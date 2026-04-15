Официальная касса России: драматический прорыв

Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! показала лучший старт среди релизов студии A24 в России, заработав 162 млн рублей за 260 тысяч проданных билетов. Новинка заняла второе место в списке фильмов «Вольги» этого года, уступив хоррору ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (179 млн рублей и 338 тысяч зрителей) и оставив позади ГОРНИЧНУЮ (134 млн рублей и 185 тысяч зрителей). А в топ-10 проектов A24 мелодрама с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях заметно превзошла МАТЕРИАЛИСТКУ (93,5 млн рублей и 158 тысяч зрителей) и ПЛОХУЮ ДЕВОЧКУ (70 млн рублей и 117 тысяч зрителей). Стоит отметить, что высоким спросом пользовались сеансы с субтитрами, на которые в среднем приходило 43 человека.

Директор по маркетингу «Вольги» Анна Соколова подтвердила, что голливудская новинка прошла по верхней планке ожиданий и что в компании все верили в успех фильма: «У картины почти сразу включился «сарафан» – и он работал как отдельный, самостоятельный механизм: люди пишут в соцсетях, что внутри ВОТ ЭТО ДРАМА! оказывается чем-то совершенно иным, чем просто традиционный ромком. Но при этом составить впечатление о ленте каждый должен сам, и это порождает новую волну интереса».

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, за минувшие выходные составила 113 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых остается голливудский блокбастер ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката снизилась на 24%.

Подростковая мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО потеряла половину сборов прошлой недели, пополнив кассу на 106 млн рублей. Суммарно экранизация романа Анны Джейн заработала уже 705 млн при общем числе зрителей 1,476 млн. Это заметно превосходит динамику «сарафанных» хитов ГОРНИЧНАЯ (568 млн рублей и 949 тысяч зрителей после трех уикендов) и ДРАКУЛА (444 млн рублей и 843 тысячи зрителей за тот же период).

С четвертой строчки стартовала приключенческая лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ. Фильм в антураже начала 60-х освоил 74,4 млн рублей и привлек 181 тысячу зрителей. Это меньше, чем у ближайшего аналога ПАЛЬМА (104 млн рублей и 408 тысяч зрителей за первый уикенд), но больше стартовых показателей такой ретро-картины, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн рублей и 172 тысячи зрителей).

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 с кассой 44,3 млн рублей на четвертой неделе проката потерял 68,6% своих сборов. Суммарная касса продолжения составила 790 млн рублей при 2,089 млн зрителей. На том же отрезке первый фильм, чей четвертый уикенд пришелся на закат новогодних каникул, показывал лучшую динамику (947 млн рублей и 2,503 млн зрителей).

Музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ снизила темпы сборов на 59%, заработав на второй неделе 38,5 млн рублей. Общая выручка фильма с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом составила 173 млн рублей, посещаемость – 370 тысяч зрителей. Чуть больше года назад близкие цифры показывала комедия ВАСИЛИЙ (175 млн рублей и 407 тысяч зрителей после двух уикендов). А вот новогодний релиз НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА выступал заметно лучше на том же отрезке (226 млн рублей и 501 тысяча зрителей).

За шесть недель НАСЛЕДНИК сколотил капитал в 343 млн рублей и привлек 547 тысяч зрителей. Комедийный триллер с Гленном Пауэллом продолжает держаться на шаг впереди показателей драмы МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (334 млн рублей и 524 тысячи зрителей после шести уикендов) с Тимоти Шаламе.

Российский мультфильм ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ начал работу с восьмого места, заработав 11,9 млн рублей за 31,7 тысяч проданных билетов. Это заметно меньше, чем на старте получали ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (25,4 млн рублей и 79 тысяч зрителей). В среднем на один сеанс новинки приходило 5 человек, что стало худшим показателем в топ-10.

Хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА заработал за первые выходные 10,2 млн рублей, а посмотрела его 21 тысяча зрителей. Это сопоставимо с показателями других фильмов ужасов 2026 года, СВИСТ (10,6 млн рублей и 22,2 тысячи зрителей) и ИНФЕРНО (9,7 млн рублей и 20 тысяч зрителей).

Военная драма МАЛЫШ опустилась на десятую строчку рейтинга. В копилке релиза уже 230 млн рублей при 547 тысячах зрителей. Лента ощутимо превзошла тотал ближайшего аналога ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»: на 75,6% в денежном выражении (131 млн рублей) и 26,9% по посещаемости (431 тысяча зрителей).

Также в прокат вышли ХЕЙТЕР (15-е место, 2,7 млн рублей и 5,2 тысячи зрителей) и скринлайф-триллер МЫСЛИТЬ КАК УБИЙЦА (19-е место, 935 тысяч рублей и 1,6 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 604 млн рублей, с учетом стран СНГ – 659 млн рублей. Это на 21% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,8% меньге, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате вторую неделю работал «сарафанный» хит БАТЯ 2. ДЕД.

Фото: кадр из фильма ВОТ ЭТО ДРАМА!

15.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина