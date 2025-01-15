Предпродажи уикенда: «Плохая девочка» и «Шаман» доминируют среди новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK), семейную картину ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (CP), мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP) и драму ШАМАН (CKINO).
Очень высокие предпродажи для эротического триллера демонстрирует ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА. С результатом в 1,9 млн рублей новинка с Николь Кидман обошла множество самых разных остросюжетных проектов, включая АЛЛЕЮ КОШМАРОВ (1,513 млн рублей, стартовые сборы – 67,6 млн), СУБСТАНЦИЮ (1,099 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн), МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (444,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ДЕВУШКУ, ПОДАЮЩУЮ НАДЕЖДЫ (189,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,8 млн) и МОРЕ СОБЛАЗНА (153,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|1,947
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|1,513
|СУБСТАНЦИЯ
|1,099
|МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
|0,445
|ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
|0,190
|МОРЕ СОБЛАЗНА
|0,153
Снятый в Хакасии этнотриллер ШАМАН предварительно заработал 252,7 тысяч рублей. Новинка уступила лентам КИТОБОЙ (477,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), АЙТА (471,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн) и КУПЕ НОМЕР 6 (288,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн), но обошла картину ПОДЕЛЬНИКИ (167,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КИТОБОЙ
|477,9
|АЙТА
|471,8
|КУПЕ НОМЕР 6
|288,7
|ШАМАН
|252,7
|ПОДЕЛЬНИКИ
|167,6
Из двух семейных проектов недели вперед вырвался мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ. С результатом 218,3 тысячи рублей анимация уступила проектам ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,3 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн). В то же время позади остались ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн), ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (107,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ (45,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8 млн).
В свою очередь, ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ предварительно собрал 128,4 тысячи рублей. Таким образом, третья часть семейной франшизы уступила предшествующей части с подзаголовком УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (264,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн), а также проекту НАЗАД К ДИНОЗАВРАМ (226,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн). Одновременно с этим новинке удалось подобраться к аналогу ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), а также обойти ленты ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (104,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (35,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ
|543,5
|ТРИО В ПЕРЬЯХ 2
|413,2
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
|264,2
|НАЗАД В ДИНОЗАВРАМ
|226,5
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|218,3
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|128,4
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|107,1
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
|104,4
|КРЫЛАТАЯ ИСТОРИЯ
|45,8
|ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА
|35,5
Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
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15.01.2025 Автор: Никита Никитин