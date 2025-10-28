Официальная касса России: Горыныч в стране чудес

По итогам первых выходных ГОРЫНЫЧ вырвался вперед с выручкой 341 млн рублей, показав пятый старт этого года. Строчку выше занимает ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (427 млн). Среди схожих релизов последних лет проект производства Кинокомпании СТВ, телеканала «Россия 1», «Глобус-фильм» и CGF превзошел показатели КОНЬКА-ГОРБУНКА (278 млн), ОГНИВА (275 млн) и ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ (227 млн), уступив только сказке ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (339 млн). Фильм с Александром Петровым привлек в кинотеатры 887 тысяч зрителей, что больше, чем у ОГНИВА (816 тысяч), но меньше, чем у ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (1,374 млн). Для дистрибьютора «Вольга» картина стала третьей по стартовым результатам после двух частей ГОЛОДНЫХ ИГР – И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ (382 млн) и СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I (472 млн).

Директор кинопрокатного отдела компании «Вольга» Александр Сычев высказал уверенность, что зрителей хватит на оба конкурирующих релиза, и отметил, что ГОРЫНЫЧ уже на старте получил хороший «сарафан». «Зрители, которые уже успели посмотреть картину, а их уже больше миллиона, отмечают добрую семейную атмосферу, увлекательный сюжет, актерский состав и неизменно – самого Горыныча. Самое удачное в маркетинге проекта – это наш очаровательный маленький огнедышащий дракон-непоседа, в которого невозможно не влюбиться с первого взгляда! Этот образ неизменно работает на все возрасты. Мы запланировали поддерживающую кампанию проката на длительный период», – отмечает он.

Сборы музыкального фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС за первые выходные составили 339 млн рублей, проиграв лидеру всего 2 млн. Фэнтези с Анной Пересильд обошло по финансовому показателю фантастику СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (308 млн), но уступило ей по числу зрителей: 799 тысяч у новинки против 816 тысяч у прошлогоднего релиза. В Москве проект, снятый компаниями «Медиаслово» и KION FILM при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», стал лучшим. Доля столичной аудитории в общей выручке составила 15,6%, что близко к цифрам СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (16,8%) и выше более классических экранизаций сказок ОГНИВО (11,7%) и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (10,4%).

Продюсер АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС Данила Шарапов отметил отличный стар конкурента, который не помешал его картине стартовать по верхней планке ожиданий. «Судя по результатам, соседство этих релизов пошло на пользу киноиндустрии в целом, и каннибализации аудитории не произошло. Скорее это привело к тому, что в кинотеатры пришло больше разных зрителей, – заметил он. – Мы позиционировали фильм как музыкальный, что, в общем-то, нетрадиционно для продвижения прокатного кино. Рекламная кампания в основном строилась на этой музыкальности проекта, а также на его визуальной уникальности, которая отличается от большинства российских картин. Мы выбрали такое визуальное решение, чтобы поговорить с молодой аудиторией на каком-то другом киноязыке и привлечь ее таким способом к просмотру. И это сработало».

Военный триллер АВГУСТ продолжает уверенно сражаться за свою аудиторию. На пятом уикенде он потерял незначительные 25,1% сборов и освоил еще 108 млн рублей. В истории российского кинопроката это десятый релиз, заработавший на таком сроке больше 100 млн. Похожие показатели в этом году были у фильмов БАТЯ 2. ДЕД (104 млн) и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (103 млн). Общая сумма сборов остросюжетной картины достигла 1,110 млрд рублей, и уже на этой неделе она обгонит тотал глубоководного экшна КРАКЕН (1,133 млрд). В среднем на сеансы приходило 32 человека, это снова самый высокий показатель в топ-10, как и неделю назад.

Продолжение мультфильма ФИННИК за первый полноценный уикенд освоило 77,3 млн рублей, что превышает результаты превью (73,7 млн). Приключения озорных домовых обогнали стартовые показатели летнего релиза ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (69,6 млн) – недавнего лидера по цифрам первого уикенда среди официальных анимационных проектов этого года. С учетом превью в копилке мультфильма производства ГК «Рики» и студии «Петербург» уже 163 млн. Это заметно превышает цифры первой части, которая выходила в 2022 году при меньшем конкурентном окружении и привлекла 120 млн.

Спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ с кассой 46,4 млн рублей замкнула пятерку лучших при снижении выручки на 48,3%. Фильм с Глебом Калюжным заработал за три недели 301 млн, став шестнадцатым в рейтинге лучших российских картин этого года. Строчкой выше расположилась семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 (341 млн).

ДРАКУЛА, заработавший на седьмом уикенде 34,7 млн, а в совокупности – 855 млн рублей, стал самым успешным французским релизом в истории отечественного проката, обогнав анимацию ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (828 млн). Среди официальных зарубежных релизов с марта 2022 года это второй по успешности фильм после ДЖОНА УИКА 4 (874 млн).

Биографическая картина ЛЕРМОНТОВ на втором уикенде потеряла существенные 55,1%, освоив 11,7 млн рублей. Суммарно фильм Бакура Бакурадзе заработал 47,1 млн, что немногим ниже тотала остросюжетной драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО (55,1 млн), также показанной на кинофестивале «Маяк».

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми по-прежнему преимущественно скрывалась фантастика с Джаредом Лето ТРОН: АРЕС, составила 11,2 млн рублей. Это на 44,1% ниже результата прошлой недели.

Заметнее всех в сборах в топ-10 потерял фильм ужасов ГЛАЗАМИ ПСА – 64,6%. Ему удалось пополнить копилку на 7,9 млн рублей. Всего в ней 37,5 млн. Это превышает итоговые суммы похожих релизов кинокомпании «Вольга» СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА (32,8 млн) и РИТУАЛ (31,1 млн).

Романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА замкнула рейтинг, заработав еще 6,8 млн рублей, на 56,8% ниже сборов прошлой недели. Фильм с Милой Ершовой и Юрием Насоновым освоил в общей сложности 58,9 млн, что близко к тоталу аналогичных картин ТУДА (65,9 млн) и ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (62,1%). При этом лента показала заметный прирост зрителей на сеанс – с 13 до 20.

Также в прокат вышли мистический триллер ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (11-е место, 6,7 млн), корейский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (13-е место, 5,8 млн) и слэшер ХЭЛЛОУИН ’86 (15-е место, 4,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,028 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,067 млрд. Это на 86,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 42,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла сказка ОГНИВО.

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

28.10.2025 Автор: Вероника СКУРИХИНА