Обзор новинок проката на уикенде 24–27 февраля 2022 года

Второй уикенд подряд на российские экраны выходит отечественный спортивный байопик. На этот раз речь о картине МИСТЕР НОКАУТ (WDS, с 23.02). В центре ее сюжета – история легендарного советского боксера Валерия Попенченко, олимпийского чемпиона, чемпиона СССР и Европы. В главных ролях в фильме заняты звезды первой величины – Виктор Хориняк и Сергей Безруков. С учетом широкой рекламной кампании картина вполне может рассчитывать на стартовые показатели проектов ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн) и МОЛОТ (52,4 млн).

Альтернативой МИСТЕРУ НОКАУТУ призваны стать ПАПЫ (NKI, с 23.02) – российская сентиментальная комедийная мелодрама. У проекта богатый актерский состав (Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов), так что фильм вполне может приятно удивить своими сборами, особенно за пределами обеих столиц.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Фильм ПАПЫ оказался ровно таким, каким он должен был получиться, судя по трейлеру и другим рекламным материалам. Это настоящее семейное кино, которое не пытается идти на эксперименты, но от этого даже выигрывает. Радует, что авторам удалось избежать пошлого юмора и похабной лексики, которая, как мы знаем, иногда присутствует и в проектах с низким возрастным рейтингом».

Одной из ключевых зарубежных новинок уикенда должна стать комедия ЛУЛУ И БРИГГС (PRD, с 23.02). Ченнинг Татум выступил здесь в качестве одного из режиссеров и исполнителя главной роли. Сам проект является представителем традиционно востребованного в России жанра фильма про собак. У новинки есть все шансы обойти стартовые цифры ПСОВ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (25,8 млн) и собрать кассу на уровне СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ (41,3 млн).

Главынм жанровым предложением для поклонников боевиков станет ИГРА ТЕНЕЙ (MG, с 23.02) – новый фильм с Лиамом Нисоном. У проекта нет какого-либо инновационного концепта, это традиционный экшн с британским актером в роли секретного агента на пенсии. Фильм имеет шансы выступить на уровне выходившего год назад ЗАСТУПНИКА (23,9 млн).

Зарубежной новинкой, ориентированной скорее на столичную и более требовательную аудиторию, станет СИРАНО (UPI). Костюмные драмы не всегда пользуются в России стабильной популярностью. Особенно когда в довесок идут музкальная составляющая и низкая событийность. В данном случае положительными факторами могу стать участие в проекте Питера Динклэйджа, а также не самое сильное конкурентное окружение.

Виолетта Палий, автор БК: «СИРАНО превзошел ожидания, которые сложились перед его просмотром. Действия и фразы героев, которые в иных обстоятельствах могли выглядеть как клише, в этой картине одновременно представлены реалистично и утонченно – у зрителей вряд ли сложится впечатление, что поступки и эмоции персонажей немотивированные или вычурные. При этом главное достоинство фильма – играющий главную роль Питер Динклэйдж, перед обаянием которого зрителю практически невозможно устоять».

Основным предложением для более юной публики будет мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG, с 23.02). Это новый проект бельгийской студии nWave, одного из лидеров европейской анимации. Учитывая праздничный уикенд и двухнедельный запас времени до выхода Я КРАСНЕЮ, у проекта есть все шансы обойти итоговые цифры таких релизов как ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (78,8 млн) и ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (70,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть семейную картину ВОЛК И ЛЕВ (PNR), хоррор КЛАУСТРОФОБЫ. НАЧАЛО (EXP), классического КРЕСТНОГО ОТЦА (CPP), новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 137. ЗИМЕ МЫ СКАЖЕМ «ДО СВИДАНИЯ!» (MVK, с 26.02), советскую военную ленту ОГНЕННАЯ ДУГА (SMKT, с 23.02), драмеди ПЕРВЫЙ СНЕГ (SMKT), документальную ленту РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ВТОРОЙ (CDK), драму УДОВОЛЬСТВИЕ (ART, с 23.02), фильм ужасов ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА: ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА (RR) и драму ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ (RWV, с 23.02).

22.02.2022 Автор: Максим Острый