Александр Герасимов: «Авторская анимация сможет гораздо свободнее вздохнуть, если коммерческие мультсериалы станет финансировать Фонд кино»

БК поговорил с основателем главного анимационного фестиваля страны о нехватке кадров в отрасли и нюансах поддержки анимации государством

В этом году касса российской анимации в первом квартале на международной арене достигла $8,3 млн. Можно констатировать, что российская анимация по-прежнему пользуется стабильным спросом по всему миру, что является результатом ее постоянного развития. Одним из главных центров притяжения отрасли уже на протяжении трех десятилетий остается Открытый российский фестиваль анимационного кино, проходящий в городе Суздале. Его бессменный директор и руководитель студии анимационного кино «Мастер-фильм» Александр Герасимов 14 апреля на церемонии вручения наград X Национальной анимационной премии «Икар» в номинации «продюсер» был удостоен премии за вклад в российскую авторскую анимацию, образование и фестивальное движение. БК поговорил с основателем главного анимационного фестиваля страны об итогах прошедшего в марте 29-го смотра, нехватке кадров в отрасли, нюансах поддержки анимации государством и перспективах российских мультфильмов за рубежом.

Российская анимация в последние годы, несмотря на все события, продолжает пользоваться ощутимым спросом на международном рынке. Как вы оцениваете переориентацию наших производителей на дружественные регионы? Какие вы видите там перспективы у наших мультфильмов?

В текущих условиях мы попросту вынуждены переориентироваться на те рынки, которые раньше не были в приоритете. Это страны MENA, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Я бы не сказал, что там наблюдается какой-то особо высокий спрос на нашу анимацию, но это объективная реальность. Остальные игроки ведь на них не исчезли, и, соответственно, конкуренция колоссальная. Есть американская и европейская продукция, есть локальные мультфильмы. Поэтому отрадно, что в распространении наших проектов продолжают помогать различные институции, такие как РОСКИНО, Российский экспортный центр, Московский экспортный центр, Агентство креативных индустрий. В скором времени, например, пройдет Китайский международный фестиваль мультфильмов и анимации (CICAF), в деловой программе которого около десятка наших студий примут участие. Это не быстрый, но единственный путь, по которому стоит двигаться, если мы хотим отвоевывать для нашей анимации место на международной арене.

Как вам кажется, как ориентация на международного зрителя сказывается на нашей анимации? Не теряет ли она из-за этого в уникальности?

Хороший вопрос. Во-многом советская мультипликация и была уникальна из-за того, что страна не имела рыночной экономики. У творцов была большая степень свободы – не нужно было непременно что-то создавать «в тренде», на потребу публики. И я считаю, что именно этот багаж традиций, своего рода культурный код, передаваемый от мастера к ученику, и служит сейчас тем источником, который позволяет многим нашим коммерческим проектам быть яркими и свежими на мировом рынке. Конечно, есть продукты, которые лишь слепо копируют западные образцы – у них вряд ли будет серьезный успех, в том числе и в нашей стране. Но если полный метр или сериал создан по канонам коммерческого кино, пусть даже где-то что-то позаимствовав (а все сюжеты, как мы знаем, были придуманы еще в Древней Греции), однако талантливо и с привнесением самобытных придумок, духа, ментальности, такой проект будет конкурентоспособен и востребован самым широким зрителем. А уж в коротком метре, авторской анимации мы сохраняем традиции и выдаем уникальные высококлассные работы с завидным постоянством все тридцать с лишним лет после распада СССР. Что подтверждается участием и призами на крупнейших международных форумах. Кстати, и в наши дни тоже.

Насколько остро стоит вопрос профессионального программного обеспечения для производства анимационного продукта в силу введенных санкций?

Скажу так: весной 2022 года эта проблема резко возникла, но за прошедшее время каждый из производителей научился справляться с ней своими силами. Кто-то переходит на открытый код, кто-то заменяет программы на аналогичные доступные, кто-то разрабатывает собственный софт, как это делает студия «Воронеж».

Столкнулась ли сфера анимации с проблемой оттока кадров за последние два года?

Если говорить именно про отток, то не так остро. Да, была некоторая движуха два года назад, но она происходит постоянно. Ведь работать над фильмом хороший художник-мультипликатор может из любой точки страны и мира. Многие так и трудятся, тут главное – производительность труда и уровень качества. Я не наблюдаю и большого оттока в смежные отрасли. По моему ощущению, лет десять назад коллеги часто переходили, например, из анимации в индустрию видеоигр. Она тогда особенно бурно развивалась, и зарплаты там были существенно выше, чем у нас. Сегодня такой мощной тенденции нет. Объемы производства анимации постоянно увеличиваются, растут расценки, сотрудники идут на длинные сериальные или полнометражные проекты с гарантией занятости на несколько лет вперед.

Двадцать лет назад, в момент появления первых «Смешариков», у нас зародилась анимационная индустрия, и производство мультфильмов субсидировал только минкульт. Потом появился Фонд кино, он начал финансировать полнометражную анимацию, год за годом увеличивая объемы. Сейчас это сотни миллионов рублей ежегодно. В последние годы приходят новые институции, например, ИРИ, который поддерживает сериалы, Президентский фонд культурных инициатив. Или вот только что возник Коммерческий фонд поддержки кино и анимации, созданный Национальной Медиа Группой и Российским фондом прямых инвестиций. Планируемый ими объем инвестиций – до 8 миллиардов рублей. Часть этих средств пойдет на поддержку анимации.

Все больше появляется крупных индустриальных студий, которые производят уже по несколько сотен минут анимации в год. Естественно, приток кадров (а это эксклюзивные специалисты как в плане изначальных креативных способностей человека, так и по итогам его уникальной подготовки) не поспевает за таким бурным развитием производства. Плюс к этому катастрофически не хватает педагогов, которые могут качественно готовить такие кадры.

Подобная ситуация заставляет отрасль искать новые пути решения. Например, в этом году у нас на фестивале прошли две деловые панели, посвященные данной проблематике. Одна из них – о том, чего ждут студии как работодатели от выпускников анимационных вузов. Инициатором этой секции выступил «Союзмультфильм». Мне вообще нравится его стратегия – студия в каком-то смысле взяла на себя миссию работать на будущее всей нашей индустрии. Она развивает анимацию по множеству направлений. Не только сериалы и полные метры, но и запускает авторские, дебютные фильмы, работает со множеством разных, в том числе уникальных технологий. Также «Союзмультфильм» налаживает стратегические связи с профильными вузами, колледжами с целью не только увеличения количества выпускников, но и подготовки именно нужных, востребованных индустрией специалистов. В общем, в связи со стабильным ростом системная проблема в нашей отрасли – постоянная нехватка специалистов на всех этапах производства. Поэтому мы и сделали такой мощный фокус на теме образования на последнем «Суздальфесте».

Довольны ли вы последним, предъюбилейным «Суздальфестом»? В марте вы провели его уже в 29-й раз.

Конечно, довольны. Для меня как организатора важно, чтобы фестиваль прошел энергично, но в спокойной, рабочей обстановке. Все намеченное было реализовано. Безусловно, свой отпечаток на вторую половину фестиваля наложила ужасная трагедия в «Крокусе», поэтому мы быстро перекроили программу, отменили все развлекательное, оставили только деловые мероприятия и показы.

В очередной раз смотр поднял планку собственных рекордов. Если в прошлом году мы приняли 381 заявку на фестиваль, то в этом поступило уже 430 заявок в различные категории. График смотра получился очень плотным. Что касается показов, то мы не ограничиваемся только киноконцертным залом суздальского турцентра, а дублируем показы в центральном холле тоже на большом экране. Плюс идет трансляция на одном из внутренних телеканалов, поэтому, если в зале нет мест, участники фестиваля могут посмотреть работы прямо в своих номерах. Также работает платформа «Суздальфест.online». На ней любой желающий из любой точки России и СНГ после регистрации может во время фестиваля бесплатно смотреть конкурсные работы. Кроме того, на нашей страничке в соцсети «ВКонтакте» можно смотреть в прямом эфире деловые мероприятия.

Из чего формируется бюджет такого крупного смотра, как «Суздальфест»?

Основной источник средств на проведение фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации, за что ему огромное спасибо от многих аниматоров! Только благодаря его ощутимой ежегодной субсидии мы можем проводить столь масштабное событие с бесплатными показами и всеми остальными мероприятиями в турцентре для более двух тысяч его участников. Владимирская область также нас поддерживает организационными и финансовыми ресурсами, за это им огромная благодарность. Их помощь направлена во многом на организацию и проведение показов, творческих встреч и мастер-классов для жителей самой области. Также определенную поддержку оказывают партнеры и спонсоры, среди которых крупные анимационные компании.

Какой путь вы проходите, чтобы получить субсидии от минкульта?

О, это долгий и нелегкий путь длиной минимум в полгода. Уже в ноябре фестивали подают заявки в минкульт, в специальную экспертную фестивальную комиссию, которая состоит в основном из представителей отрасли. В заявке прописываются параметры будущего фестиваля, в том числе целевые показатели. И прилагается солидный пакет документов и материалов с подробным описанием многих его аспектов. Заявка проходит несколько этапов проверки и всесторонней оценки – в результате публикуется список фестивалей, которые минкульт поддержит в данном году и в каком размере.

Очень здорово, когда эта сумма появляется заранее, и можно сразу оценить, можем ли мы провести, кроме основных заявленных, еще и дополнительные мероприятия. После проведения фестиваля мы отчитываемся о достижении показателей. Наша задача – максимально соблюсти обещанные параметры, но нам их удается даже перевыполнять.

Отчетность перед минкультом огромная и очень строгая – буквально за каждую потраченную копейку. И она постоянно растет. Договор на первый фестиваль умещался на пяти страницах. Сегодня он кратно увеличился в объеме, плюс еще есть приложения, как раз в этом году появилось новое, двадцатое по счету (улыбается). Но мы относимся к этому с пониманием, ведь это не прихоть министерских чиновников, а требования к целевому использованию бюджетных средств.

Я скажу больше. У руководства и курирующих чиновников Минкультуры есть стремление поддерживать актуальные, наполненные смыслом смотры, которые способствуют развитию как киноиндустрии, так и региона, в котором проводятся. Ведь правильный фестиваль – это живой организм, и он должен постоянно наполняться полезными и востребованными мероприятиями.

И я очень рад, что в профильном министерстве есть понимание и признание «Суздальфеста» как отраслеобразующего анимационного фестиваля. Будем надеяться, что субсидии на него в скором времени поднимут. Как ни крути, а расценки практически на все каждый год повышаются на 15–20 процентов – держать планку и сохранять масштаб становится все труднее.

В игровом кино продолжается перераспределение влияния между киносмотрами из-за произошедших за последнее время изменений фестивального ландшафта. Это как-то затрагивает анимационную индустрию?

Нет, в плане фестивального ландшафта в российской анимации сегодня сбалансированная ситуация. «Суздальфест» – основной профессиональный смотр нашей отрасли. Есть другие анимационные фестивали, и между ними сложилось грамотное распределение ролей. «Большой фестиваль мультфильмов» – мощный международный смотр, ориентированный преимущественно на зрителей. Есть «Жар-птица» в Новосибирске – это фестиваль детских мультстудий. «Бессонница», которая проходит в полях Калужской области, – это анимационный open air, который сейчас набрал большую популярность у молодежи. Есть «Аниматика» в Артеке, «Анимур» в Хабаровске, новый фест «Мультпрактика» в Воронеже. Каждый из этих смотров закрывает свою нишу по аудитории, географии. И очень важно, что большинство форумов проходит в регионах РФ. В каком-то смысле мы, конечно, конкурируем друг с другом, но наше анимационное сообщество изначально более дружелюбное и ламповое, чем, скажем, в игровом кино. Мы стараемся помогать друг другу. Если каждый из игроков нашего рынка будет развиваться грамотно, вся индустрия станет двигаться в правильном направлении. При этом в плане форматов показа «Суздальфест» – едва ли не единственный в мире фестиваль, на котором можно посмотреть практически все, что ему присылают: короткие и полные метры, сериалы, прикладные работы и так далее. Мы – смотр новейшей российской анимации, это наша «фишка» и наше кредо. Но в деловых, индустриальных вопросах все очень быстро меняется, и чтобы здесь оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Поэтому каждый год мы отслеживаем самые актуальные темы, проблемы, тенденции и стараемся фокусироваться на них. Фестивальная площадка – это концентрация пространства, времени, информации и энергии, где можно и нужно подвести итоги, осмыслить происходящее в отрасли, задать векторы развития.

На какие основные периоды развития вы поделили бы историю фестиваля?

В нашей истории, пожалуй, можно выделить три переломных момента. Первый – момент нашего переезда из Тарусы в Суздаль. Первые шесть фестивалей мы проводили в подмосковном пансионате «Березовая роща», и в 2001 году стало окончательно ясно, что он элементарно не вмещает всех желающих. Приехавшей молодежи приходилось спать в холлах на полу, в спальниках. Перебравшись в Суздаль, мы подняли масштаб и качество проведения фестиваля на принципиально иной уровень. Во-многом это было определено будто подаренной самой судьбой огромной и современной площадкой суздальского турцентра, которая не только позволяет вместить всех участников, но и имеет множество конференц-залов и других помещений, приспособленных для проведения самых различных мероприятий.

Вторым качественным скачком можно считать 2013-2014 годы, когда программа фестиваля разделилась на два параллельных конкурса – авторской и коммерческой анимации. Сама анимационная индустрия к тому моменту выросла до такого состояния и масштабов, что игнорировать ее разделение на два этих параллельных трека было уже невозможно. С 2014-го у нас существует два параллельных программных блока и два специальных жюри.

Ну и годом позже, в 2015-м, мы поменяли систему призов. Дело в том, что до этого фестиваль давал награды по профессиям: лучшему режиссеру, художнику, композитору и так далее. То есть в чем-то заменял собой профессиональную премию, которой у аниматоров не было. И когда у Сергея Капкова возникла идея учредить премию «Икар», дирекция фестиваля восприняла это с большой радостью, мы отдали туда профессиональные призы, еще и стали помогать ее проведению.

После этого «Суздальфест» окончательно обрел основную структуру, которая существует и поныне. Только расширяется масштаб и количество его гостей и участников.

Какие деловые и дополнительные активности вы проводите во время фестиваля?

Например, два питчинга. Один из них – конкурс для детских писателей, которые разрабатывают свои собственные анимационные проекты. Мы сотрудничаем с сообществом детских писателей больше десяти лет. Поначалу они приезжали показать свои романы, повести, стихи в надежде, что ими заинтересуются аниматоры и захотят их экранизировать. Но оказалось непросто «поженить» эти два творческих мира, и мы стали организовывать мастер-классы по сценаристике и мультипликации о том, как переводить литературные произведения на язык анимации. В итоге это переросло в отдельный питчинг, который уже на протяжении нескольких лет проходит крайне успешно. И писательские заявки с каждым годом становятся все более конкурентоспособными на фоне даже самых перспективных работ профессиональных аниматоров.

Кроме того, у нас уже седьмой раз проходит совместный питчинг с «Союзмультфильмом». Это одно из ключевых мероприятий фестиваля. На этот питчинг приходят сотни заявок, из которых отбирается семь-восемь. И после проходящей в Суздале очной защиты практически каждый из проектов-финалистов получает предложение – либо его берет собственно «Союзмультфильм», либо приглашают другие продюсеры. В этом году у нас прошло рекордное количество деловых мероприятий – десять различных по формату сессий. Из числа дополнительных активностей могу отметить особую кинопрограмму под названием «Ща, пять сек». Группа наших энтузиастов бросила клич среди аниматоров на создание пяти-семисекундных микрофильмов, которых набралось в итоге на целый час экранного времени. Все они демонстрировались в три захода по 20 минут. Представляете, какое количество сюжетов набралось! Эта программа показывалась при полном аншлаге.

Также мы второй раз провели творческую лабораторию «Анимадок», посвятив ее в этом году юбилейному Суздалю. В ней участвовало девять человек из разных регионов страны – аниматоры, документалисты, которые на протяжении всех фестивальных дней упорно работали. Они несколько суток беспрерывно снимали виды Суздаля, посещали уникальные места, делали анимацию. В итоге мы получили качественный финальный продукт – фильм, который можно показывать на протяжении целого года, отмечая тысячелетие Суздаля.

Также мы уже много лет организуем специальный детский проект «Мультенок», когда отдельное помещение оборудуется мультстанками, столами, материалами, необходимыми для создания мультфильма, приглашаются педагоги. И дети, приехавшие с родителями на фестиваль, приходят в эту импровизированную студию и делают собственный мультфильм. Он потом показывается на церемонии закрытия.

У фестиваля очень разветвленная программа. С чем это связано?

Я убежден, что современный фестиваль не может ограничиваться одними показами. Понятно, что конкурс – основа любого смотра. Но фестиваль должен быть еще и индикатором, фокусом достижений отрасли, смыслообразующим мероприятием для территории, на которой он проводится. Например, во многом благодаря «Суздальфесту» во Владимирской области появилось уже четыре детских мультстудии, в трех школах креативных индустрий активно развивается анимационное направление. Для региона фестиваль становится драйвером творческо-производственных и образовательных процессов. В свою очередь, для зрителей это окно в мир кино и анимации. Профессионалы в нем находят площадку для знакомств, обмена знаниями, опытом. В итоге смотр удовлетворяет запросы широкого круга гостей и участников. В него входят как жители Владимирской области, так и приезжающие творцы, студенты и представители анимационного рынка, в том числе топ-менеджеры анимационных студий, телеканалов и онлайн-платформ.

Есть ли у вас какие-то планы по дальнейшему расширению?

В плане кинотеатрального показа, повторюсь, нам расширяться уже некуда – в этом году фестивальные программы в рамках всероссийской акции «Открытая премьера» впервые прошли во всех 89 регионах страны. Но мы, конечно, будем пробовать расширяться онлайн. Уже четыре года работает наша защищенная платформа «Суздальфест.online», где можно смотреть конкурсные работы в период фестиваля.

Конечно, нашу аудиторию кратно расширила бы кооперация с какой-нибудь соцсетью или онлайн-кинотеатром. Но здесь есть два момента. Должно быть ответное желание сотрудничества со стороны платформы, во-первых. Во-вторых, нам придется договариваться о правах на показ на сторонней площадке со студиями-производителями мультфильмов, а это непростой процесс. Но если появится вероятность подобного сотрудничества, то мы ее, безусловно, будем прорабатывать.

А как у отрасли складываются отношения с платформами? Есть ли интерес с их стороны к анимации?

Интерес есть, они готовы кооперироваться с производителями, но на довольно сложных, пакетных, скажем так, условиях. Буквально недавно я имел разговор с одной платформой, они были заинтересованы в нашем мультсериале. Но для того, чтобы они вошли деньгами в проект, нам самим нужно иметь какую-нибудь мощную студию-партнера, которая гарантирует проекту надлежащие объемы, качество и сдачу в срок. Также нужно найти лицензионное агентство, интерес которого подтвердит наличие у проекта потенциала в плане мерчендайзинга. Плюс желателен телеканал, который потом возьмет сериал в сетку вещания. И если это все срастается, то платформа готова входить в бюджет и делить права.

И вот в этой сложности, требующей объединить в единый функционирующий организм участников из нескольких смежных сфер, и есть особенность продюсирования анимационного проекта. Я не говорю, что производить игровое кино проще, но анимация требует гораздо более многослойной и долгосрочной работы. Нужно грамотно обеспечить все пути получения дохода, чтобы последний был гарантирован. И, конечно, в идеале все хотят получить международный рынок. Условно говоря, своего «Машу и медведя», чтобы успешно участвовать в продажах по всему миру.

Что вы готовите для своих зрителей на студии «Мастер-фильм»?

Наша студия преимущественно занимается короткими авторскими и дебютными мультфильмами. Основной источник нашего финансирования – Минкультуры. Каждый год мы формируем пакет из перспективных, на наш взгляд, проектов и подаем их в министерство. Тут есть немалый риск, что какие-то проекты не пройдут отбор, и тогда придется как-то выживать. Или с кем-то из авторов, особенно дебютантов, что-то пойдет не так. Но мы считаем, что это наша историческая миссия по «обогреву» отрасли. Более крупным студиям этим заниматься, конечно, не с руки – проще обратить внимание на уже состоявшегося дебютанта и забрать его к себе на большой проект.

Также мы сейчас делаем сериал, состоящий из трехминутных эпизодов, под названием «Ладушки». Скоро закончим сезон из 52-х серий и будем выходить с этим проектом на рынок. Сегодня уже практически никто не рискует стартовать малым количеством серий. Это раньше, когда ниша была не заполнена, можно было выйти с двумя сериями «Маши и медведя» и произвести фурор. Теперь же сначала требуется выпустить минимум 12–26 серий, чтобы посмотреть, как именно работает сериал на зрителя.

Что в последнее время изменилось в отношении господдержки анимации?

За последнее время в Фонде кино стали выделять больше денег на полнометражные фильмы. Кроме того, пятый год проходит отдельный конкурс на уникальную авторскую анимацию, который позволяет нашим выдающимся режиссерам создавать высокохудожественные фильмы, не особо беспокоясь, как втиснуться в скудный бюджет.

Минкульт, в свою очередь, продолжает поддерживать сериалы и авторские проекты, включая дебюты. Но печальная история здесь в том, что ни лимиты, ни общая сумма поддержки министерством с каждым годом не индексируется. Как они финансировали авторскую анимацию из расчета 350 тысяч за минуту, так это и остается. Но ведь расценки постоянно растут, и этой суммы давно не хватает на производство одной минуты качественного проекта, даже в 2D. Минута нормального мультфильма сегодня стоит, по оценке многих специалистов, от 450–500 тысяч рублей.

Отдельная проблема в том, что минкульт вынужден финансировать не только авторские работы, но и коммерческие сериалы, которые неминуемо оттягивают на себя бόльшую часть выделяемого общего бюджета. Поскольку я всегда выступаю в поддержку авторской анимации, мне такое распределение кажется не вполне справедливым. Короткометражная анимация – это лаборатория, крайне необходимая для формирования будущих кадров. Многие авторы, снявшие свой первый-второй маленький фильм, в конечном счете пойдут работать на сериалы и полные метры.

На мой взгляд, требуется повышать объемы и суммы поддержки анимации, и прежде всего авторских и дебютных работ. Тем более что в общем объеме финансирования это крохи. За стоимость одного игрового фильма можно произвести 15–20 авторских анимационных короткометражек. Учитывая, что далеко не все финансируемые игровые полные метры доходят до широкого зрителя, общий КПД, эффективность от каждого рубля, вложенного в авторскую анимацию, будет несоизмеримо выше, чем в случае игрового кино. Представители Ассоциации анимационного кино неоднократно предлагали перенаправить поддержку мультсериалов в Фонд кино. Ведь довольно часто сериалы перерастают во франшизы с полнометражными проектами, которые собирают хорошую кассу в кинотеатрах. Это абсолютно коммерческая история, она полностью соответствует профилю поддержки фонда, для которого основной KPI – бокс-офис и количество зрителей в кинозалах. Считаю, что и авторская, и индустриальная анимация сможет гораздо свободнее вздохнуть, если Фонд кино станет финансировать хотя бы сериалы, которые имеют шанс стать полнометражными франшизами.

Чего ждать от следующего «Суздальфеста»? Как будете отмечать юбилей?

По деловой программе есть желание и даже необходимость продолжить тему с кинообразованием. В частности, отразить развитие Школ креативных индустрий. Это федеральная программа, которая позволяет любому региону открыть эту самую школу на базе учреждения среднеспециального образования. Требуется найти лицей или колледж искусств, подведомственный местному департаменту культуры, который будет готов подать заявку в Минкультуры на реализацию проекта. И тогда для этого заведения на средства федерального бюджета будет закуплено оборудование, предоставлены методические пособия и так далее. Таким образом возникает очень хороший плацдарм для того, чтобы подростки в возрасте 12–18 лет начали заниматься фотографией, звуком, анимацией, VR. В этом году было рано поднимать эту тему, а вот через год как раз стоит обсудить, как выстроить систему непрерывного анимационного образования, начиная буквально с 4-5 лет (детская мультстудия – школа креативных индустрий – вуз) в масштабах всей России. В общем, как крупнейший федеральный фестиваль мы продолжим задавать повестку, интересную в том числе и регионам, особенно в плане развития обучения и производства анимации.

Что касается собственно грядущего 30-летия, то пока детальных планов нет. Если все будет нормально, то, естественно, начнем готовить праздничные мероприятия. Точно знаем, что непременно выйдем за пределы Суздаля, во Владимирскую область, чтобы организовать активности для региона. И, конечно, постараемся масштабировать юбилей на всю страну.

Фото: пресс-служба фестиваля «Суздальфест»