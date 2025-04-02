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Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»

Автор: БК

2 апреля 2025

Смотр пройдет в Москве с 10 по 15 апреля

Организаторы 32-го Открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» представили программу грядущего смотра.

В российском конкурсе представлено 125 фильмов: 76 игровых картин, 27 анимационных и 22 документальных фильма. В международном конкурсе – 20 короткометражных картин из разных частей света: Италии, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и других стран.

Председателем жюри российского конкурса в этом году станет режиссер Андрей Кравчук. Определить победителей ему помогут актер Денис Власенко, оператор Василий Григолюнас, продюсер Алексей Киселев, кинообозреватель «Ведомостей» Николай Корнацкий и режиссер документального кино Светлана Стасенко.

Фестиваль откроется 10 апреля показом секции «Этюдами» в кинозале Третьяковской галереи, которую также будет судить отдельное жюри: сценарист Юлия Савенкова, редактор Кинопоиска Никита Демченко, а также актер и режиссер Егор Сальников.

Торжественное закрытие фестиваля и награждение лауреатов состоится 15 апреля в кинотеатре «Москино Космос».

Фото: кадр из фильма «Это взаимно, Сид»

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