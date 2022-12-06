Обзор новинок проката на уикенде 8-11 декабря 2022 года

На статус главной новинки уикенда претендует в первую очередь мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Релиз может похвастаться самой широкой целевой аудиторией, достаточно высоким уровнем анимации и брендом, не нуждающимся в представлении. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить такие фильмы как КОЩЕЙ. НАЧАЛО (33,1 млн на старте) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

На взрослого зрителя рассчитан приключенческий детектив ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP). Новинка постарается привлечь посетителей кинотеатров узнаваемым кастингом (в проекте заняты Олег Гаас, Филипп Янковский и Надежда Михалкова) и шпионской интригой, основанной на реальных событиях.

Любителей российских комедий на уикенде ждет фильм ТАЙНЫЙ САНТА (NKI). Главные роли в картине исполнили Роман Курцын и Зоя Бербер. Ориентиром для ленты может служить недавний проект ЛАВСТОРИ (23,4 млн).

Любителям хорроров стоит обратить внимание на картины ДРУГАЯ (PIFD) и ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (GF). Первая порадует ценителей жанра зловещей атмосферой, среди преимуществ второй необычный концепт и яркий трейлер.

Зрителей, следящих за фестивальным кино, на уикенде ожидает российская лента НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ (KAP), являющаяся вольным байопиком одной из самых трагичных фигур в истории русского рока, Янки Дягилевой.

Также зрители смогут посмотреть документальный проект БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (CPF), драмы БЕГУЩИЕ ЗА ВОЛНОЙ (SBF), ДОН ЖУАН (RWV) и РЯДОМ (BN), фэнтези БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК (PRD), комедию БЫСТРЫЙ СЛОВАРИК ЛЮБВИ (RUR), драмеди НА ВЫДОХЕ (KNLG), экшн ПОМНИТЬ (PVZGL), семейную картину ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF), а также перевыпуск фильма КАПИТАН ФАНТАСТИК (CPF / INK).

06.12.2022 Автор: Максим Острый