Официальная касса России: ни дня без Майкла

МАЙКЛ стал самым кассовым релизом в истории дистрибьютора «Вольга», на 2,5% превзойдя тотал ГОРЫНЫЧА (1,538 млрд). Общая сумма сборов по итогам пяти недель проката составила 1,576 млрд рублей за 2,873 млн проданных билетов. Также байопик потеснил в рейтинге зарубежных картин, выходивших в официальный прокат после марта 2022 года, ГОРНИЧНУЮ (1,396 млрд рублей). Напомним, первое место удерживает ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (1,925 млрд). При этом стоит отметить, что за минувшие выходные музыкальный фильм освоил 132 млн рублей, тогда как у картины про фокусников на том же отрезке сборы были уже заметно ниже отметки в 100 млн (75,4 млн), что позволяет предположить, что нынешний рекорд может оказаться не последним у ленты Антуана Фукуа.

ХОЛОП 3 на третьей неделе освоил 109 млн рублей при снижении сборов на 35%. Заработанных в сумме 720 млн оказалось достаточно, чтобы превзойти итог сказки БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн) и занять второе место в истории летних отечественных релизов. Верхняя строчка принадлежит прошлогодней комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (854 млн), что видится достижимой планкой для комедии Клима Шипенко.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 90,2 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых стал мультфильм ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. По сравнению с предыдущей неделей, когда выходила шестая часть франшизы ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО, выручка неофициального проката выросла на 46,3%.

Уже традиционный летний анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 заработал за первые выходные 47,1 млн рублей. Его сеансы посетили 130 тысяч зрителей. По обоим категориям третья часть заметно уступила двум предыдущим сериям, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн рублей и 207 тысяч зрителей) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн рублей и 190 тысяч зрителей). При этом показала второй в денежном выражении и первый по посещаемости результат среди мультфильмов 2026 года, вступив в конкуренцию с ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (49,1 млн рублей и 127 тысяч зрителей).

Хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ потерял 39,8% выручки и пополнил копилку на 44,4 млн рублей. В общей сложности в ней уже 593 млн, а аудитория превысила миллион человек – 1,162 млн. Таким образом за месяц проката триллер о лиминальных пространствах опередил другой хоррор-хит «Вольги», СУБСТАНЦИЯ (555 млн рублей и 1,160 млн зрителей).

Новый фильм с привлечением популярного блогера, РАСПАКОВКА, заработал за первый уикенд 33,3 млн рублей и привлек на сеансы 85,4 тысяч человек. Дебют Влада Кобякова в кино заработал меньше в денежном выражении на 15,8% и на 25,5% по числу зрителей, чем схожий релиз прошлой недели РОБОНЯНЯ (39,6 млн рублей и 115 тысяч зрителей).

Обновляет свои собственные рекорды и ОБСЕССИЯ, вновь продемонстрировавшая самое мягкое падение в топ-10 – 18,8%. За шестой уикенд хоррор заработал еще 26,7 млн рублей. На данном этапе больше среди фильмов ужасов брали только ДРАКУЛА (57,1 млн) и СУБСТАНЦИЯ (54,8 млн). А общая выручка в 340 млн позволила ленте Карри Баркера превзойти итоги проката УЖАСАЮЩЕГО 3 (337 млн). Следующий рубеж – тотал СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (393 млн).

Духоподъемная лента МАЛЫШ-КАРАТИСТ выступила на старте ниже ожиданий и заработала за первые выходные 16,9 млн рублей при посещаемости в 43 тысячи человек. Новинка с Романом Курцыном при этом заметно превзошла другую картину актера со спортивной составляющей, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (7,6 млн рублей и 20 тысяч зрителей). Средняя посещаемость составила лишь семь человек на сеанс, оказавшись самой низкой в топ-10.

На девятой строчке стартовала новая работа Рассела Кроу НОЧНОЙ БИЗНЕС. Криминальная комедия привлекла 16,6 млн рублей и 26 тысяч зрителей, что сопоставимо с показателями схожих экшнов с голливудскими звездами: НОРМАЛ (16,5 млн рублей и 27 тысяч зрителей) с Бобом Оденкерком, УБОЙНАЯ СУББОТА (15,1 млн рублей и 29 тысяч зрителей) с Аланом Ричсоном и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн рублей и 27 тысяч зрителей) с Джошем Хартнеттом.

С премьерой нескольких прямых конкурентов сборы семейной комедии РОБОНЯНЯ сократились на 66,3%. Это в два раза больше, чем у ближайшего аналога МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (-33,7%) с той же Евой Смирновой в главной роли. В общей сложности лента заработала уже 74,2 млн рублей и по сумме отставание от кассовых референсов выглядит не таким критичным: МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ – 79,4 млн после двух уикендов, а (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 78,7 млн.

Также в прокат вышли детская фантастика ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА (11-е место, 12,2 млн рублей и 31,9 тысячи зрителей), фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЭКЗОРЦИСТА (14-е место, 5 млн рублей и 10,1 тысячи зрителей) и первые серии аниме ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (19-е место, 1,5 млн рублей и 3 тысячи зрителей)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 575 млн рублей, с учетом стран СНГ – 649 млн рублей. Это на 12,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 80,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировала семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

01.07.2026 Автор: Вероника Cкурихина