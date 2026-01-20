top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22–25 января

Классики и современники

Главным предложением уикенда для широкой аудитории станет отечественный приключенческий фильм ЛЕВША (AK). Классическое произведение из школьной программы превратили в стимпанк-экшен в альтернативной царской России. Ролики демонстрируют и визуально богатый мир, и яркий перфоманс исполнителя главной роли Юрия Колокольникова, и понятный юмор – все составляющие потенциального хита. Однако, как показал опыт прошлого года, у лент в подобной стилистике есть потолок сборов, который ЛЕВША может попытаться пробить. Ближайшими ориентирами для оценки являются жанровые аналоги КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн рублей и 410 тысяч зрителей на старте) и ВОЛЧОК (155 млн рублей и 344 тысячи зрителей за первый уикенд).

В жанре ужасов – фильм-событие ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ (VLG). Официальный сиквел ленты Кристофа Гана окажется на экранах через 20 лет после выхода оригинала. Материалы демонстрируют узнаваемую классическую атмосферу. Также на руку релизу то, что его выход в России совпадает с мировым, поэтому ни пиратские копии, ни негативные отзывы уже посмотревших зрителей на первой неделе не должны помешать хоррору задать высокую финансовую планку для жанра в наступившем году. Опорой для прогноза служат такие продолжения, как ДОКТОР СОН (126 млн рублей и 440 тысяч зрителей на старте) и КРИК 2022 года (92 млн рублей и 285 тысяч зрителей по результатам первого уикенда).

За внимание детской аудитории поборется финская анимация ФЛИБУБУ (NKI). Современный подросток отправляется в путешествие по фантастическими мирам в сопровождении обаятельного пушистого пришельца. Сюжетно понятная история о подростковых мечтах и взрослении выполнена на довольно высоком техническом уровне, а возраст персонажей позволяет рассчитывать, что в кинозал придут не только ученики младших классов, но и постарше. Ближайшими кассовыми аналогами видятся недавние европейские релизы МИСС МОКСИ (8,4 млн рублей и 23 тысячи зрителей на старте) и ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (10,3 млн рублей и 30 тысяч зрителей за первые выходные).

Ближайший уикенд отметится сразу тремя перевыпусками разножанровой классики  – на экраны вернется хоррор Такаси Миикэ КИНОПРОБА (INK), мистический триллер Дэвида Линча ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ (VRT) и аниме Мамору Осии ЯЙЦО АНГЕЛА (RUR). Отдельное внимание стоит обратить на российский анимационный проект БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ (VLG). А поклонников авторского кино может привлечь обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля ВОСКРЕШЕНИЕ (UNID).

Также в прокат выйдут южнокорейский триллер БЕЗ ЛИЦА (KAP), документальный фильм ВЫСОЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ… (SBF), боевик СЕЗОН ОХОТЫ (PRD) с Мэлом Гибсоном, и детско-семейные приключения ШКОЛА БАБЫ ЯГИ (SMKT).

В пиратском сегменте главным предложением останется фантастический блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Помимо этого, список релизов на неделе также пополнит хоррор 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ.

Фото: кадр из фильма ЛЕВША

20.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина

