В Москве завершился фестиваль «Святая Анна»
Гран-при за лучший игровой фильм досталось драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной
Стали известны лауреаты 33-го Международного фестиваля дебютных и студенческих фильмов «Святая Анна».
Жюри во главе с режиссером Джаником Файзиевым вручило гран-при за лучший игровой фильм драмеди «Утренник» Анны Фрадкиной. Помимо этого, картина с Ириной Горбачевой в главной роли также была удостоена приза за лучший сценарий.
В этом году на конкурсный отбор было прислано более 700 фильмов и независимых дебютов, из которых для основного конкурса был отобрал 121 проект.
Полный список победителей
Игровое кино
• Гран-при – «Утренник», реж. Анна Фрадкина
• II премия – «Все будет хорошо», реж. Наташа Дуркина
• III премия – «Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев
Документальное кино
• Гран-при – «Сегодня последний день», реж. Мария Соколовская
• II премия – «Пустота», реж. Мария Романова
Анимационное кино
• Лучший анимационный фильм – «Соберись», реж. Евгения Девятова
• Лучший сценарий – «Утренник», реж. Анна Фрадкина
• Лучший актерский ансамбль – «Приобретенная глухота», реж. Нафиса Гаврючина
• Лучшая операторская работа – Тимофей Коновалов и Илья Климкин («Гора Чинват», реж. Дмитрий Лебедев)
• Приз секции «Этюды» – «Чушь», реж. Мария Романова
Дипломы жюри
• За трушность – «Юля для Вити», реж. Макар Хлебников
• За актуального героя – «На память», реж. Никита Крашенников
• За выразительность – «Можно без отчества», реж. Анастасия Строганова
• За фантасмагорию – «Чужое платье», реж. Александра Зимина и Алина Щедрина
• За образ – «Маленький человек», реж. Мария Васильева
Специальные призы
• Специальный приз от «Киноартели 1895» – «Соберись», реж. Евгения Девятова
• Медальон им. С. Эйзенштейна от киноконцерна «Мосфильм» – «Джесси», реж. Андрей Черкасов
• Специальный показ от Мультимедиа Арт Музея (МАММ) – Владимир Сарапульцев (за фильмы «Садик» и «Сны моего отца»)
Международный конкурс
• Гран-при – «Корабль дуралеев», реж. Алия Хаджу (Ливан, Германия)
• Лучший игровой фильм – «Малисия», реж. Эдвард Гомес Гранада (Колумбия)
• Лучший документальный фильм – «Даже железо ржавеет, а люди держатся», реж. Яна Шварц (Сербия)
• Лучший режиссер до 30 лет – Сун Дунсюй, «Гони коня» (Китай)
Фото: пресс-служба фестиваля