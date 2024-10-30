Официальная касса России: «Огниво» зажгло российский прокат

Экранизация сказки Ганса Кристиана Андерсена ОГНИВО от Кинокомпании СТВ за первые выходные заработала 275 млн рублей, показав седьмой старт этого года. Новинка обошла по результатам схожий по жанру ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (227 млн), но недотянула до сборов фантастической ленты СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (308 млн). Среди сказок СТВ фильм Александра Войтинского выступил на одном уровне с КОНЬКОМ-ГОРБУНКОМ (278 млн), но уступил прошлогоднему релизу ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (399 млн).

«С самого начала мы понимали, что сам по себе бренд «Огнива» слабее, чем «По щучьему велению», поэтому кассовые ожидания были иными. В картине ОГНИВО более драматичная история, в ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ – более легкая, с большим количеством юмора, – сравнил свои проекты продюсер Сергей Сельянов. – К тому же прокатное окружение в этом году оказалось более убедительным, чем в прошлом. И я этому рад. Выходить в пустоту, конечно, в чем-то приятнее, но за индустрию бывает обидно. И главное, бюджеты проектов несколько различаются в силу того, что в ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ действовали компьютерно-анимированные персонажи: кот Баюн, щука и еще несколько героев. Это разные проекты, и нам хочется делать разные фильмы, в том числе в рамках сказочного космоса. Результат картины нас устраивает и соответствует выбранному формату, стилистике, интонации истории. И мы считаем, аудитория нас поддерживает и еще поддержит: фильм уже посмотрел первый миллион зрителей. У ОГНИВА хороший «сарафан», и, думаю, мастерский результат все равно будет достигнут. Сборы хорошо за миллиард – отличный показатель, удовлетворяющий бизнес-модели проекта».

Музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! освоил за выходные 134 млн рублей и опустился на вторую строчку, потеряв в третий уикенд лишь 28% от кассы прошлой недели. Суммарные сборы проекта достигли 663 млн рублей и обеспечили ему восьмое место в списке самых успешных релизов текущего года. Строчкой ниже находится кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (576 млн), строчкой выше – костюмированная мелодрама ОНЕГИН (788 млн).

Выдающиеся результаты на шестой неделе проката показала СУБСТАНЦИЯ. Каннский призер прибавил к сборам прошлого уикенда 4% и положил в копилку еще 54,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем было у картины на старте. Среди зарубежных релизов результаты выше были только у фантастики АВАТАР (142 млн В СНГ). Общая касса хоррора достигла 329 млн рублей.

Другой хоррор, УЖАСАЮЩИЙ 3, на третьей неделе заработал 49,2 млн рублей и увеличил свою кассу до 257 млн, превзойдя тотал выходившего в 2022 году фильма ужасов КРИК (216 млн). Следующий рубеж – триквел франшизы ЗАКЛЯТИЕ (263 млн). Среди официальных зарубежных релизов этого года слэшер про инфернального клоуна Арта превзошел показатели вернувшегося с того света ВОРОНА (224 млн).

Замкнул пятерку лидеров холдовер ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. На шестой неделе проката прибыль приключенческой драмы снизилась на незначительные 10% и составила 44,3 млн рублей. Общая выручка проекта достигла 434 млн и превысила итоговые сборы прошлогоднего французского хита ЖАННА ДЮБАРРИ (424 млн). С текущими темпами соборов и положительным «сарафаном» у экранизации романа Александра Дюма есть все шансы стать самым успешным зарубежным релизом официального проката этого года. Лидер на данный момент – британский экшн Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (446 млн).

Шестую строчку рейтинга занял победитель Каннского кинофестиваля, драма АНОРА. Падение сборов на второй неделе составило 32%. Голливудский фильм с российскими звездами прибавил к своей кассе еще 37,8 млн рублей, а общая сумма сборов составила 114 млн. Это выше итоговых сборов другого обладателя Золотой пальмовой ветви, корейской драмы ПАРАЗИТЫ (112 млн).

Пиратские релизы оказались на седьмом месте, несмотря на появление новинки. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывалась анимация ДИКИЙ РОБОТ, составила 32 млн рублей.

Официальная анимационная новинка МОЯ ЧУДНАЯ СЕМЕЙКА стартовала с восьмой строчки и собрала за первый уикенд 12,6 млн рублей. Это больше, чем было у мультфильмов этого года ЭММА В МИРЕ ЛАМ (12,3 млн) и ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (10,5 млн). Для кинопрокатной компании TenLetters это пятый старт в истории, чуть уступающий результатам прошлогодней анимации ЗВЕРОЛЭНД (12,8 млн).

Девятое место с результатом 12,5 млн рублей занял новый хоррор АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ, продемонстрировав шестой стартовый показатель в истории дистрибьютора World Pictures. Это уже девятый релиз в этом году с подзаголовком АСТРАЛ, лидером среди них остается январский фильм ужасов АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (36,2 млн).

Замкнула топ-10 романтическая комедия ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА, которая была впервые показана на фестивале «Новый сезон». Сборы за первый уикенд составили 10,5 млн рублей. Это чуть меньше, чем было у таких аналогов, как ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн) и БИТВА ПАП (17,9 млн).

Также среди новинок уикенда – триллер от продюсера Сэма Рейми ЗАМРИ (12-е место, 8,5 млн), а также хоррор КРИК. СЕЗОН ПРИЗРАКОВ (19-е место, 3,6 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 722 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн. Это на 15,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате стартовала сказка с Никитой Кологривым ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.

Фото: кадр из фильма ОГНИВО

30.10.2024 Автор: Вероника Cкурихина