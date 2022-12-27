Обзор новинок проката на уикенде 29 декабря 2022 года – 1 января 2023 года

На предстоящем уикенде в «новогоднюю битву» вступает ее очевидный лидер – ЧЕБУРАШКА (CP). Основной старт картины придется на воскресенье, но превью-показы идут уже с 24 декабря. Плюсы проекта, среди которых узнаваемый бренд, востребованный в праздники жанр и информационная поддержка со стороны ВГТРК и СТС, не дают сомневаться в его успехе. Новинке вполне по силам повторить успех франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, двум частям которой покорялась отметка в 2 млрд рублей.

Привлечь внимание младшего зрителя рассчитывает также мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG). Он представляет знакомую аудитории франшизу, а продукция студии «Мельница» традиционно хорошо чувствует себя в праздники. Референсом для новинки, что вполне очевидно, может служить предыдущая часть франшизы (82,6 млн на старте).

Свой вклад в создание праздничного настроения внесет и комедия ЕЛКИ-ИГОЛКИ (ABK, GORK) с Павлом Прилучным в главной роли.

Также зрители смогут посмотреть драму ДВОЙНОЙ ОБМАН МАДЛЕН КОЛЛИНЗ (EXP), фильмы ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. КНИГА КРОВИ (KNLG) и ПРИЗРАЧНЫЙ ДОМ (KAP, с 1 января), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 151. ПЕРВЫЙ В НОВОМ ГОДУ (MVK, с 31 декабря) и семейную картину БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (PNR, с 1 января).

27.12.2022 Автор: Максим Острый