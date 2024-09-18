Официальная касса России: «Лунтик. Возвращение домой» стал самым кассовым мультфильмом года

Более миллиона зрителей за три недели проката обеспечили полнометражной анимации про малыша-инопланетянина звание самого кассового мультфильма в официальном прокате этого года. ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ потерял в сборах небольшие 26,4%, заработав 57,7 млн рублей. Общая сумма сборов составила 296 млн рублей. Это больше тотала другого проекта студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (271 млн), который выходил в начале лета. Без учета новогодних праздников, больше среди российских мультфильмов собирали только анимационные фильмы ФИННИК (443 млн) и ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ (418 млн).

На второй строчке позицию сохранили пиратские релизы. Стоит отметить, что на минувшем уикенде за короткометражными фильмами с предсеансовым обслуживанием оказалась новинка – фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС. Несмотря на это, суммарные сборы «пираток» выросли всего на 6,2% и составили 53,7 млн рублей.

С третьего места в прокате стартовал комедийный экшн ИГРА КИЛЛЕРА. Фильм с Дэйвом Батистой и Пом Клементьефф, которые вместе играли в СТРАЖАХ ГАЛАКТИКИ, заработал 23,9 млн рублей и обошел по сборам аналогичный проект МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (15,3 млн) с Кейли Куоко и МАНКИМЭН (15,1 млн) с Девом Пателем. Но недотянул до боевиков с участием другого актера-рестлера Джона Сины КРУЧЕ НЕКУДА (32,1 млн) и ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн).

На четвертой строчке также оказалась новинка – романтическая комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА. Фильм с дуэтом Никиты Кологривого и Катерины Ковальчук освоил за первый уикенд 19,9 млн рублей. Это чуть выше, чем было у недавней комедии БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн) с Романом Курцыном и Вячеславом Чепурченко. Но ромком недотянул до показателей картины НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (22,7 млн) с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным.

«Это хороший ромком, который должен привлечь молодежную аудиторию, парочки и зрителей, готовых ходить на Никиту Кологривого и Катерину Ковальчук. Ожидания по первому уикенду были выше на 5 миллионов, но я считаю, что проект доработает, потому что на этой неделе не выходит других ромкомов. Думаю, картина все равно дойдет до своей̆ намеченной цифры», – прокомментировал первые результаты продюсер фильма Гевонд Андреасян.

Замкнула топ-5 комедия ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА. Ремейк российского кассового хита 2019 года собрал 11,2 млн рублей. Это сопоставимо с показателями такого аналога, как ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (14,4 млн). Среди французских релизов этого года лента заняла второе место после семейного фильма КОТ И ПЕС (32,1 млн).

На шестую строчку опустилось комедийное роуд-муви ОБЕ ДВЕ, заработавшее 10,7 млн рублей. Выручка фильма с Кристиной Асмус упала на 60%, а общая сумма сборов после второго уикенда составила 44,8 млн рублей. Это меньше, чем было у другого проекта с участием актрисы, комедии БУЛКИ (46 млн), и ленты ДИКАЯ (51,5 млн) от того же режиссера Владимира Котта.

Сборы романтического экшна ВОРОН превысили 200 млн рублей. Фильм расположился на седьмом месте прокатного рейтинга, освоив за уикенд 10,6 млн рублей. После месяца проката в копилке экшна с Биллом Скарсгардом 211 млн. Это близко к итоговым показателям триллера ГИПНОТИК (219 млн) с Беном Аффлеком.

Австралийский мультфильм ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА стартовал с восьмого места. Лента о ленивцах, которые открывают закусочную на колесах, заработала 10,5 млн рублей. Это третий старт года для дистрибьютора Capella Film: на первых двух местах хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (14,6 млн) и драма ПО ФРЕЙДУ (11,3 млн). Стартовые сборы анимации обошли по показателям недавний релиз ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (7,3 млн), но уступили мультфильмам ЭММА В МИРЕ ЛАМ (12,3 млн) и ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн).

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД №13 на второй неделе освоил 9,9 млн рублей, потеряв 32% по сравнению с прошлым уикендом и доведя выручку до 31 млн рублей. Похожая динамика была у другого релиза «Кинологистики» АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (31,1 млн после двух уикендов), который на данный момент является самым кассовым фильмом прокатчика.

Замкнул первую десятку лучших китайский приключенческий фильм ЛЕГЕНДА. Фэнтези-экшн заработал 7,1 млн рублей. Новый фильм с Джеки Чаном уступил по стартовым сборам другим релизам актера РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ (8,6 млн) и КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (15,7 млн).

Также в прокат вышли хоррор ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ (11 место, 5,9 млн), мистический триллер с Расселом Кроу ЭКЗОРЦИЗМ (12 место, 5,1 млн) и криминальная комедия с Джозефом Гордоном-Левиттом НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (20 место, 1,9 млн)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 247 млн рублей, с учетом стран СНГ – 276 млн. Это на 9,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 18% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда прокат возглавляли пиратские показы экшна ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ.

Фото: кадр из фильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

18.09.2024 Автор: Вероника Cкурихина