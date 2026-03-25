Официальная касса России: сокровище домовенка

За неделю до школьных каникул в прокате стартовал сиквел ДОМОВЕНКА КУЗИ. Семейный релиз уверенно занял лидерскую позицию с суммой 271 млн рублей и отметился посещаемостью в 667 тысяч зрителей, показав пятый старт текущего года. Среди релизов производства Кинокомпании братьев Андреасян городская сказка стала четвертой, подвинув на строчку ниже оригинальный фильм (222 млн рублей и 626 тысяч зрителей), а также оказалась восьмой по сборам среди стартов прокатчика «Атмосфера Кино». Выше – голливудский боевик ДЖОН УИК 4 (302 млн и 783 тысячи зрителей). Приключения домовенка в среднем приходили смотреть 22 человека на сеанс. Это самый высокий показатель в топ-10.

Генеральный продюсер ДОМОВЕНКА КУЗИ 2, директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отмечает, что создатели правильно оценивали потенциал проекта, поэтому ожидали таких стартовых результатов. «Благодаря первой части уже была сформирована сильная зрительская база, и продолжение действительно ждали. Важно и то, что ко второй части мы подошли с усилением сразу по нескольким направлениям: драматургия, продакшн, актерский состав, музыкальная составляющая. В картине, в частности, приняла участие Полина Гагарина, которая озвучила одну из героинь и исполнила одну из композиций для фильма. Рост относительно первой части – наиболее честный показатель того, что проект развивается в правильном направлении», – подводит итоги премьерного уикенда продюсер.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 105 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых в прошедший уикенд вновь стала анимационная лента ПРЫГУНЫ. По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката снизилась на 18%.

На третьем уикенде черная комедия НАСЛЕДНИК поднялась в рейтинге на строчку выше относительно прошлой недели, потеряв всего 18,1%. Фильм с Гленном Пауэллом пополнил кассу на 50,8 млн рублей, в совокупности заработав 244 млн за 388 тысяч проданных билетов. В итоге лента опередила графики таких американских картин, как МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (222 млн рублей и 349 тысяч зрителей после трех уикендов) и ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (192 млн рублей и 334 тысячи зрителей).

Еще один релиз производства КБА и телеканала ТНТ, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, стала четвертым проектом этого года, преодолевшим престижную отметку в 2 млрд рублей. Количество проданных билетов достигло 4,861 млн рублей, что позволило картине превзойти показатели сказки КОНЕК-ГОРБУНОК (4,813 млн). Следующий рубеж – итоговый результат ПРОСТОКВАШИНО (4,954 млн).

Комедия НОВАЯ ТЕЩА удержалась на пятом месте, увеличив свою выручку до 298 млн рублей при 616 тысячах зрителей. Это выше тотала прошлогодних комедий НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (295 млн рублей) и ВАСИЛИЙ (213 млн), однако заметно проигрывает первой ТЕЩЕ (493 млн рублей после трех уикендов).

Военная драма МАЛЫШ продемонстрировала в четвертый уикенд прирост сборов на 26,3%. В отдельных регионах фильм поддерживается местными минкультами и депутатами, на него ходят организованными группами. Это помогло картине с Глебом Калюжным увеличить свою кассу до 162 млн рублей, что на 23,7% больше итоговой выручки ключевого аналога ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (131 млн рублей). Однако по посещаемости текущий релиз ему уступает: 368 тысяч против 431 тысячи человек.

Скромно стартовала семейная комедия ДОКТОР ГАФ, заработавшая за первые выходные 24,6 млн рублей за 60 тысяч проданных билетов. Приключенческий фильм с говорящими животными по обоим показателям уступил схожим работам МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча зрителей) и СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК (28,8 млн рублей и 74 тысячи зрителей). В среднем на один сеанс приходило 6 человек, что стало самым низким показателем в первой десятке.

С выходом сильной семейной новинки сборы ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2 рухнули на 67,3%. Лента существенно отстает от первой части, которая работала в те же даты в прошлом году: 27,6% в денежном выражении (315 млн против 435 млн рублей после трех уикендов) и 33,6% по количеству зрителей (764 тысячи против 1,151 млн человек).

Зарубежный триллер НА ЦЕПИ освоил за первый уикенд 20 млн рублей и привлек на свои сеансы 33,5 тысяч зрителей. Это сопоставимо с показателями таких прошлогодних аналогов, как ЗАПАДНЯ (20,4 млн рублей и 40 тысяч зрителей) и ДИСПЕТЧЕР (18,7 млн рублей и 31 тысяча зрителей).

Мелодрама К СЕБЕ НЕЖНО на третьей неделе потеряла существенные 53,6% от сборов, заработав 10,8 млн. Касса фильма достигла 121 млн рублей, его посмотрели 244 тысячи зрителей. Проект превзошел результаты комедии УВОЛИТЬ ЖОРУ (111 млн рублей и 242 тысячи зрителей за все время).

Также в прокат вышли психологический триллер ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (11-е место, 10,2 млн рублей и 16,3 тысячи зрителей), хоррор АСТРАЛ. ШКОЛА КОШМАРОВ (13-е место, 6,5 млн рублей и 14,2 тысячи зрителей), семейные приключения МОИ ТАЕЖНЫЕ КАНИКУЛЫ (15-е место, 5,6 млн рублей и 13,2 тысячи зрителей) и участник фестиваля «Маяк», драмеди КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ (16-е место, 5,4 млн рублей и 8,4 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 654 млн рублей, с учетом стран СНГ – 724 млн рублей. Это на 25,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 8,9% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышла ПАЛЬМА 2.

25.03.2026 Автор: Вероника Cкурихина