Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK), семейную картину ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (CP), мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP) и драму ШАМАН (CKINO).

Очень высокие предпродажи для эротического триллера демонстрирует ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА. С результатом в 1,9 млн рублей новинка с Николь Кидман обошла множество самых разных остросюжетных проектов, включая АЛЛЕЮ КОШМАРОВ (1,513 млн рублей, стартовые сборы – 67,6 млн), СУБСТАНЦИЮ (1,099 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (444,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ДЕВУШКУ, ПОДАЮЩУЮ НАДЕЖДЫ (189,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн) и МОРЕ СОБЛАЗНА (153,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА 1,947 АЛЛЕЯ КОШМАРОВ 1,513 СУБСТАНЦИЯ 1,099 МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ 0,445 ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ 0,190 МОРЕ СОБЛАЗНА 0,153

Снятый в Хакасии этнотриллер ШАМАН предварительно заработал 252,7 тысяч рублей. Новинка уступила лентам КИТОБОЙ (477,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), АЙТА (471,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), но обошла картину ПОДЕЛЬНИКИ (167,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КИТОБОЙ 477,9 АЙТА 471,8 КУПЕ НОМЕР 6 288,7 ШАМАН 252,7 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6

Из двух семейных проектов недели вперед вырвался мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ. С результатом 218,3 тысячи рублей анимация уступила проектам ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн). В то же время позади остались ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (45,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8 млн).

В свою очередь, ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ предварительно собрал 128,4 тысячи рублей. Таким образом, третья часть семейной франшизы уступила предшествующей части с подзаголовком УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), а также проекту НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн). Одновременно с этим новинке удалось подобраться к аналогу ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), а также обойти ленты ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 543,5 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 413,2 ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 264,2 НАЗАД В ДИНОЗАВРАМ 226,5 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 218,3 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 128,4 ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 107,1 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 104,4 КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ 45,8 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 35,5

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

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15.01.2025 Автор: Никита Никитин