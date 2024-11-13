Официальная касса России: «Любовь Советского Союза» возглавила чарт

Историческая мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА стартовала с 161 млн рублей, что сопоставимо с цифрами ЧЕРНОБЫЛЯ (163 млн) и выше показателей ВОЗДУХА (140 млн) и СОЮЗА СПАСЕНИЯ (124 млн).

Продюсер проекта Анатолий Максимов так прокомментировал старт картины: «ЛЮБОВЬ нагрянула в кинотеатры как фильм, которых очень давно у нас не снимали. Это большое зрелище, в этом никто, по-моему, не сомневается. Но у нашей ЛЮБВИ нет привычной и потому безопасной жанровой формулы, которая сделала бы ее «легко усвояемой» для сегодняшней киноаудитории. Это не семейная сказка, не комедия и вообще далеко не эскапистское зрелище, столь популярное в наши дни. Это драма про жизнь. Поэтому часть аудитории, к счастью для нас, преобладающую, она завораживает, мы получаем крайне эмоциональный ответ».

Сказка ОГНИВО за уикенд записала на свой счет 125 млн рублей, ее общая выручка достигла 988 млн. Падение сборов составило 55,8%. КОНЕК-ГОРБУНОК за аналогичный отрезок времени смог заработать 970 млн, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – 777 млн, в то время как ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – 1,791 млрд.

Сборы байопика РУКИ ВВЕРХ! достигли 894 млн рублей. Лента заняла третье место в чарте.

Четвертая строчка досталась неугомонному хоррору СУБСТАНЦИЯ, потерявшему лишь 13,5% от выручки предыдущего уикенда. Всего в его активе уже 462 млн рублей.

С пятой строчки и 37,7 млн рублей стартовала фантастика ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ. Картина воспользовалась сниженной конкуренцией и почти полным отсутствием пиратских показов и обогнала такие релизы, как ПОСТУПЬ ХАОСА (30,1 млн) и КАТАСТРОФА (26,2 млн).

Минимальным падением сборов среди фильмов первой десятки отметился ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (-11,1%). Его общая касса достигла 543 млн рублей.

Снижение сборов семейного релиза ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ составило 58,8%. В копилке ленты – 127 млн рублей, что выше цифр на аналогичном отрезке проката фильмов Я – МЕДВЕДЬ (112 млн) и ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (110 млн).

Спортивный байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ за две недели в кинотеатрах заработал 108 млн рублей. Он опережает график релиза ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (96,9 млн за аналогичный отрезок времени).

Мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС стартовал с 15,9 млн рублей и девятой строчки чарта. Он обошел такие проекты, как ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ (15,3 млн) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн).

Также в прокат вышли комедия НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (11-е место, 14,1 млн), семейный релиз ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (12-е место, 12,6 млн), комедия ОТЕЦ ГОДА (15-е место, 8,8 млн), экшн ПРОФЕССИОНАЛ (16-е место, 7,4 млн) и хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АПОКАЛИПСИС (18-е место, 4,9 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 612 млн рублей, с учетом стран СНГ – 730 млн. Это на 30,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате третью неделю работала сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

13.11.2024 Автор: Максим Острый