В Москве завершился фестиваль «Святая Анна»

Гран-при за лучший игровой фильм досталось драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной

Стали известны лауреаты 33-го Международного фестиваля дебютных и студенческих фильмов «Святая Анна».

Жюри во главе с режиссером Джаником Файзиевым вручило гран-при за лучший игровой фильм драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной. Помимо этого, картина с Ириной Горбачевой в главной роли также была удостоена приза за лучший сценарий.

В этом году на конкурсный отбор было прислано более 700 фильмов и независимых дебютов, из которых для основного конкурса был отобрал 121 проект.

Полный список победителей

Игровое кино

• Гран-при – «Утренник», реж. Анна Фрадкина

• II премия – «Все будет хорошо», реж. Наташа Дуркина

• III премия – «Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев

Документальное кино

• Гран-при – «Сегодня последний день», реж. Мария Соколовская

• II премия – «Пустота», реж. Мария Романова

Анимационное кино

• Лучший анимационный фильм – «Соберись», реж. Евгения Девятова

• Лучший сценарий – «Утренник», реж. Анна Фрадкина

• Лучший актерский ансамбль – «Приобретенная глухота», реж. Нафиса Гаврючина

• Лучшая операторская работа – Тимофей Коновалов и Илья Климкин («Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев)

• Приз секции «Этюды» – «Чушь», реж. Мария Романова

Дипломы жюри

• За трушность – «Юля для Вити», реж. Макар Хлебников

• За актуального героя – «На память», реж. Никита Крашенников

• За выразительность – «Можно без отчества», реж. Анастасия Строганова

• За фантасмагорию – «Чужое платье», реж. Александра Зимина и Алина Щедрина

• За образ – «Маленький человек», реж. Мария Васильева

Специальные призы

• Специальный приз от «Киноартели 1895» – «Соберись», реж. Евгения Девятова

• Медальон им. С. Эйзенштейна от киноконцерна «Мосфильм» – «Джесси», реж. Андрей Черкасов

• Специальный показ от Мультимедиа Арт Музея (МАММ) – Владимир Сарапульцев (за фильмы «Садик» и «Сны моего отца»)

Международный конкурс

• Гран-при – «Корабль дуралеев», реж. Алия Хаджу (Ливан, Германия)

• Лучший игровой фильм – «Малисия», реж. Эдвард Гомес Гранада (Колумбия)

• Лучший документальный фильм – «Даже железо ржавеет, а люди держатся», реж. Яна Шварц (Сербия)

• Лучший режиссер до 30 лет – Сун Дунсюй, «Гони коня» (Китай)

Фото: пресс-служба фестиваля