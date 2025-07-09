Официальная касса России: их поменяли местами

Продолжение прошлогоднего хита НЕ ОДНА ДОМА возглавило прокатный рейтинг. Приключения героини Миланы Хаметовой принесли кинотеатрам 67,5 млн рублей, показав пятый старт этого лета. Строчкой выше расположился мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн). Сборы НЕ ОДНОЙ ДОМА 2 на 59% превышают показатели первой части (42,5 млн), так же существенно выросла аудитория фильма: со 140 тыс человек в прошлом году до 194 тыс в этом.

Продюсер проекта и президент компании Arna Media Надежда Мотина объяснила факторы роста показателей сиквела: «Во-первых, успех первого фильма позволил радикально увеличить бюджет второй части. Сработала и его узнаваемость на платформах, где он не раз входил в топы и расширил границы лояльной аудитории. Во-вторых, новые звезды. К актерскому составу присоединилась Ева Смирнова, у нее за многие годы сформировалась своя фанатская аудитория. Увеличилась роль Давида Манукяна, появился Марк-Малик Мурашкин, у него с Миланой случилась настоящая «химия» на экране! Зрелищности картине добавили трюки от лучшей команды каскадеров».

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ заработала 49,7 млн рублей, продемонстрировав минимальное падение сборов в топ-10 – 33,4%. Общие сборы картины с Юрием Стояновым достигли 503 млн рублей и уже на этой неделе превысят тотал недавнего семейного фильма ПАЛЬМА 2 (512 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на этой неделе преимущественно скрывалась спортивная драма F1, составила 47,5 млн рублей. Это на 11% больше сборов пиратских фильмов прошлой недели.

Романтическая комедия МАТЕРИАЛИСТКА оправдывает название, уверенно наращивая кассу. Снижение темпов на третьей неделе составило 38,5%, а выручка достигла 36,2 млн. Суммарно лента с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом заработала 256 млн, оставив позади тоталы ближайших зарубежных аналогов ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (235 млн) и ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (249 млн). В Москве мелодрама уже три недели возглавляет прокат.

Экшн БАЛЕРИНА замкнул топ-5 с кассой 14,3 млн рублей. Общая сумма сборов спин-оффа популярной франшизы составила 407 млн. У фильма с Аной де Армас все еще может достигнуть тотала третьей части ДЖОНА УИКА (438 млн).

С шестой строчки стартовал хоррор СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ. Фильм о детской травме с Сэмом Клаффлином заработал за первые выходные 12,7 млн рублей, уступив недавним жанровым аналогам КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (16,8 млн) и РИТУАЛ (14 млн).

Анимационный сборник ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 увеличил кассу до 192 млн рублей с ощутимым падением сборов на 53,6%. Мультфильм производства Кинокомпании СТВ и студии «Мельница» все больше отстает от графика первой части (205 млн после четырех уикендов).

Комедийный экшн ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА на второй неделе потерял 58,4%, записав себе на счет еще 8,2 млн. Суммарно боевик с Ребел Уилсон заработал 37,7 млн рублей, что больше тоталов экшн-комедий МАМА МАФИЯ (37,3 млн) с Моникой Белуччи и МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (30,1 млн) с Кейли Куоко.

Мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК начал работу с девятого места с выручкой 7,9 млн рублей. Латиноамериканская анимация смогла обойти по стартовым показателям недавние релизы ЦАРЬ ЦАРЕЙ (7,7 млн) и КРОССЫ (6,6 млн), но уступила предыдущему мультфильму компании «Наше кино» СУПЕРГНОМЫ (9,2 млн).

Перевыпуск романтической комедии ПИТЕР FM замкнул топ-10. Повторный релиз заработал за первый уикенд 5,9 млн рублей, а с учетом превью – 9 млн. Для дистрибьютора К24 проект сразу стал самым кассовым за все время работы. До этого лучший результат принадлежал драме Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА (2,9 млн общих сборов). Картина 2006 года также поставила рекорд по посещаемости в топ-10: в среднем на сеанс приходило 17 человек. Наибольшим спросом фильм пользовался в Санкт-Петербурге: доля города в общих сборах проекта составила 36,8%.

Также в прокат вышли хоррор ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ. ГОЛОСА МЕРТВЫХ (11-е место, 5,8 млн), эротический триллер ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА (13-е место, 4,1 млн) и постапокалиптический триллер ОДНИ ИЗ НАС (19-е место, 2,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 294 млн рублей, с учетом стран СНГ – 409 млн. Это на 7,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 10,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ГОЛОВОЛОМКА 2.

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 2

09.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина