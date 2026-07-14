Николай Борунков: «Только объединив усилия, мы сможем обеспечить достойный коммерческий результат «Колобку», и тогда для всей индустрии откроется окно возможностей»

Директор по стратегии и маркетингу, соучредитель компании «Атмосфера Кино» подробно рассказал БК Медиа об новой антипиратской инициативе

Дистрибьютор «Атмосфера Кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратились к кинопоказчикам с новой антипиратской инициативой – они призвали кинотеатры отложить показ кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ в рамках предсеансового обслуживания до 20 августа. Ограничение не распространяется на другой контент без прокатного удостоверения, появившийся в кинотеатрах до 6 августа. В письме отмечается, что в случае показа нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА до 20 августа «Атмосфера Кино» оставляет за собой право пересмотра дальнейших условий сотрудничества. Директор по стратегии и маркетингу, соучредитель компании «Атмосфера Кино» Николай Борунков подробно рассказал БК Медиа об этой инициативе, объяснив целесообразность ее введения.

В мае, когда БК анализировал будущий сезон блокбастеров, вы говорили о том, что фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ не представляет угрозы для фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, а «Атмосфера Кино», напротив, хотела бы воспользоваться появлением ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, чтобы конвертировать трафик молодежной аудитории, который будет обеспечен картине, и привлечь ее на КОЛОБКА. Что изменилось с тех пор?

Глобально мы не можем препятствовать появлению параллельного кинопоказа пиратских релизов в кинотеатрах, как-то на него влиять или давать ему оценочные характеристики. Мы всегда адекватно смотрели на сложившуюся ситуацию с прокатом в рамках предсеансового обслуживания или уже открытого проката релизов, по сути, с принудительной лицензией, отдавая себе отчет в сложностях экономического положения кинотеатров. Параллельный кинопоказ стал важным компонентом обеспечения бесперебойной работы площадок и удержания зрителей, особенно в случае таких громких проектов, как ЧЕЛОВЕК-ПАУК. Подобные картины стимулируют высокий пассажиропоток за счет глобальных маркетинговых кампаний, проникающих через доступные СМИ и соцсети. До последнего времени мы действительно рассматривали релиз ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА как некий аудиторный трамплин для фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК.

Однако мы живем в постоянно меняющемся мире, который требует мгновенной адаптации к предлагаемым обстоятельствам. Студии-мейджоры ужесточили антипиратские меры на всем постсоветском пространстве, поэтому новинки, среди которых ожидаемый ЧЕЛОВЕК-ПАУК, не появятся в кинотеатрах единовременно с датой выхода в США. Мы наблюдаем очередную попытку американских лидеров кинопроизводства заблокировать использование своей интеллектуальной собственности в хорошем качестве без получения прибыли от ее распространения. Важно отметить, что до текущего момента пиратские релизы и так появлялись в кинотеатрах с недельным окном от глобального запуска. И с высокой долей вероятности новый ЧЕЛОВЕК-ПАУК появился бы на больших экранах в РФ лишь 6 августа, а не как заявили неиндустриальные издания – 31 июля. Все эти события вынудили нас пересмотреть стратегию выпуска главного российского блокбастера этого лета – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК.

Несмотря на все трудности, очевидные риски и сложившиеся обстоятельства, обещанный релиз фильма от наших партнеров с киностудии Yellow, Black and White, созданный совместно с телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК, состоится в августе, что должно стать существенным подспорьем для кинотеатров, поддержать их во все еще неочевидный для кинопроката российских блокбастеров летний период. Мы отчетливо понимаем, что для всей российской киноиндустрии это чрезвычайно важное событие. Только все вместе, объединив усилия, мы сможем добиться успеха, обеспечить достойный коммерческий результат КОЛОБКУ, тогда для всей индустрии откроется окно возможностей, и российские продюсеры будут с меньшим скепсисом и страхом рассматривать летний период времени для выпуска своих амбициозных проектов.

Повторюсь, с нашей стороны это не агрессивное противодействие или нарушение прежних договоренностей, отступление от ранее сформулированной стратегии. Скорее наоборот, в партнерском ключе и абсолютно конструктивном формате мы обсуждаем с ведущими представителями рынка оптимальный репертуарный план, который позволит выработать максимальный коммерческий потенциал всех представленных релизов. Как и всегда, мы максимально заинтересованы только в развитии нашей индустрии и не планируем использовать ультиматумы или запретительную риторику, в которых сегодня нас пытались обвинить в некоторых комментариях. При этом конечный потребитель, наш зритель, точно не останется в накладе, а потенциальная аудитория кинотеатров, напротив, будет максимально возможно увеличена.

Не произойдет ли в результате отток аудитории из кинотеатров в августе, как вы думаете? В особенности той самой, молодежной?

Наши договоренности с Ассоциацией владельцев кинотеатров не распространяются на холдоверы. Все те пиратские фильмы, которые работали в кинотеатрах, включая МИНЬОНОВ, ОДИССЕЮ и другие проекты, продолжат работать. Поэтому оттока аудитории точно не произойдет. Мы по-прежнему рассчитываем конвертировать аудиторный трафик, обеспеченный пиратским релизом картины ЧЕЛОВЕК-ПАУК, в рамках ранее закрепленных рекламных договоренностей с представителями кинотеатров. Официальная коммуникация позволяет нам публично закрепить свои амбициозные планы и стремление обеспечить наш собственный официальный релиз масштабной рекламной кампанией. Как нам представляется, все участники кинопрокатного процесса должны быть в этом напрямую заинтересованы.

Как вы считаете, помешал ли ХОЛОПУ 3 реализовать свой кассовый потенциал пиратский контент?

Я не считаю, что представленный на момент выхода другого летнего блокбастера, комедии ХОЛОП 3, пиратский репертуар мог существенно негативно сказаться на его кассовых показателях. ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 к премьере ХОЛОПА уже выработал свой коммерческий потенциал. У ОЧЕНЬ СТРАШНОГО КИНО принципиально другая целевая аудитория, а масштаб органической рекламной кампании был несопоставим. Существенный ущерб могут нанести исключительно фильмы-события мирового масштаба. И даже в этом случае есть оговорки на пересечение аудиторий и прочие нюансы, которые необходимо учитывать при планировании.

Пользуясь случаем, поздравляю коллег с приближающимся достижением престижного миллиардного рубежа. Это чрезвычайно важная индустриальная победа. В новых реалиях российские «миллиардеры» еще не появлялись в кинотеатрах летом. Но так как мы не занимались прокатом и рекламной кампанией фильма, будет неэтично и непрофессионально давать экспертную оценку тем или иным факторам, повлиявшим на кассовые показатели. Собственно, прокат продолжается.

Какие у вас ожидания и прогнозы по КОЛОБКУ?

Самые амбициозные. Картина претендует на преодоление двухмиллиардного кассового рубежа. Самая успешная франшиза, всенародно любимый персонаж, масштабная рекламная кампания, потрясающие актерские работы, фантастический производственный уровень, гомерический универсальный юмор, ну о-о-очень сытный летний блокбастер. Все ингредиенты главного замеса года присутствуют! Даст бог, и результат приложится. Всем удачного проката!

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»