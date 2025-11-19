Официальная касса России: иллюзия на нашу голову

Возвращение голливудских иллюзионистов на большие экраны получилось грандиозным: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 стала безоговорочным лидером уикенда с кассой в 539 млн рублей. Третий фильм значительно превзошел по стартовым показателям первую и вторую части (265 млн в СНГ и 428 млн соответственно), выходившие в 2013 и 2016 годах, но уступил им по числу зрителей: 973 тыс против 1,092 млн у первой картины и 1,518 млн у второй. Такого успешного дебютного уикенда среди зарубежных релизов прокат не видел с декабря 2021 года, когда состоялась премьера кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (874 млн рублей и 2,608 млн зрителей). Приключения фокусников обошли по цифрам такие экшн-фильмы, как АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (330 млн рублей и 949 тыс зрителей) и ДЖОН УИК 4 (302 млн рублей и 783 тыс зрителей). ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 показала лучший старт для «Атмосферы кино», превзойдя премьерные результаты МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ (418 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 28 человек. Это самый высокий показатель в топ-10.

Генеральный директор компании «Атмосфера кино» Вадим Иванов признается, что результаты картины оказались выше прогнозов: «Старт шикарный. Мы предполагали, что 400 миллионов должны взять в любом случае, но 500 миллионов – уже выше всяких ожиданий. С учетом того, что голливудское кино сейчас работает в длину лучше, у фильма есть шансы выйти в итоге на чуть больший результат, чем минус 50 процентов от второй части».

Городское фэнтези ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ стартовало со второй строчки и «наколдовало» себе 94,6 млн рублей за первые выходные. Сказку со Светланой Ходченковой и Юрием Колокольниковым посмотрело 253 тыс человек. По обоим показателям лента обошла схожий по жанру фильм ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн рублей и 179 тыс зрителей), но не смогла превзойти картину БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,9 млн рублей и 356 тыс зрителей).

ГОРЫНЫЧ продемонстрировал умеренное падение на 40,5% и освоил 90,4 млн рублей, увеличив общую кассу до 1,366 млрд рублей. Число проданных билетов достигло 3,638 млн. Лента с Александром Петровым обошла прошлогодний релиз ОГНИВО по сборам (1,189 млн рублей) и максимально приблизилась по аудитории (3,639 млн зрителей). На данный момент фильм производства кинокомпании СТВ занимает четвертое место среди самых просматриваемых проектов года. На пятое место сместился байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (3,481 млн человек)

Семейная комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ на третьем уикенде снизила темпы соборов еще наполовину (52,7%), заработав 69 млн рублей. Сборы полнометражного продолжения ситкома в сумме составили 826 млн рублей, а аудитория выросла до 2,028 млн человек. Это максимально близко к показателям летнего хита НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (854 млн рублей и 2,340 млн человек).

Также 52% от сборов прошлой недели потеряла музыкальная сказка АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Прибыль за месяц проката составила 1,154 млрд рублей, а число зрителей достигло 2,834 млн. На данном этапе фэнтези с Анной Пересильд начинает отставать от графика фантастического экшна СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,193 млн и 3,238 млн зрителей после четырех уикендов).

Минимальное падение в топ-10 вновь показал военный триллер АВГУСТ: на восьмой неделе сборы сократились на 27%. Касса фильма пополнилась на 41,8 млн рублей. Это лучший результат проката на данном отрезке в текущем году. С заметным отрывом следом расположились музыкальная драма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (29,2 млн рублей за восьмой уикенд), фэнтези ДРАКУЛА (21,7 млн) и комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (21,5 млн). Суммарно картина заработала уже 1,448 млрд рублей.

Появление голливудской новинки сильнее всего повлияло на сборы экшна приключенческого экшна МАЖОР В ДУБАЕ, чьи цифры снизились сразу на 61,6% – самое заметное падение в топ-10. Продолжение сериальной истории с Павлом Прилучным и Павлом Чинаревым за три уикенда освоило 459 млн рублей, а число зрителей картины выросло до 942 тыс. На данном отрезке фильм немного уступает зимнему приключенческому детективу КРАСНЫЙ ШЕЛК (498 млн рублей и 1,073 млн зрителей после трех уикендов).

Семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ вступила в прокатную битву с восьмой строчки. Лента с Никитой Панфиловым освоила 18,8 млн рублей, уступив близким по жанру МУЖСКИМ ПРАВИЛАМ МОЕГО ДЕДА (27,2 млн) и ДЕТЯМ-ШПИОНАМ (26,3 млн). Средняя посещаемость составила 10 человек на сеанс – это самый низкий показатель в десятке.

На девятом месте оказался свежий хоррор ОНО. КОШМАР НА МЭЙПЛ-СТРИТ, заработавший 16,7 млн рублей. Американский фильм ужасов показал третий результат этого года для «Кинологистики» после схожих по жанру релизов ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (27,3 млн) и АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн).

Десятку лучших замкнул нелегальные показы во главе с фантастическим боевиком ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ. Суммарно короткометражки с предсеансовым обслуживанием освоили 16,1 млн рублей. Это меньше, чем было на уикендах, когда выходили ТРОН: АРЕС (20,1 млн) и БИТВА ЗА БИТВОЙ (21,5 млн).

Также на больших экранах появились драма СОЛЕНАЯ ТРОПА (18-е место, 1,7 млн и 4,8 тыс зрителей), якутский мистический триллер ПРИСУТСТВИЕ (19-е место, 1,7 млн и 3,8 тыс зрителей) и российский мистический триллер ИСКУПЛЕНИЕ (20-е место, 1,7 млн и 3 тыс зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,026 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,064 млрд. Это на 42,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 51,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ. Выручка кинотеатров в четвертый раз с начала года перевалила за один миллиард рублей.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

19.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина