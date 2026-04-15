В Москве завершился фестиваль «Святая Анна»

Автор: БК

15 апреля 2026

Гран-при за лучший игровой фильм досталось драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной

Стали известны лауреаты 33-го Международного фестиваля дебютных и студенческих фильмов «Святая Анна».

Жюри во главе с режиссером Джаником Файзиевым вручило гран-при за лучший игровой фильм драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной. Помимо этого, картина с Ириной Горбачевой в главной роли также была удостоена приза за лучший сценарий.

В этом году на конкурсный отбор было прислано более 700 фильмов и независимых дебютов, из которых для основного конкурса был отобрал 121 проект.

Полный список победителей

Игровое кино
• Гран-при – «Утренник», реж. Анна Фрадкина
• II премия – «Все будет хорошо», реж. Наташа Дуркина
• III премия – «Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев

Документальное кино
• Гран-при – «Сегодня последний день», реж. Мария Соколовская
• II премия – «Пустота», реж. Мария Романова

Анимационное кино
• Лучший анимационный фильм – «Соберись», реж. Евгения Девятова

• Лучший сценарий – «Утренник», реж. Анна Фрадкина
• Лучший актерский ансамбль – «Приобретенная глухота», реж. Нафиса Гаврючина
• Лучшая операторская работа – Тимофей Коновалов и Илья Климкин («Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев)
• Приз секции «Этюды» – «Чушь», реж. Мария Романова

Дипломы жюри
• За трушность – «Юля для Вити», реж. Макар Хлебников
• За актуального героя – «На память», реж. Никита Крашенников
• За выразительность – «Можно без отчества», реж. Анастасия Строганова
• За фантасмагорию – «Чужое платье», реж. Александра Зимина и Алина Щедрина
• За образ – «Маленький человек», реж. Мария Васильева

Специальные призы
• Специальный приз от «Киноартели 1895» – «Соберись», реж. Евгения Девятова
• Медальон им. С. Эйзенштейна от киноконцерна «Мосфильм»  – «Джесси», реж. Андрей Черкасов
• Специальный показ от Мультимедиа Арт Музея (МАММ) – Владимир Сарапульцев (за фильмы «Садик» и «Сны моего отца»)

Международный конкурс
• Гран-при – «Корабль дуралеев», реж. Алия Хаджу (Ливан, Германия)
• Лучший игровой фильм – «Малисия», реж. Эдвард Гомес Гранада (Колумбия)
• Лучший документальный фильм – «Даже железо ржавеет, а люди держатся», реж. Яна Шварц (Сербия)
• Лучший режиссер до 30 лет – Сун Дунсюй, «Гони коня» (Китай)

Фото: пресс-служба фестиваля

Самое читаемое

Александр Цекало займется кинопроизводством с экс-акционером «Альфа-банка»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году
Подробнее
Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Сарафан для горничной: как ориентированные на женщин проекты показывают себя в кинотеатрах России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6-12 апреля 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Вот это драма!» возглавила чарт
Подробнее
Госдума рассмотрит в третьем чтении новые поправки в закон о кинематографии
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Вот это драма!» обгоняет «Материалистку»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9-12 апреля
Подробнее
Произведения Эдуарда Успенского экранизируют при помощи искусственного интеллекта
Подробнее
Индустриальная премия «Цех. За кадром» объявила номинантов
Подробнее
ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вот это драма!»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» стартовала с первой строчки
Подробнее
Креативный кластер анимации «Нейроны» начал свою работу
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 апреля
Подробнее
Касса России: «Вот это драма!» возглавила прокат
Подробнее
РОСКИНО начало прием заявок на участие в Шанхайском международном рынке
Подробнее

Новости по теме

Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
Фестиваль «Святая Анна» откроется не фильмом, а мастер-классом
Подробнее
Фестиваль «Святая Анна» рассказал о программах и составе жюри
Подробнее
На «Святой Анне» победителей наградят поддержкой киноренталов
Подробнее
Фестиваль «Святая Анна» запускает онлайн-конкурс
Подробнее