РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ уже можно назвать историческим блокбастером: на третьей неделе выручка снизилась на незначительные 13,6% сборов. СЕРДЦЕ ПАРМЫ на том же этапе потеряло 21,9%. Заработок картины после выходных составил 153 млн рублей. В общей сложности фильм про Петра Первого заработал уже 797 млн рублей за 1,645 млн проданных билетов, продолжая проторенный БИТВОЙ МОТОРОВ путь (780 после трех уикендов).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 92,3 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущим из которых стал мультфильм КОТ В ШЛЯПЕ. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката выросла на 12,2%.

БИТВА МОТОРОВ также не думает сбавлять темпы: касса холдовера достигла 1,222 млрд рублей при небольшом падении на 19,2% на шестом уикенде. Приключенческий фильм с Иваном Янковским и Юрой Борисовым уже опередил итоговые сборы ХОЛОПА 3 (1,199 млн) с Милошем Биковичем и Павлом Прилучным, однако пока уступает комедии по посещаемости: 2,332 млн против 2,525 млн зрителей у летнего релиза.

Наиболее успешной новинкой недели стали ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА. Семейный фильм привлек за стартовые выходные 42 млн рублей при посещаемости в 100 тысяч зрителей, что превосходит показатели ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (39 млн рублей и 95 тысяч зрителей) и ПЕТРУШКА (17,4 млн рублей и 42 тысячи зрителей).

Генеральный продюсер ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПИНГВИНЕНКА и управляющий партнер «Нашего кино» Максим Рогальский отметил, что кассовые ожидания были скорректированы в меньшую сторону незадолго до выхода в прокат, поэтому сборы оказались в заданных рамках: «Когда проект запускался, мы рассчитывали на иные сборы, но ситуация в прокате в этом году сильно изменилась. Стало слишком много семейного контента, а денег у людей, по ощущениям, стало меньше. Теперь мы надеемся на долгую работу в прокате, так как симпатичный пингвиненок вызывает у детей и родителей только позитивные эмоции».

Рекордно низким падением на 5,4% отметился ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ, поднявшийся на второй неделе в рейтинге на две позиции: с седьмого на пятое место. В этом году более впечатляющий второй уикенд был только у ГОРНИЧНОЙ (-1%) и ОБСЕССИИ (+23%). Фэнтези-мелодрама положила в копилку еще 40,5 млн рублей, а всего в ней 109 млн за 182 тысячи проданных билетов. Этих показателей достаточно, чтобы превзойти итоговые цифры прошлогоднего фильма-события дистрибьютора «Про:взгляд» УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (98,9 млн рублей и 165 тысяч зрителей), а также показать лучшую динамику, чем было у триллера ВЫХОД 8 (92,3 млн рублей и 181 тысяча зрителей после двух уикендов).

Комедийный хоррор ПСИХОПАТКА заработал на старте 38,8 млн рублей, его сеансы посетили 67,7 тысячи зрителей. Это сопоставимо с показателями другого жанрового релиза «Вольги», ОДНО ЦЕЛОЕ (38,8 млн рублей и 76 тысяч зрителей), и со стартовыми сборами ОБСЕССИИ (38,4 млн рублей и 68 тысяч зрителей).

ЧУДО-ЮДО неторопливо творит свою магию и по итогам прокатного месяца освоило 541 млн рублей при посещаемости в 1,353 млн зрителей. Динамика сборов по-прежнему наиболее близка к графику первой ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ (528 млн рублей и 1,437 млн человек после четырех уикендов) с превосходством в денежном выражении и отставанием в количестве зрителей.

Выше ожиданий выступила мелодрама ЛИЛЯ. Картина, снятая в монохромном формате и длящаяся около трех часов, очевидно привлекла внимание зрителей в миллионниках на вечерних сеансах, что позволило ей заработать 35,4 млн рублей и привлечь 60 тысяч зрителей. Фильм с Евгением Стычкиным, Андреем Максимовым и Марией Смольниковой заметно превзошел показатели жанрово схожего ЛЕРМОНТОВА (26,1 млн рублей и 51 тысяча зрителей) и фестивальной драмы ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (17,5 млн рублей и 31 тысяча зрителей).

Городское фэнтези СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ продолжает эффективно убеждать зрителей потратить время на поход в кино. На четвертой неделе темпы сборов снизились на 38,5%, а общая сумма сборов перевалила за 500 млн рублей. Количество проданных билетов достигло 1,332 млн.

Тоже семейная комедия, но уже с романтическим флером, ЛУЧШЕЕ ЛЕТО В ЖИЗНИ, заработала на старте 31,6 млн рублей и собрала на своих сеансах 74 тысячи зрителей. В рейтинге фильмов этого года с участием Евы Смирновой это второй по успешности релиз между РОБОНЯНЕЙ (39,6 млн рублей и 115 тысяч зрителей) и МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (16,3 млн рублей и 40 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли отечественный триллер ЛЕС (13-е место, 19,6 млн рублей и 38,2 тысячи зрителей), американская комедия ДЕВИЧНИК В СПА (16-е место, 7,5 млн рублей и 12,5 тысячи зрителей) и триллер ИНФЛЮЕНСЕР (18-е место, 4,9 млн рублей и 9,5 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 691 млн рублей, с учетом стран СНГ – 732 млн рублей. Это на 4,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 32,7% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовала ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

18.11.2026 Автор: Вероника Скурихина