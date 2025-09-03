Официальная касса России: выход найден

Российская анимация ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ заработала за первые выходные 48,4 млн рублей. Это второй по успешности старт среди мультфильмов в этом году. Первый полнометражный проект компании «ЯРКО» уступил только альманаху ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн) и оставил позади другие доисторические приключения МАРАКУДА (43,3 млн) и сиквел МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА (42,7 млн).

Генеральный директор и генеральный продюсер студии «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова считает, что у мультфильма будет долгий прокат за счет положительного «сарафана»: «Мы сделали очень качественную, яркую и добрую картинку, что было сразу видно по постерам и трейлерам. А потом уже – по живым отзывам зрителей, рекомендовавших просмотр своим друзьям. Мы вызвали доверие к проекту еще до его выхода. И наш слоган «Продли свои каникулы…» актуален на ближайший месяц и в целом характеризует весь проект».

Значительно выше ожиданий выступил японский триллер ВЫХОД 8. Основанный на популярной компьютерной игре фильм освоил 42,9 млн за стартовый уикенд, превзойдя показатели схожих по жанру проектов ОДНО ЦЕЛОЕ (38,8 млн) и ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (27,9 млн). Среди японских картин история заплутавшего в метро мужчины стала третьей по сборам после аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА (95,8 млн) и ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (53,6 млн). А для дистрибьютора «Про:взгляд» это самый успешный старт в истории компании. С 2017 года это достижение оставалось на счету АРИТМИИ (23,1 млн), следом расположились МЕЛОЧИ ЖИЗНИ. (19 млн). Также у проекта самый высокий показатель посещаемости в топ-10 – 16 человек на сеанс. С учетом превью в копилке фильма уже 45,6 млн рублей.

Тройку лидеров также замкнула новинка. Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК с Никитой Кологривым по итогам первых выходных получила 28,8 млн рублей. Это немногим больше, чем было на старте у премьеры прошлой недели ДЕТИ-ШПИОНЫ (26,3 млн), и несколько меньше другого летнего релиза МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн). Гораздо больше разрыв с другими фэнтези-проектами с участием актера: СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми по-прежнему преимущественно скрывалась ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, составила 24,1 млн рублей. Это на 38,2% ниже сборов прошлого уикенда.

На двенадцатой неделе проката комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ с выручкой 12,7 млн преодолела отметку в 800 млн рублей, сохранив позицию в пятерке лучших. Точная сумма в копилке проекта – 814 млн.

Приключенческий экшн ДЕТИ-ШПИОНЫ на втором уикенде потерял 57% от первоначальных сборов и заработал 11,3 млн. Общая сумма составила 50,4 млн, что превосходит показатели прошлогоднего релиза ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ «БАРРАКУДА» за аналогичный период (44 млн).

С падением на 48,9% на седьмом месте оказался триллер ДИСПЕТЧЕР. Сборы за вторые выходные составили 9,6 млн рублей, а суммарно картина с Ризом Ахмедом, Лили Джеймс и Сэмом Уортингтоном заработала 37,5 млн. Это близко к тоталу весенней ЗАПАДНИ (43,5 млн) и выше итоговых показателей схожих проектов Global Film ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (31,8 млн), СЕРФЕР (22,3 млн) и СЛЕД КИЛЛЕРА (20,4 млн).

Спустя почти два года после мировой премьеры в официальный прокат вышел приквел ГОЛОДНЫХ ИГР с подзаголовком БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ. Сборы за первый уикенд составили 9,1 млн рублей. Это выше показателей боевика ПЧЕЛОВОД (7,2 млн), но ниже стартовых сборов ПИЛЫ Х (11,2 млн), которые так же выходили в российских кинотеатрах с ощутимой задержкой.

Американский фильм ужасов ВЕДЬМИНА ДОСКА стартовал с девятой строчки с суммой в 6,7 млн рублей. Это сопоставимо с показателями таких представителей жанра, как ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗОРЦИСТ (6,3 млн) и ОПУС (6,1 млн).

Перевыпуск культового аниме ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ повторил успех июньского релиза АКИРА. Анимационный киберпанк освоил за первый уикенд 6 млн рублей, а с учетом превью 10,2 млн. У проекта начала лета за тот же период было 6 млн и 10,3 млн соответственно.

Также в прокат вышли российская фантастика ИДЕНТИФИКАЦИЯ (11-е место, 5,5 млн) и приключенческая лента ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (17-е место, 3,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 237 млн рублей, с учетом стран СНГ – 254 млн. Это на 12,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 28,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате так же лидировала отечественная анимация ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Фото: кадр из фильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

03.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина