Предпродажи уикенда: «Первый Оскар» опережает «Девятаева»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военную драму ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP), триллер КАЗНЬ (VLG), черную комедию ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ (PVZGL) и мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (MD).

Новая военная картина Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР предварительно заработала 928 тысяч рублей. Пока не очень много предпосылок, что новинка сможет повторить стартовый результат снятой тем же режиссером БИТВЫ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (852 тысячи рублей, стартовые сборы – 194,8 млн), куда реальнее перспектива выступить на уровне ДЕВЯТАЕВА (873,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 78,2 млн) или даже НЕСОКРУШИМОГО (469,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 94,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПЕРВЫЙ ОСКАР 928,1 БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ 851,9 ДЕВЯТАЕВ 873,6 НЕСОКРУШИМЫЙ 469,5

Показатели триллера КАЗНЬ (190,2 тысяч рублей) вдвое больше цифр криминальной ретро-истории ЗАЛОЖНИКИ (88,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,4 млн) и чуть лучше предпродаж фильма Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КАЗНЬ 190,2 ЗАВОД 163,6 ЗАЛОЖНИКИ 88,6

Экшн-комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилла Соколова предварительно освоила 90,9 тысяч рублей. Это чуть лучше предварительных продаж комедий НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (83,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ 90,9 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 84,2 НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ 83,1 ЖГИ! 40,1

Мультфильм БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ отметился предпродажами в размере 73,5 тысяч рублей. Новинка превзошла большинство недавних аналогов, включая другие проекты компании MDFilm ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (56,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн), ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн) и ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (46,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 73,5 ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ 56,8 ТВОРЦЫ СНОВ 56,0 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 46,5 АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ 44,4

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20.04.2022 Автор: Никита Никитин