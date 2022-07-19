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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 21-24 июля 2022 года

Псы-самураи, куклы-убийцы и другие

Вероятным лидером уикенда и его ключевой новинкой станет мультфильм ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (VLG). Семейный контент наиболее востребован последние месяцы, так что картина вполне может побороться на старте с показателями проекта ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (55,6 млн), несмотря на то что сама не является частью узнаваемой франшизы.

На совершенно иную аудиторию рассчитан хоррор КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ (NKI). Ленты с подобным сюжетом выходят в прокат регулярно и пользуются стабильной популярностью у своей публики. Референсом в данном случае можно назвать недавний фильм ужасов ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (6,2 млн).

Среди других релизов недели можно выделить триллер ТЕМНЫЕ ОЧКИ (RUR), новую работу мэтра итальянского кинематографа Дарио Ардженто, а также французскую комедию НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (CPF) с Жеромом Коммандером в главной роли.

Также зрители смогут посмотреть спортивную драму ДЕРЖАТЬ УДАР (SMKT), фэнтези ОХОТНИЦА: РУНА МЕРТВЫХ (SBF), криминальную ленту ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД (PRD), фантастику ХРОНОС (KNT), а также перевыпуски проектов УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ (PLK) и ФАНТАЗЕРЫ (PLK).

19.07.2022 Автор: Максим Острый

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