Официальная касса России: Август на Олимпе

Военный триллер АВГУСТ уже месяц не сдает позиции. На четвертых выходных экранизация романа Владимира Богомолова потеряла незначительные 21,7% сборов и заработала 145 млн рублей. Больше на том же сроке в этом году брал только музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (151 млн). Общая касса ленты достигла 960 млн. Это обеспечило ей шестое место в рейтинге самых успешных релизов текущего года. Позади осталась семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (853 млн). Средняя посещаемость составила 22 человека на сеанс. Это снова самый высокий показатель в топ-10.

Спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ сохранила второе место. Снижение сборов составило минимальные 17% — это лучший показатель в десятке. Касса фильма с Глебом Калюжным пополнилась на 89,8 млн рублей и суммарно составила 230 млн. Духоподъемное кино всего за две недели превзошло финальные показатели аналогов РОДНИНА (202 млн) и ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (126 млн).

Продолжение популярного мультфильма ФИННИК 2 вышло в превью-прокат в субботу и всего за два выходных дня освоило 73,7 млн. Приключения озорных домовых еще до полноценного старта опередили сборы первого уикенда летнего релиза ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн), на данный момент самой кассовой анимации этого года. Первый ФИННИК выходил в 2022 году во время школьных каникул и заработал на стартовом уикенде 120 млн.

Фэнтези-хоррор ДРАКУЛА с выручкой 57,1 млн рублей опустился с третьего на четвертое место. Снижение сборов на шестой неделе составило невысокие 30,5%, а общий бокс-офис достиг 802 млн рублей. Картина стала самой успешной работой Люка Бессона в российском прокате, обогнав фильмы ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ (794 млн) и ЛЮСИ (753 млн). Также лента стала лидером среди прошлогодних «сарафанных» хитов по сборам на шестом уикенде: на этом отрезке СУБСТАНЦИЯ заработала 54,8 млн, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО – 44,3 млн.

На пятом месте стартовала биографическая лента ЛЕРМОНТОВ, освоившая 26,1 млн рублей. Картина Бакура Бакурадзе, открывшая кинофестиваль «Маяк», обошла такие драмы последних лет, как СНЕГИРЬ (19,4 млн), АМАНАТ (19,3 млн) и КОНЧИТСЯ ЛЕТО (17 млн).

Шестую строчку занял новый экспериментальный хоррор ГЛАЗАМИ ПСА. Фильм, где главную роль сыграл ретривер «с человеческими глазами», заработал на старте 22,4 млн рублей, превзойдя сборы похожих проектов этого года ПРИСУТСТВИЕ (22,1 млн) и СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (17,5 млн).

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми преимущественно скрывалась фантастика с Джаредом Лето ТРОН: АРЕС, составила 20,1 млн рублей. Это сопоставимо с уикендом, когда главной пиратской новинкой была драма БИТВА ЗА БИТВОЙ (21,5 млн) с Леонардо Ди Каприо.

Романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА отметилась небольшим падением сборов – 27,1%, заработав еще 15,7 млн рублей. Всего за две недели фильм Милой Ершовой и Юрием Насоновым освоил 46,6 млн, что превышает итоговые цифры таких аналогов, как ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (31,1 млн), ОЛЕНЬ (28,9 млн) и КЛЕВЫЙ УLOVE (26,6 млн).

А вот выручка криминальной комедии ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ снизилась на 53% по сравнению со стартовыми сборами, и это стало самым заметным падением в топ-10. Фильм с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст заработал в общей сумме 55,4 млн рублей и стал самым успешным релизом дистрибьютора «Парадиз» в этом году, сместив на второе место хоррор ПРИСУТСТВИЕ (48,3 млн). Удалось картине обойти и сборы недавних голливудских картин ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (45,2 млн) и МИР В ОГНЕ (41,4 млн).

Замкнул топ-10 мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД. С выходом сильного конкурента французская анимация на шестой неделе потеряла 46% от сборов. Всего в копилке мультфильма 217 млн рублей, что максимально приближает его к тоталу анимационного лидера этого года тоже из пакета кинокомпании «Вольга» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (226 млн).

Также в прокат вышли эротический триллер ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (11-е место, 12,3 млн), фильм ужасов АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ (14-е место, 8,1 млн), сатирический триллер ЭДДИНГТОН (16-е место, 7,4 млн), боевик ЛЕДЯНОЙ ПРЕДЕЛ (17-е место, 5,2 млн), хоррор БЭМБИ. ЛЕСНОЙ КОШМАР (19-е место, 4,1 млн) и триллер ПРИЗРАКИ ЯКУТСКА (20-е место, 3,9 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 552 млн рублей, с учетом стран СНГ – 588 млн. Это на 10,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!

21.10.2025 Автор: Вероника Cкурихина