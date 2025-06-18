Официальная касса России: как в детстве

Новой семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ оказались покорны все возрасты. История взаимоотношений деда и внука выступила на старте значительно выше ожиданий, заработав 143 млн рублей. Это максимально близко к показателям таких аналогов, как ПАЛЬМА 2 (146 млн) и МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (146 млн). Проект с Юрием Стояновым поставил рекорд среди июньских отечественных премьер. Предыдущий показатель держался с 2011 года и принадлежал комедии ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! (69,5 млн в СНГ). Также лента продемонстрировала максимальную посещаемость в топ-10: 21 человек на сеанс.

«Сработало доверие к Юрию Стоянову именно в образе дедушки, которого ассоциируют со своим дедушкой, думаю, многие жители нашей страны. В похожей роли он уже участвовал в каких-то проектах, но главной роли дедушки еще не было, – объясняет продюсер картины Георгий Малков. – Но, безусловно, успех фильма БАТЯ 2. ДЕД, скажем так, прогрел рынок перед выходом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ».

Экшн БАЛЕРИНА опустился на вторую строчку, потеряв всего 20% от первоначальных сборов. Это минимальное снижение среди всех фильмов франшизы про Джона Уика с большой вероятностью обязано длинным выходным. Копилка боевика пополнилась еще на 96,9 млн рублей, а суммарно в ней – 267 млн. Это значительно выше, чем было у оригинального ДЖОНА УИКА (151 млн в СНГ), и больше, чем у второй части (257 млн за два уикенда). Уже по итогам третьей недели картина с Аной Де Армас станет самым успешным официальным зарубежным релизом текущего года, опередив тотал МАСТЕРА (304 млн).

С третьей строчки стартовал анимационный альманах ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2. Новые богатырские приключения освоили за первые выходные 69,6 млн рублей. Первая часть летнего спешала год назад заработала 59,1 млн, но выиграла у сиквела по количеству зрителей: в 2024 году их было 207 тыс, в этом – 190 тыс. На данный момент это лучший анимационный старт года. Предыдущими лидерами были также релизы «Вольги» – ЗВЕРОПОИСК (46,5 млн) и МАРАКУДА (43,3 млн).

Еще один сиквел популярного проекта для всей семьи, АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ, начал работу на четвертом месте. Приключенческая комедия собрала 54,8 млн рублей, заметно превысив стартовые показатели первой части АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн). Также существенно увеличилось число зрителей: 139 тыс за минувший уикенд против 126 тыс в 2022 году.

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде скрывались семейные проекты ЛИЛО И СТИЧ и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, опустились пятую строчку, заработав 45,7 млн рублей. Это всего на 3,5% ниже сборов предыдущей недели.

Спортивная драма БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ заняла шестое место, освоив на старте 36,9 млн. Фильм с Алексеем Воробьевым и Иваном Охлобыстиным собрал меньше таких проектов о футболе, как ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн), ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (55 млн) и ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (50,8 млн), и уступил недавним спортивным лентам РОДНИНА (76,6 млн) и ФИНАЛ (50,8 млн).

Новая комедия для взрослой аудитории ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ заработала за первый уикенд 17,1 млн рублей. Фильм с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской немного опередил сборы недавних аналогов ПО ЛЮБВИ (16,9 млн), БЕС ПОПУТАЛ (16 млн) и ОЛЕНЬ (14,8 млн). Посещаемость картины оказалась самой низкой в топ-10 и составила 7 человек на сеанс.

Обилие новинок в прокате сместило холдовер КРАКЕН с третьего места на восьмое. Общая касса ленты после девяти недель проката составила 1,106 млрд. Столько же в топ-10 продержался другой «миллиардер» этого года – ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Со «сказочным» падением в 0,1% на девятом месте оказалась жизнеутверждающая драма ЖИЗНЬ ЧАКА. Экранизация фантастического рассказа Стивена Кинга повторила сборы прошлой недели, 12,1 млн рублей, а общая касса достигла 30,4 млн. Таким образом лента с Томом Хиддлстоном обошла по сборам релизы этого года: СЕРФЕР (22 млн) и НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (21 млн), и готовится преодолеть итоговые сборы фэнтези-хоррора СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (32,8 млн) той же кинокомпании «Вольга».

Замкнул топ-10 свежий хоррор АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ. Индонезийский фильм ужасов заработал 11,3 млн рублей, выступив на уровне таких релизов, как АСТРАЛ, ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (14,9 млн), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 (14,6 млн) и КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (11,7 млн), которые в прокат также выпуска дистрибьютор World Pictures.

Также в прокат вышли фильм ужасов СИНИСТЕР. ИЗ ТЬМЫ (13-е место, 5,3 млн), мелодрама ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ (16-е место, 3,7 млн) и комедийный триллер КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ (19-е место, 2,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 543 млн рублей, с учетом стран СНГ – 615 млн. Это на 76,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 90,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла анимация 10 ЖИЗНЕЙ.

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

18.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина