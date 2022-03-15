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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 17–20 марта 2022 года

Доктор-аферист, спецагенты ЦРУ, роковая красотка и другие

В ситуации отсутствия мейджорских голливудских релизов на статус самой заметной новинки уикенда претендует российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP). В главной роли в проекте, жанр которого заявлен как пранк-комедия, занят Артем Карокозян, звезда фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА

Боевик ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (EXP) с Мэлом Гибсоном в одной из главных ролей, в свою очередь, похож на недавний ВАЛЬДО (19,9 млн на старте). Фильм уже появился в российском прокате в формате превью, освоив за первые четыре дня 6,6 млн рублей. Вполне вероятно, что его сборы после первого полноценного уикенда догонят кассу предшественника.

Поклонников триллеров  может привлечь  ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD).  Референсом в данном случае может стать проект ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН (5,6 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть комедию ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (PLK), перевыпуски фильмов ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF) и ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ (ARM), документальные картины ЛАСТОЧКИ ХРИСТОВЫ (RR) и SOLO (RWV), семейные приключения ПАРЯЩИЙ ТИГР (PRD) и ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (KNLG), а также драму УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (BN).

15.03.2022 Автор: Максим Острый

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