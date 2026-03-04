Официальная касса России: сказка о красавице и малыше

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ отработала третью неделю с умеренным падением на 37,9%. Сборы ленты составили 253 млн рублей. За пределами новогодних праздников больше на таком же сроке собирали только МАСТЕР И МАРГАРИТА (317 млн) и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (305 млн). В общей сложности фильм заработал уже 1,684 млрд рублей, превзойдя тоталы ГОРЫНЫЧА (1,538 млрд) и фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,532 млрд). Однако он уступает обоим проектам по числу зрителей: 4,013 млн против 4,073 млн у осенней сказки и 4,310 млн у картины с Марком Эйдельштейном.

Сборы пиратских показов во главе с мелодрамой ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 136 млн рублей. Относительно предыдущих выходных цифры сократились на 13,2%.

Исторический приключенческий фильм КРАСАВИЦА демонстрирует небольшое падение в 29,4%. Это мягче, чем у недавних проектов в историческом сеттинге ВОЛЧОК (-35,1%) и ЛЕВША (-52%). За вторые выходные картина со Славой Копейкиным освоила 74,2 млн рублей, а суммарно заработала 247 млн рублей за 585 тысяч проданных билетов. Это лучше динамики релизов последнего полугодия ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (229 млн рублей и 550 тысячи зрителей) и ЛЕВША (218 млн рублей и 483 тысячи зрителей за две недели).

Триллер ГОРНИЧНАЯ пополнил кассу на 43,3 млн рублей, демонстрируя мягкое снижение выручки на 24,8%. В копилке фильма уже 1,322 млрд рублей, а число зрителей достигло 2,298 млн. Это четвертое место в рейтинге самых посещаемых зарубежных релизов в официальном прокате с марта 2022 года. Следующий рубеж – ДЖОН УИК 4 (2,377 млн).

Военная драма МАЛЫШ стартовала с пятой строчки и заработала 43,2 млн рублей. Картину с Глебом Калюжным посмотрели 92 тысячи зрителей. По обоим показателям лента обошла прошлогодний жанровый аналог ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (28,3 млн рублей и 73 тысячи зрителей), по финансовому – проект ВОЙНА И МУЗЫКА (40 млн рублей и 99 тысяч зрителей), и по обоим уступила сюжетному аналогу ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (57,3 млн рублей и 172 тысячи зрителей).

Продюсер картины Андрей Кретов доволен и финансовыми показателями, зрительскими отзывами о фильме, производства студии «BBG Production»: «Зритель еще не привык, что о современной войне можно снять хорошее кино. Не верит. Но мы с успехом преодолеваем это недоверие. МАЛЫШ, по сути, экспериментальный – не только в плане нового языка отечественного военного кино, но и в плане маркетинга».

Музыкальное фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА заработало 33,7 млн рублей. Сборы во второй уикенд рухнули сразу на 60,8%, что оказалось тяжелее падений лент МАЖОР В ДУБАЕ (-46,3%) и МАЙОР ГРОМ: ИГРА (-47,1%). Общая касса полнометражного продолжения популярного сериала достигла 161 млн рублей, а количество проданных билетов – 323 тысячи.

На седьмом месте оказалась новая семейная комедия ДРАНИКИ. Фильм с Евой Смирновой в главной роли заработал 21,3 млн рублей и привлек 51 тысячу зрителей. Эти цифры превосходят показатели более «городской» картины ЛЫСЫЙ НЯНЬ (18,9 млн рублей и 47 тысяч зрителей), но уступают показателю «мужского» аналога МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (27,2 млн рублей и 66 тысяч зрителей).

Драма КУТЮР заработала на старте 17,5 млн рублей. Оценить новую работу Анджелины Джоли пришли 24 тысячи зрителей. Это больше, чем привлек предыдущий проект с актрисой МАРИЯ (10,5 млн рублей и 18 тысяч зрителей), а также превышает показатели недавнего романтического релиза ВЕЧНОСТЬ (13,4 млн рублей и 23 тысячи зрителей). Максимальную посещаемость фильм показал в столице – 38,6%.

Наименьшее снижение сборов по итогам уикенда оказалось у ЧЕБУРАШКИ 2 – 15,9%. После девяти уикендов новогодний фильм заработал 6,037 млрд рублей и привлек 11,857 млн зрителей. Это четвертое место за всю историю современного российского кинопроката по числу проданных билетов – после спортивной драмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12,025 млн).

Уже месяц блестящие результаты показывает драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ. Общая касса выросла до 170 млн рублей. Это в два раза больше тотала первой части (84,4 млн за все время) в денежном выражении и в половину больше по количеству зрителей (403 тысячи против 265 тысяч).

Также в прокат вышли комедия ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (11-е место, 12,7 млн рублей и 25,1 тысяч зрителей), хоррор ДВА, ТРИ, ПРИЗРАК, ПРИДИ! (14-е место, 7,2 млн рублей и 14,8 тысяч зрителей) и драма с элементами фантастики СПАСТИ БЕССМЕРТНОГО (17-е место, 3,7 млн рублей и 12,2 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 718 млн рублей, с учетом стран СНГ – 771 млн рублей. Это на 25,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 17,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

04.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина