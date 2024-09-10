Обзор новинок проката на уикенде 12-15сентября 2024 года

За лидерство в прокате на уикенде поборются американский боевик ИГРА КИЛЛЕРА (GF) и российская комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА (AK). Экшн с Дейвом Батистой постарается привлечь ценителей жанра и будет нацелен на повторение показателей ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ НА ФРИЛАНСЕ (30,8 млн на старте). В свою очередь, новая комедия с Никитой Кологривым заинтересует женскую и региональную публику и наверняка приблизится к сборам других недавних схожих по жанру проектов, таких как НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (22,7 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн).

Французский ремейк самой кассовой отечественной комедии ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА (CP) не пройдет незамеченным на российском рынке. Потенциально широкая роспись и бренд в названии должны вызвать интерес со стороны кинотеатральной аудитории. Ориентиром по сборам для новинки может служить ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (14,4 млн).

За внимание ценителей хорроров на уикенде поборются проекты ЭКЗОРЦИЗМ (CRP) и ПРИЮТ. ШЕПОТ ПРИЗРАКОВ (EXP). Первому релизу событийности добавляет участие Рассела Кроу, второй привлечет наиболее активных любителей жанра, которые в последнее время все чаще выбирают для просмотра азиатские фильмы ужасов.

Также зрители смогут посмотреть комедию НЕНАСЫТНЫЕ ЛЮДИ (PRD), драму 110 (VLG), фэнтези-экшн ЛЕГЕНДА (NMG), мультфильмы ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (CPF) ТАЙНА ПЛАНЕТЫ РОБОТОВ (WP), драму РЫЖИЙ (PNR), хоррор ОТКРЫТОЕ МОРЕ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (PLK), семейную ленту МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА (SBF), фантастику ЛУЧШИМ ИГРОКАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ (KNLG), драму ВЕРА (AK / GORK), комедию МЕЖДУ НАМИ (CIPA) и перевыпуски фильмов БЕЛАЯ ЛЕНТА (INK) и ДРАЙВ (APZ).

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ ЗЛА

10.09.2024 Автор: Никита Никитин