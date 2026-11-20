Генеральные продюсеры «КиноЦеха» рассказали о собственной прокатной компании и о сотрудничестве с государственным телехолдингом

Буквально в феврале БК Медиа публиковал подробное интервью с генеральными продюсерами компании «КиноЦех», в котором партнеры детально рассказали и о ближайших релизах, и о грядущей поездке в Америку со своим первым англоязычным проектом БОЧКА, и о планах развивать свой бизнес. А через полгода вместе с анонсом того, что вышеупомянутый триллер с Тилем Швайгером выйдет в российский прокат 17 декабря, Андрей Липов и Максим Максимов сообщили о намерении самостоятельно прокатывать свои картины в Беларуси, где базируется их компания. Такое стремительное масштабирование бизнеса вкупе с остальными новостями и недавним исследованием рынка СНГ, которое проводило наше издание, показало необходимость нового разговора, в ходе которого продюсеры рассказали, как будет работать новый прокатчик на белорусском рынке, о маркетинге 360°, о сотрудничестве с государственным телехолдингом и о том, как БОЧКА повлияла на будущие англоязычные проекты «КиноЦеха». А также озвучили намерение создать в Беларуси собственный Кинорынок и издание, аналогичное БК.

В феврале и намека не было на то, что вы при всем разнообразии направлений бизнеса «КиноЦеха» станете еще и прокатчиком. Что произошло за последние полгода и почему именно сейчас вы решили самостоятельно заниматься дистрибуцией в Беларуси? Будете ли менять название компании в связи с новым направлением?

Андрей Липов: Мы думали об этом давно, но не хотелось торопиться. Чтобы не возникло конфликта интересов, было важно обсудить идею с российскими партнерами, кинопрокатными организациями. Основным толчком стала дата премьеры фильма БОЧКА – 17 декабря. У наших партнеров в Беларуси на этой дате уже стоят свои релизы. Но выпускать проект в разные дни в России и в Беларуси не совсем правильно. Мы поняли, что со всеми киносетями, частными и государственными, хорошо знакомы, провели переговоры и решили попробовать это направление. Оказалось, что получить договоры со 100 кинотеатрами Беларуси – не большая проблема для тех, с кем они уже и так работают. Бренд не меняем, добавляем «Дистрибьюшн».

Планируете ли вы создавать полноценную прокатную структуру со своей командой маркетинга или речь идет об управлении релизами при помощи партнеров?

Максим Максимов: Маркетинг в прокате – одна из ключевых составляющих сегодня. Мы понимаем, как продвигать свои фильмы, активно в этом и прошлом году сопровождали выходившие проекты маркетингом. У «КиноЦеха» есть SMM-отдел, где работают ребята, сотрудничающие также с топовыми блогерами, за пиаром следит Маша Юшина с большим опытом в продвижении киносериальных релизов. Мы не работаем с агентствами, в маркетинге у нас есть хорошие специалисты инхаус, готовые заниматься и задачами кинопроката.

В среднем российские компании считают, что Беларусь приносит 3–5 процентов от российских сборов, а мы показывали на наших фильмах свыше 10 процентов. В целом потенциал у рынка есть. В БК Медиа недавно была статья по поводу локального контента на примере картины ДРАНИКИ: в России ее сборы составили 33 миллиона рублей, а в Беларуси – 3,5 миллиона. Вот и те же 10 процентов. Также есть еще интересные кейсы на внутреннем рынке. Проект КЛАССНАЯ от студии «Беларусьфильм», который выходил только в Беларуси, собрал 70 миллионов в пересчете на российский рубль.

Андрей Липов: Также у российского рынка мы подсмотрели модель, как кинопрокатчики сотрудничают с телевидением. Работали по той же схеме: договаривались с белорусским холдингом об анонсировании наших фильмов в формате рекламы. Это дает результаты – комбинируя маркетинг и ТВ, можно собирать гораздо больше, чем более стандартными путями.

Вы сказали, что в основном пользовались информационной поддержкой ТВ. Но у нас, например, чаще всего телеканалы указаны в качестве производителей, сопродюсеров проектов. Готовы ли вы в своем бизнесе пойти на это – включить белорусский холдинг в производственный процесс?

Андрей Липов: В Беларуси это Белтелерадиокомпания, в состав холдинга входит десять каналов. Мы пробовали делать прокат на условиях роялти с холдингом. Плюс покупали отдельно рекламу на телеканалах. И сейчас ведем активные переговоры о совместных проектах: и сериалы, и анимация, и полнометражные фильмы. Телеканалы готовы к сотрудничеству с частными компаниями, готовы вкладывать средства в совместное производство.

Что вас перестало устраивать в той модели, в которой вы существовали несколько лет? Или у вас появились возможности для дальнейшего развития, и вы ими решили воспользоваться?

Андрей Липов: Это можно назвать масштабированием бизнеса. Мы растем, появляются новые идеи и хочется развиваться в новых для нас направлениях.

Максим Максимов: Ключевым моментом стало сотрудничество с самыми крупными игроками в кинопрокате. У партнеров даты заняты своими большими релизами, они не могут взять наш проект из-за плотной росписи. Получается, что у нас не остается другой возможности, кроме как выпустить фильм самим.

Поскольку вы на практике убедились в том, что маркетинг усиливает работу релизов, соответственно, есть ли у вас уже проверенные инструменты, которые воздействуют на белорусскую аудиторию?

Андрей Липов: Нельзя сказать, что в одном случае сработала именно наружная реклама, а в другом – что-то еще. Мы практикуем маркетинг 360° и стараемся добиваться синергии всех каналов коммуникации, наибольшего количества точек касания аудитории с проектом. И здесь не важно, работаем мы с российским зрителем или с белорусским, наверняка этот опыт можно экстраполировать на любую аудиторию. Классический пиар, работа со СМИ, интервью актеров, реклама на ТВ и радио (если говорить о продвижении именно в Беларуси, то для нас это дешевле, чем для российских коллег), digital-каналы не остаются в стороне.

Конечно, зрители и компании любят, когда происходят интерактивы и офлайн-события – например, приезд артистов. Мы приглашали Романа Курцына, Андрея Пынзару в Гомель, часто привозим актеров наших фильмов в Минск. Стараемся делать комбинированные премьеры, на которых есть и светские гости, и журналисты, блогеры, и зрители, купившие билеты. Если говорить о семейных проектах, то дети и подростки – очень благодарная публика, любят автограф- и фотосесии с молодыми актерами. Стараемся не забывать и про вирусные кейсы. Например, у нас была нестандартная интеграция с авиакомпанией «Белавиа» и Романом Курцыном. В рамках продвижения фильма РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ Роман стал бортпроводником на рейсе Москва – Минск, и это завирусилось. Стандартными инструментами маркетинга пользуются все, поэтому важно выделяться активностями и инфоповодами. Когда привозили Тиля Швайгера и озвучили его гонорар (100 тысяч долларов за смену), это сразу завирусилось в Беларуси. Не будем раскрывать все карты, но, возможно, спецпоказ БОЧКИ пройдет в одной из протестантских церквей, уже есть некоторые договоренности.

Согласно исследованию БК, в Беларуси за первое полугодие доля иностранного кино увеличилась с 48,6 до 58,6 процента, доля российского снизилась с 50,6 до 40,1 процента, а доля национального составила 1,3 процента. При этом мы опирались на официальные показатели Rentrak, где не считается теневой сегмент. Хотя он действует благодаря закону «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности». Насколько в действительности теневой сегмент создает конкуренцию в том числе вашим релизам? Какие вы проводили исследования для оценки своей будущей работы как прокатчика?

Андрей Липов: Что касается национального контента, то его процент не такой большой. Мы выпускаем свои условно десять фильмов в год и везде пишем, что снято в Беларуси, но де-юре это российский контент. Чтобы получить льготу по НДС, мы получаем удостоверение национального фильма, а для этого нужно выполнить условие: двое из трех – режиссер, автор или композитор – должны быть россиянами. И это не проблема, так как многие участники съемочного процесса – из России. У «Беларусьфильма» есть свои проекты, они и составляют 1,3 процента. Если добавить наши картины, то процент будет выше – 5–7. Мы консультируем киностудию, помогаем. Чтобы индустрия развивалась, надо больше взаимодействовать.

Что касается увеличения доли иностранного кино и снижения доли российского, то предполагаем, что такая тенденция есть и в России. Когда мы начали погружаться в эту тему, казалось, что если в Беларуси пиратские релизы выходят не перед короткометражками, то это официальные проекты. Но есть и фильмы мейджоров, которые выходят как пираты. Думаем, что в дальнейшем на этот вопрос обратят больше внимания, в том числе для защиты белорусского национального и российского контента.

Мы это почувствовали на работе фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2, который выходил в сентябре и в Беларуси, и в России. И тут смещение кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ на вторую половину августа нам тоже немало навредило. Мы считаем это главной причиной низких сборов. С нашей стороны все было сделано грамотно: сильная история и каст, рост фан-базы, интересный маркетинг. К сожалению, сейчас мы можем признать, что касса этого фильма нас сильно разочаровала.

В декабре выходит ДЮНА 3, в январе – МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ. Учитывая, что вы выходите со своим первым фильмом как прокатчик 17 декабря, как сейчас оцениваете конкуренцию с ними?

Андрей Липов: Нельзя назвать это конкуренцией. Упомянутые картины будут лидировать, но от нашего фильма мы будем стараться взять все возможное. Например, от того же приезда Тиля Швайгера. Надеемся, белорусам будет интересно узнать, ради чего на самом деле он приезжал. Не думаем, что это будет провал.

Максим Максимов: Рассчитываем, что интерес аудитории должен подогревать тот факт, что БОЧКУ уже купили и Amazon, и Apple TV. Интересно же посмотреть, что такое сняли, если они купили. Кроме того, нам точно надо выйти именно в этом году, следующий – еще плотнее по релизам. В январе встал фильм ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ с Юрой Борисовым. С ним не хотелось бы конкурировать. Но, кстати, БОЧКА отчасти похожа по интересу на этот проект. Там будет интересно посмотреть, как российский актер снимался у известного западного режиссера. У нас – как известный международный актер снялся в белорусско-российском кино.

Также важная причина премьеры картины в декабре – 1 января фильм появится на трех онлайн-платформах, и за небольшую сумму его можно будет посмотреть. Увидим еще потенциал цифровых сборов. Про это часто забывают. Мы ориентируемся на стоимость просмотра около 300 рублей. Рассчитываем на зрителей, которые не дойдут до кинотеатра в предновогодней суете, останутся дома в новогодние праздники и захотят посмотреть несемейное кино. Для производителя это дополнительный способ монетизации, тем более что платформы уже не готовы платить за фильмы столько, сколько платили в 2023–2025 годах.

«КиноЦех» как прокатчик – это способ оптимизации расходов или начало более масштабной перестройки бизнеса и создания независимой экосистемы?

Андрей Липов: Думаю, больше второй вариант. Плюс прорабатываем следующий шаг: мы поездили по российским Кинорынкам и хотим провести что-то подобное в Беларуси. Пригласить директоров кинотеатров, показать им свой пакет и пакет партнеров. То есть мы готовы работать как дистрибьюторы и для других фильмов, не только своих. Нам уже поступают предложения о прокате сторонних проектов, в том числе от российских кинопрокатных компаний. Сейчас оцениваем их и смотрим, чтобы эти релизы не пересекались с нашими собственными картинами.

Максим Максимов: Сделав тридцать проектов, мы уже понимаем, что написать сценарий и снять фильм – это только полпути. Еще важно правильно его выпустить и сделать правильный маркетинг. Мы хотим подходить к любому кинопродукту с учетом конечной цели – как довести контент до зрителя разного возраста. Это логичный шаг для компании.

Вернемся к БОЧКЕ. Тогда же, в феврале, вы рассказали, что ваш триллер собирался на свою международную премьеру, на фестиваль Cinequest. Что на данный момент показал международный опыт? Какие территории оказались наиболее перспективными и насколько удалось приблизиться к возврату инвестиций по этому проекту?

Андрей Липов: Сразу после фестиваля мы подписали контракт с сейлз-агентом «Кардинал» и в январе будем готовы поделиться информацией о других наших сделках. Из того, что уже известно – продажи БОЧКИ на Apple TV, Amazon. Сейчас идет адаптация проекта на немецкоязычную аудиторию. По следам участия в фестивале мы учли еще один опыт: теперь сценарии российские ребята пишут в коллаборации с голливудскими авторами. Мы не встретили каких-либо политических препятствий для международных продаж из-за того, что проект сделали российские авторы или снимали в нашем регионе. Но понимаем, что участие известных западных сценаристов может помочь при продвижении на фестивалях и продаже прав на другие территории.

Какие у вас эстимейты на данный момент?

Андрей Липов: Ожидаем от проката и платформ 15–20 миллионов.

При этом не будем отрицать очевидное: если БОЧКА уже доступна на иностранных стримингах, для многих зрителей это означает, что фильм уже есть на торрентах. И мы в БК всегда учитываем этот фактор при оценке потенциала сборов.

Андрей Липов: Благодаря «Вольге» мы обзавелись контактами компании, которая борется с «пиратками». На 95–97 процентов это все быстро убирается. При этом если в инфополе «сарафаном» уже начала распространяться информация о фильме, это только в плюс. Погрешность на торренты также закладываем в эстимейты. Например, в первые сутки после появления БОЧКИ в сети на одном из каналов «ВКонтакте» проект набрал около 20 тысяч просмотров. В Беларуси этот вопрос также прорабатывается на государственном уровне, но пока оперативно добиться удаления сложнее, чем в России.

Кроме БОЧКИ какие еще проекты своего международного направления вы можете анонсировать?

Андрей Липов: Сейчас у нас в работе картина TROUBLES WITH CHARLIE. Сценарий полностью готов, его мы писали вместе с Дэйвом Томасом (один из сценаристов сериала «Черный список»). Приходя к сейлз-агентам с таким автором и материалом, мы уже оказались на финальной стадии подписания контракта с международной компанией Odin’s Eye Entertainment. Планируем следующим летом начать съемочный процесс. На данный момент нам предложили нескольких актеров, которые готовы приехать сниматься в Беларусь: помимо ранее заявленного Уиллема Дефо, это Эд Харрис и Мадс Миккельсен. В целом хотим из десяти наших стабильных проектов в год один-два посвящать прощупыванию международного рынка. Мы готовы экспериментировать, например, думаем снять хоррор.

По каким критериям вы выбираете зарубежных актеров для международных проектов? Насколько для вас важна их узнаваемость у российской и белорусской аудитории?

Андрей Липов: Прежде всего должны совпасть два условия. Первое – готовность актера приехать на съемки в Беларусь. Здесь у нас собственные производственные ресурсы, и снимать на своей территории дешевле, чем выезжать в другие страны. Второе – оценки международного сейлз-агента: мы ориентируемся на то, как участие конкретного актера может повлиять на продажи фильма. Узнаваемость у нашей аудитории тоже учитываем, но уже после этих двух факторов.

Вы только что вернулись с Кинорынка в Токио. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы там. Какие проекты вы отобрали для презентации и почему? Какие фильмы вызвали особый интерес?

Андрей Липов: Когда мы готовились к этому Кинорынку, то понимали, что наши полнометражные фильмы могут быть не особо интересны азиатскому рынку. Поэтому на стенде РОСКИНО представляли анимацию ПАПА, КУПИ ПЕСИКА. Уже на встречах, конечно, показывали полный пакет продукции «КиноЦеха». Активно представляли и новую анимацию ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, проект находится в производстве. Для нас это первый опыт международного Кинорынка. Сделок непосредственно на рынке мы не заключили, но провели много встреч с покупателями, платформами и телевещателями, обменялись контактами, получили позитивный опыт обмена. Поняли и свою организационную ошибку: часть предложений о встречах мы сначала приняли за массовую рассылку, могли упустить некоторые возможности. Учтем этот опыт в дальнейшем.

Максим Максимов: Особенно удивил рынок аниме, насколько богато он представлен и насколько востребован. Понимаем, что полностью перенести его в наши реалии нельзя, но задумались о том, чтобы использовать эту стилистику в наших историях с акцентом на нашего зрителя.

Анимации у вас в пакете гораздо меньше, чем игрового кино. При этом все эксперты по продажам российского продукта за рубеж говорят о том, что именно она наиболее востребована там. Так, может, если осваивать международные рынки, делать упор на мультфильмы?

Андрей Липов: Для нас это как раз проба пера в плане производства. Думаем выпускать одну-две анимационные картины в год. Но это довольно дорогое производство при невысокой окупаемости. Поэтому мы ведем переговоры с белорусским медиахолдингом и делаем попытки получить финансирование в Фонде кино и минкульте. Мы сформировали собственный большой анимационный отдел: в нем работают специалисты по компьютерной графике, 3D и искусственному интеллекту. Над ОЛОВЯННЫМ СОЛДАТИКОМ работает режиссер Митя Семенов, который также делал ПАПА, КУПИ ПЕСИКА.

Получается, закончилось ощущение финансовой устойчивости, когда вы можете быть независимыми от государственных денег?

Андрей Липов: Немного не так. Повторюсь, работать с анимацией непросто. Мы подавали заявку в Фонд кино и не получили поддержку. При этом видим результаты ПРИКЛЮЧЕНИЙ МАМОНТЕНКА, который отлично собирает в прокате, и понимаем, что анимация анимации рознь. Поэтому точно не оставим попыток подаваться на конкурсы государственной поддержки. У нас нет никакого внутреннего принципиального запрета на получение господдержки. Если удастся привлечь государственные средства, это освободит собственные деньги на новые проекты: условно говоря, вместо десяти релизов за год мы могли бы сделать двенадцать.

Максим Максимов: Кроме того, мы разрабатываем большой проект СТАДО. Эта военная история про советских солдат, которые возвращают стадо коров с территории Германии на советские земли. Мы хотим реализовать его в том числе с государственной поддержкой, потому что самостоятельно снять фильм такого масштаба практически невозможно. При этом мы не исключаем, что обратимся в министерства культуры обеих стран, учитывая требования каждого. Для российского удостоверения национального фильма имеют значение гражданство ключевых авторов, а для белорусской стороны – доля белорусских участников производства. Мы рассматриваем возможность выстроить этот проект как совместное производство в рамках Союзного государства.

В целом если говорить об экономике компании, позволяют ли международные продажи выводить ваши фильмы в плюс, учитывая довольно сдержанные сборы большинства ваших картин в России в 2026 году?

Андрей Липов: Пока грандиозных достижений нет, за исключением фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ. ПАПА, КУПИ ПЕСИКА продан на три территории. Точно можем назвать Израиль и Бельгию. Для нас такие сделки скорее дополнительный доход: основную окупаемость рассчитываем получать на российском и белорусском рынках. 2026 год для нас прошел не сказать, что неудачно, но по нижней границе ожиданий в плане кинопрокатных сборов. Мы не унываем, нас эта ситуация вдохновляет менять подходы и думать про даты выхода. Например, в этом году за пять недель вышло пять проектов: НЕ ОДНА ДОМА 3, «Двойная жизнь Ми», РОБОНЯНЯ, РАСПАКОВКА; ПАПА, КУПИ ПЕСИКА. Возможно, надо было «размазать» даты релизов. При этом, как мы уже говорили, никто не учитывает онлайн-релизы, а, например, РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ стал настоящим хитом на «Иви» и Premier. Мы уже отправили «Иви», с которыми вместе создавали «Двойную жизнь Ми», предложение сделать из него сериал. Это готовый мир и готовые персонажи, которые могут долго развиваться. Мы придумали конфликт деревенской семьи Полины Максимовой и Романа Курцына с городскими приезжими. По настроению это такие современные «Сваты». Нам эта идея кажется перспективной.

Вы заявили, что будете дистрибьютором в Беларуси. Но не хотите ли рассмотреть другие страны СНГ?

Андрей Липов: Остальные страны – сложный вопрос. В России мы не хотим конфликта интересов. А, например, в Казахстане уже сформировался свой рынок, куда довольно сложно пробиться. У нас и в Беларуси очень много дел. Помимо Кинорынка, хотим сделать информационный киноресурс наподобие БК Медиа. Сотрудничаем с министерством культуры и планируем предложить создать аналог ЕАИС у нас в стране.

А насколько сам белорусский кинорынок может расти за счет расширения сети кинотеатров?

Андрей Липов: Думаем, потенциал есть. Например, я родом из Добруша Гомельской области: по официальной статистике, в городе и районе живет 34 тысячи человек, а кинотеатра нет. Даже небольшой зал на 30–50 мест мог бы увеличить доступность кино и, соответственно, сборы. В Беларуси пока сравнительно немного кинотеатров, и развитие сети пошло бы на пользу всему рынку.

Исходя из тех заработков за 2026 год, которые вы уже на данный момент видите, приходится ли сокращать бюджеты на те проекты, которые у вас уже находятся на разной стадии продакшна или вы пересматриваете затраты на будущий маркетинг, не трогая бюджеты производств?

Андрей Липов: Да, мы перестраиваемся внутри, в том числе в технических вопросах. В частности, изменили подход к учету собственной техники. У нас есть отдельное направление аренды оборудования – камеры, свет, транспорт и другие единицы. Раньше стоимость этих услуг полностью учитывалась в бюджетах наших фильмов, а теперь внутренние расходы распределяются иначе, что позволяет уменьшать производственную смету, не отказываясь от собственных ресурсов. В отдельных случаях договариваемся с актерами о более гибких гонорарах. Рынок стал сложнее, некоторые проекты приостанавливаются, и партнеры чаще готовы идти навстречу. На следующий год большие планы, как минимум семь релизов, и мы ставим на разнообразность жанров. Хотим попробовать, кроме любимых семейных и детско-блогерских историй, что-нибудь другое. Например, выйдет первая сказка – ФУНТИК. Пробуем зайти и в young adult с фильмом САЛЬТО МОРАЛИ.

Сейчас 90 процентов ваших фильмов – это семейные картины. Планируете ли вы расширять палитру, учитывая, что в России точно есть запрос на жанровое разнообразие, или продолжите работать в комфортной зоне?

Андрей Липов: Мы совершенно точно продолжим снимать детско-блогерские истории.

Максим Максимов: В каждом релизе мы пытаемся найти крючки, которые могут зацепить зрителя. Франшизу НЕ ОДНА ДОМА к четвертой части важно было обновить: Милана взрослеет, поэтому мы добавляем новых героев, в том числе начинающего блогера Амелию, и соединяем ее аудиторию с командой А4. Это триггер для зрителей. Если говорить про Влада Кобякова, то в новом проекте ШУРЫ-МУРЫ блогер будет играть любовную линию вместе с очень популярной сейчас актрисой Никой Здорик. Здесь мы видим соединение блогерской и сериальной аудитории. Вики Шоу и проект ТОМА СОЙЕР тоже обладают мощным IP. В следующем году запланированы запуски сериалов «Добродух» и «Валюта». С последним проектом мы вообще ходили около пяти лет, показывали его разным партнерам. И вот в этом году вышел КОММЕРСАНТ, мы вспомнили, что у нас есть свой аналог. Это не то чтобы похожие истории, но по жанру и стилистике у них есть что-то общее. Теперь наконец запускаем «Валюту» вместе с Белтелерадиокомпанией. Съемки рассчитываем начать в самом конце зимы или весной. Хотим специально захватить серость, слякоть – для атмосферы истории это важно. Также будет проект на основе книги создателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова «И ботаники делают бизнес». Разрешение от Федора уже получено. Также запланирован фильм про дизайнерский бизнес на основе персоналии Артемия Лебедева в стиле ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA. В общем, взрослой аудитории тоже найдется что посмотреть.

Фото: пресс-служба компании «КиноЦех»