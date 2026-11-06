Владимир Петелин, Артем Чулочников, Андрей Колесниченко: «Кинотеатрам нужно стать взрослее и перестать перекладывать ответственность за заработок на кинопроизводителей»

БК Медиа встретился с представителями сети «Премьер Зал», чтобы обсудить текущее состояние кинопоказа

В сентябре в Северной столице прошел Санкт-Петербургский Международный Контент Форум (СПбМКФ). Составной частью его деловой программы уже десятый год является профессиональное мероприятие «ВедуКиноБизнес», проводимое киносетью «Премьер Зал». Оно затрагивает целый спектр тем – от того, как, например, сегодня можно интегрировать нейросети в рабочие процессы кинотеатра до того, какие новые событийные форматы мероприятий проводятся в кинозалах. За три дня рабочие сессии посетило свыше 390 человек. Начавшись более двадцати лет назад как скромная инициатива по обмену опытом между региональными площадками, «ВедуКиноБизнес» на текущий момент является одним из главных деловых конвентов, за которым следят самые крупные участники рынка. БК Медиа встретился с генеральным директором сети «Премьер Зал» Владимиром Петелиным, коммерческим директором сети Артемом Чулочниковым и руководителем отдела проката Андреем Колесниченко, чтобы обсудить итоги мероприятия, текущее состояние кинопоказа, а также наиболее актуальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются демонстраторы.

Как вы оцениваете прошедшие контент-форум и «ВедуКиноБизнес»? Какие у вас основные впечатления?

Владимир Петелин: Общие впечатления позитивные. Все было примерно так же, как и в прошлом, и в позапрошлом году, но за одним исключением. Нынешний контент-форум прошел после одного из самых удачных летних сезонов за последние пять лет. По этой причине многие позитивно смотрели в будущее. Участников форума, по моим ощущениям, было больше обычного – и организаторы это подтверждают. То же наблюдалось и на нашем мероприятии. «ВедуКиноБизнес» проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года, и за эти десять лет наше присутствие в деловой программе форума расширилось от одного до трех дней. И если в предыдущие годы получалось по-разному – людей то много, то мало, то в этот раз наблюдалась стабильная и высокая посещаемость: 160–180 человек на протяжении трех дней.

Артем Чулочников: Я тоже доволен итогами «ВедуКиноБизнеса». Как постоянный ведущий форума я один из самых заинтересованных в том, чтобы наше мероприятие продолжало набирать популярность. Через «ВедуКиноБизнес» мы обобщаем накопленный за год практический опыт, делимся наработками, мыслями о будущем с деловым сообществом. Меня он устраивает и по форме, и по содержанию – в том числе как слушателя. Но в то же время мы редко говорим о том, куда движется отрасль, как мне кажется. Мы все время фиксируем, анализируем и оцениваем то, что происходит сейчас. Но «ВедуКиноБизнес» как важной отраслевой площадке пора взять на себя визионерские функции. Заглядывать в будущее, формулировать вопросы о том, с чем мы вскоре столкнемся. Судя по остальной деловой программе петербургского форума, вопрос будущего, можно сказать, не поднимался. Мне кажется, профессиональная аудитория должна обсуждать не только то, как заработать сегодня, но и как будет вестись работа через пять-десять лет. Будет ли площадка работать как кинотеатр или превратится в другую форму кинопоказа? Важно понимать, что сегодня в кинотеатр приходят не только за фильмами, но и провести, например, гендер-пати. И таких нестандартных запросов от аудитории становится все больше.

Верно ли мы понимаем, что в моменте организация «ВедуКиноБизнеса» не приносит вам выгоды, но дает пользу в стратегическом плане, так как это укрепляет имидж «Премьер Зала» как одного из участников рынка, применяющего самые передовые наработки?

Владимир Петелин: Все так. В самом начале эта инициатива даже не называлась «ВедуКиноБизнес» – мероприятие было сугубо практическим и проводилось для наших партнерских кинотеатров и сетей из небольших городов. С ними мы работали еще с начала двухтысячных. Мы приезжали с Кинорынков, собирали тех, кому легче приехать в Екатеринбург, а не в Москву или Питер, и рассказывали им о предстоящих фильмах и лучших, на наш взгляд, маркетинговых решениях для их продвижения. То есть это была ретрансляция информации, которую мы сами получали. Постепенно это переросло в регулярное мероприятие, на которое стали приезжать ведущие дистрибьюторы, включая представителей голливудских студий. На данный момент формат окончательно вышел за пределы нашей сети. Как коммерческая организация «Премьер Зал» ориентирован в первую очередь на получение прямого дохода, но «ВедуКиноБизнес» дает нам как минимум косвенную выгоду: мы приносим пользу независимым кинопоказчикам. Понятно, что есть крупные федеральные сети с большими аналитическими отделами. Но у независимых кинотеатров в небольших городах аналитических ресурсов меньше, и мы выполняем для них эту функцию. Собственно говоря, это одно из основных направлений нашего бизнеса – сотрудничать с привлеченными кинотеатрами, зарабатывая вместе с ними небольшую маржу. Чем больше зарабатывают они, тем больше зарабатываем и мы. «Премьер Зал» находится внутри рынка, и чем больше растут другие игроки, тем больше растем и мы.

Как проходит подготовка к «ВедуКиноБизнесу»?

Артем Чулочников: Каждый год, где-то за полгода до сентября, Владимир Петелин дает команду, и мы начинаем готовить следующее мероприятие. Цель понятна – собрать как можно больше друзей и коллег, но путь к ней обычно долгий и непростой. Задача в том, чтобы не просто поделиться нашими представлениями о реальности, но и предложить множество работающих кейсов, действующих решений для бизнеса. Под эту задачу мы подбираем спикеров, чье видение совпадает с нашими целями. Еще одна важная часть – наша собственная команда: мы готовим сотрудников так, чтобы за десять минут выступления они емко доносили до слушателей все главное.

Владимир Петелин: Подготовка начинается примерно в апреле: мы регулярно встречаемся, составляем программу, решаем организационные вопросы. Для начала анализируем прошлый форум, понимаем, что зашло, а что – нет, на что люди отреагировали, а что стоит исключить. В целом в «Премьер Зале» мы стараемся смотреть по сторонам и изучать опыт смежных отраслей – и не только в России. Например, мы давно сотрудничаем с VR-аренами – там тренд на использование нейросетей в бизнес-процессах развит гораздо сильнее. Мы всегда заинтересованы в изучении чего-то нового, поэтому если у ваших читателей есть классные идеи, мы всегда готовы к сотрудничеству.

Андрей, верно ли мы поняли по вашему выступлению на «ВедуКиноБизнесе», что нейросети пока малоэффективны для эстимейтирования релизов? Их можно использовать для дополнения общей картины, но полностью полагаться на их прогнозы пока нельзя.

Андрей Колесниченко: Да, прогнозирую я по-прежнему сам. ИИ остается вспомогательным инструментом. Нейросеть помогает сократить рутину, что-то автоматизировать, работать с текущими данными. Но для оценки фильмов, конечно, пока нужен не ИИ, а двадцатилетний опыт, насмотренность, некая чуйка, если хотите, которая позволит почувствовать, что проект «выстрелит». Например, как можно было предвидеть почти миллиард у фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО? Перед стартом я ему поставил миллионов 200, потому что раздавать миллиарды всем подряд, опираясь на чутье, мы не можем. Но я чувствовал, что он способен «выстрелить», и так и произошло (улыбается). Нейросеть можно применить для формирования быстрого прогноза, но полученные цифры все равно потом лучше проверить опытному букеру. Если подобный прогноз запросит человек, который не отличается насмотренностью и не варится в цифрах постоянно, он может принять предложенный эстимейт за чистую монету либо ничего не поймет.

Владимир Петелин: По «холодным», очевидным параметрам, по которым работает ИИ, не всегда можно предсказать поведение релиза. Здесь требуется то, о чем говорит Андрей: подсознательное понимание, куда все идет. Кроме того, важно учитывать множество других локальных факторов, которые нейросетям неизвестны: как работает дистрибьютор фильма, какова аудитория конкретной площадки, как релиз поставят в расписание, в каком формате, насколько амбициозен сам прокатчик и так далее. В общем, профессионализм, который кроется в мелочах, и интуицию как осмысленный опыт пока никто не отменял.

Какие целевые ориентиры вы закладываете по спросу и выручке к концу года?

Владимир Петелин: Мы идем с приростом 25 процентов к прошлому году. Многие ориентируются на показатели 2019-го и надеются рано или поздно выйти на эти цифры. Я всегда одергиваю коллег, предлагаю посмотреть, сколько стоит сейчас хлеб, сколько – бензин, и в то же время вспомнить, какие были зарплаты семь лет назад. Это абсолютно разные деньги, сравнивать их смысла нет. Правильнее сравнивать и очерчивать перспективы через количество проданных билетов, то есть реальную посещаемость. И здесь, к сожалению, мы пока недотягиваем и до 70 процентов от прежнего показателя. Это касается и нас, и всего рынка. Но тренд наблюдается хороший. Если прирост от года к году будет сохраняться, в 2030-м мы вернемся к посещаемости 2019 года. Но для достижения этой цели требуется работать и работать. То есть общую тенденцию мы оцениваем с осторожным оптимизмом.

Насколько сегодня зритель чувствителен к росту стоимости билета? Приблизились ли мы к «цене смерти»?

Владимир Петелин: Много лет кинотеатры боялись повышать цены, несмотря на инфляцию и рост стоимости услуг в других сферах. За последние несколько лет тренд развернулся в другую сторону. Руководители и владельцы кинотеатров перестали работать себе в убыток, иначе кинопоказ окончательно прекратил бы быть бизнесом в нашей стране. Рынок вошел в инфляционный тренд, и стоимость билета продолжает расти. В этом году цены подросли меньше, чем год назад, но новогодние праздники, я думаю, помогут нам сделать очередной шажок на 10–20 процентов вверх. На мой взгляд, по-прежнему не приходится говорить о каком-то злоупотреблении с нашей стороны, рост стоимости кинопохода в разумных пределах – экономическая необходимость для индустрии. Важно, чтобы он сохранялся. Надеюсь, никому из коллег не придет в голову снова начать играть в демпинг и соревноваться между собой. Наш рынок – слишком маленький сегмент экономики, чтобы позволить себе ценовые войны. Если не будем всей отраслью синхронно и дружно поднимать стоимость в соответствии с инфляцией, наша индустрия попросту может перестать существовать. Средняя цена билета по всей стране в августе перешагнула порог в 500 рублей. У нас цены в среднем несколько ниже: 70 процентов партнерских кинотеатров находятся в небольших городах. Часто это площадки муниципальные, однозальные, выполняющие важную социальную функцию для своих городов. Местная администрация регулярно просит нас делать льготные билеты или держать цены на определенном уровне. Приходится объяснять необходимость повышения с экономической точки зрения. В итоге в нашей сети средняя цена билета в августе осталась на уровне 364 рублей. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы она двигалась вверх.

В интервью БК Медиа в начале года глава сети «Киномакс» Дмитрий Нартов в числе важных регуляторных решений по поддержке кинотеатров назвал стабилизацию налогов и отчетности, прекращение любых изменений на пару ближайших лет, стимулирование летнего проката. Что бы вы к этому добавили?

Владимир Петелин: Прежде всего я полностью присоединяюсь к словам Дмитрия – за ними большой опыт. Я и сам еще до пандемии говорил, что любому предпринимателю, и особенно из кинотеатрального бизнеса, главное – не мешать. В то же время, мне кажется, будет неплохо, если государство продолжит помогать кинотеатрам в небольших городах, муниципальным или частным, безусловно, с учетом специфики рынка. Уже много лет действует программа Фонда кино по поддержке региональных площадок, благодаря которой в небольших городах с населением до 500 тысяч жителей открывались новые или переоборудовались уже существующие кинотеатры. Это дало серьезный импульс кинопоказу в регионах, но важно эту инициативу продолжать. Пришло время помогать кинотеатрам в городах с населением до 100 тысяч жителей. Таким площадкам явно помогут и налоговые льготы, и прямые субсидии на цифровое переоборудование.

Как вы справляетесь со сложностями текущего момента – нестабильным интернетом, перебоями связи, частыми эвакуациями?

Владимир Петелин: К сожалению, эвакуации из торговых центров участились, приходится к этому приспосабливаться. С замедлением интернета каких-то критических сложностей мы не ощутили. Бывают неудобства – например, становится сложнее работать с рекламой, но это нюансы. После локдаунов и ухода голливудских студий перебои связи не выглядят особой проблемой. Если сбои останутся эпизодическими, на работе это почти не скажется. С перебоями работает электронный документооборот? Окей, в штате есть люди, которые смогут распечатать документ и отправить его скан. Навыки работы без цифровых сервисов еще у всех сохранились.

Андрей, какие у вас основные прогнозы на предстоящую «новогоднюю битву»?

Андрей Колесниченко: ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ, ЧЕБУРАШКА 3 и ХОТТАБЫЧ как новогодние релизы мне понятны, вопросы вызывает только УМКА, он меня настораживает, я лично говорил это представителям ЦПШ. Второй Кинорынок подряд по нему ничего не показывают, по проекту попросту нет информации. Непонятно, будет ли он вообще готов к моменту выхода. В своем экспресс-прогнозе я предварительно поставил ему один миллиард, но это с оглядкой на эффект новогоднего ускорения, который всегда наблюдается в этот период. Второй ВОЛШЕБНИК должен собрать свои 3 миллиарда плюс. ХОТТАБЫЧ пойдет по пути ФИНИСТА, мне кажется. Второй ЧЕБУРАШКА заработал почти 6 миллиардов, будем надеяться, что третий тоже освоит 6 миллиардов. В зрителях франшиза теряет, но цена билета растет – одно компенсирует другое. Скорее уж может недоработать ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО: после двух недель проката в Новый год ее будут уже убирать. На мой взгляд, в прошлый Новый год всем крупным релизам хватило места. Как и в прошлом октябре, когда спокойно отработали ГОРЫНЫЧ, АЛИСА и ПАПИНЫ ДОЧКИ. В этот раз, будем надеяться, произойдет то же самое.

То есть, на ваш взгляд, четырем крупным релизам найдется место в эти новогодние праздники?

Андрей Колесниченко: Да. Я всегда говорю дистрибьюторам и другим кинотеатрам, что в двухзальнике при желании можно разместить любое количество релизов. Проблему в росписи для меня составляют только однозальники. Но когда мне жалуются площадки с пятью-шестью залами или более, как у них все плотно и ничего не помещается, я этого не понимаю. У меня в массе своей однозальники, но даже их мне удается расписывать. Дай бог, и в этот раз получится со всеми договориться и заработать достойные деньги.

Что сложнее прогнозировать – тентполы или фильмы «длинного хвоста»?

Андрей Колесниченко: Релизы «длинного хвоста» – проекты, которые мы ставим для разнообразия; как правило, они собирают 10–20 миллионов. Их наличие не вредит тентполам, но если что-то из них «выстрелит», кинотеатр получает приличную выручку. Такие картины просто прогнозировать, им можно спокойно ставить привычные 10–20 миллионов. «Выстреливают» они редко, чаще это бывает с проектами с потенциалом на 50–100 миллионов, но все же их важно не пропускать. Тентполы на первый взгляд тоже просто прогнозировать. Новой части успешной франшизы всегда можно поставить эстимейт с оглядкой на сборы предшествующего фильма. В то же время здесь заметно выше цена ошибки, порядок цифр все же другой. Картина может не пойти, а ты уже выстроил определенный план сборов, распределил под это бюджет и так далее. Здесь спасают «белые лебеди», как, например, ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Все ждали, что он будет релизом «длинного хвоста», а он оказался тентполом. Или, например, не думаю, что многие считали, что ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ соберет 800 миллионов. То же справедливо в отношении ГОРНИЧНОЙ или ОБСЕССИИ. Можно говорить, что чаще стали «выстреливать» неочевидные в плане потенциала зарубежные релизы.

По контенту, представленному в Санкт-Петербурге, сложилось ощущение, что продюсеры и дистрибьюторы постарались ответить на запрос на жанровое кино для взрослой аудитории. О нехватке фильмов с потенциалом до 500 миллионов рублей говорили многие демонстраторы в последние годы. Согласны ли вы с такой гипотезой?

Андрей Колесниченко: Будем надеяться, что это получится. Лично меня настораживают последние зарубежные ужастики и мультфильмы: они стали меньше собирать. Некоторое время назад каждый хоррор «Экспоненты» осваивал по 30–40 миллионов рублей, но сегодня их планка опустилась до 20 миллионов в лучшем случае. То же и с отечественными мультфильмами. Они стали зарабатывать 10–20 миллионов, от силы 30 миллионов рублей. Даже у «Вольги», которая вроде хорошо работает с анимацией, мультфильмы толком ничего не собирают. Тот же тренд и у сказок. Первая ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА заработала почти 600 миллионов, вторая – уже чуть больше 300 миллионов. Как будто тренд в том, что некогда крупные релизы становятся средними, а средние – проходными.

КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ и ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА сработали заметно слабее ожиданий рынка, даже консервативных. Готовы ли вы согласиться с тем, что наступает кризис сказок, который многие ждали?

Артем Чулочников: Наше время определенно войдет в историю как эпоха фольклорного контента. Но соглашусь: есть ощущение, что эта эпоха подходит к концу. Наш рынок попал в уникальную ситуацию: голливудское кино ушло, и сказки стали спасением в условиях самообеспечения. Но зрители смотрят вокруг, в том числе зарубежное кино, и у них назрел запрос на что-то новое. Кинопроизводители же не успевают на это реагировать и пока по инерции производят сказки. Но скоро это может поменяться.

Владимир Петелин: Мне кажется, тут можно говорить о закономерном развитии индустрии. Всему рынку было необходимо подойти к этой точке насыщения сказками. Теперь важно зафиксироваться на этом уровне, продолжать снимать их в найденном объеме – и уже отсюда двигаться дальше. Спасибо огромное продюсерам, что зашли в непростой сегмент и научились производить семейное кино, мы готовы продолжать его показывать. Будет классно, если в дальнейшем получится освоить новый жанровый сегмент, что приведет в кинозалы новую зрительскую аудиторию. Например, если аудитория, которая ходила на МАСТЕРА И МАРГАРИТУ, вернется в кинотеатры посмотреть ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Как видим, такие фильмы наша индустрия тоже уже научилась снимать.

Андрей Колесниченко: С одной стороны, соглашусь: рынок перенасыщен сказками. С другой, качество многих из них оставляет желать лучшего, они перестали быть событием. И важно разделять именно сказки и похожие истории с местом действия в современности или комедии с CGI-героями, где сказочный бренд использован и вовсе искусственно, такие фильмы работают хуже. Когда мы говорим именно о сказках, они по-прежнему работают неплохо, как, например, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. Как в реальности обстоят дела со сказками, покажет уикенд, когда выйдут сразу три проекта. На первый взгляд фаворитом среди них кажется ЧУДО-ЮДО. МОРОЗКО пока выглядит попроще, но посмотрим, как все сложится. СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ в этом раскладе претендует на третье итоговое место. Если ни один из фильмов не выйдет за миллиард, можно будет говорить об устойчивом снижении спроса на сказки.

А чем вы объясняете то, что именно на осенних каникулах образовалось столпотворение релизов? Почему, например, так не сложилось весной в каникулярный период?

Андрей Колесниченко: Подождите, мы к этому придем. Может, уже на следующих каникулах.

Какие актуальные направления для роста выручки кинотеатра существуют сегодня? Развитие альтернативных, событийных форматов? Возвращение ушедших зрителей? Что-то еще?

Владимир Петелин: Доля событийных форматов пока небольшая, порядка нескольких процентов. Но если проводится событие, поступления могут достигать четверти от оборота кинотеатра в рамках конкретного дня. Создание событий – отдельная трудозатратная история, требующая слаженной работы большого количества сотрудников, начиная с работников кинотеатра и заканчивая командой маркетинга и нашей IT-службы. Мы ставим себе вполне достижимую задачу выйти в течение года на среднемесячную долю в 10 процентов выручки от подобных мероприятий. Это не панацея, но позволит стабилизировать работу в периоды, когда в расписании будут отсутствовать ХОЛОПЫ и КОЛОБКИ. Мы видим, что людям это интересно, они готовы смотреть в кинотеатрах не только регулярное прокатное кино, а что-то еще. Мы следим за откликами на проведенные события и постоянно находимся в поиске новых. Одни отрабатывают плохо, другие привлекают внимание аудитории. В этом году хороший отклик получили различные трансляции спортивных событий, а также проведенный нами фестиваль ИИ-фильмов. Почему еще нам важно проводить подобные мероприятия – они создают кинотеатру особый образ в восприятии зрителей, формируют ему лицо. У многих кинотеатров, будем честны, как правило, нет индивидуальности, у всех в афише десять тайтлов, и они все одинаковые. Так у человека не формируется предпочтений, и выбор определяет разве что расстояние от дома. Мы пытаемся действовать по-другому.

Артем Чулочников: Давайте будем честны – кинотеатры в России и в мире в целом остаются достаточно консервативным бизнесом. Кинопоказ – давно отработанный бизнес-процесс: получение основного продукта от дистрибьюторов, продажа фильма целевой аудитории и осуществление конкретного показа в определенных стенах. И многие из тех, кто сегодня в кинопоказе, работают в нем десятилетиями. А таким людям сложно меняться. Другая моя любимая отрасль – игры – может позволить себе развиваться самостоятельно. Игры не ждут ни черных, ни белых лебедей – они стабильно растут двузначными цифрами уже не одно десятилетие. Или другой пример – как развивается общепит в России. Если посмотреть на Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург, то вы увидите много интересных и необычных предложений. Или если приехать в Ростов-на-Дону, тоже можно будет увидеть много предложений, сформированных совершенно по-разному – под определенную целевую аудиторию, под туристов или, наоборот, под тех, кто живет рядом.

А кинотеатры – по крайней мере, в глазах зрителей – меняются мало. Я надеюсь, что новые форматы – гендер-пати, квесты, квизы, квартирники, бизнес-завтраки, трансляции, встречи с артистами – помогут кинотеатрам выйти из этого порочного круга, покинуть консервативную зону. Причем я не говорю сейчас о принципиально новых услугах, можно вспомнить просто о повышении общего комфорта гостей. Например, о комнатах матери и ребенка, пеленальных столиках или еще чем-то подобном, чего раньше не было в кинотеатрах. Надеюсь, мы не останемся заложниками прежних форматов и сможем ответить на запрос молодой аудитории. Кажется, она начала возвращаться в кинотеатры. Хочется верить, что это долгосрочный тренд, и зумеры скоро начнут приводить в кинотеатры своих детей. Наша сеть в этом смысле открыта любым нововведениям, и я с удовольствием наблюдаю за тем, как наши коллеги и партнеры предлагают гостям что-то необычное.

Как вы ищете баланс между инвестициями в технологии и в сервис и атмосферу? Что для вас здесь в приоритете?

Владимир Петелин: Сегодня мы больше вкладываемся в сервис и квалификацию сотрудников. Проводим обучение персонала как первой линии, так и руководителей кинотеатров. Всячески поддерживаем и стимулируем развитие сотрудников как у себя, так и у наших партнеров. У нас есть учебный центр, который мы превратили в цифровую платформу и продолжаем развивать. Также в этом году мы потихонечку вернулись к модернизации кинотеатров, это тоже было неизбежно. На отдельных площадках обновляем фойе, барные стойки делаем более интересными и современными. Но к вложению в новые технологии кинопоказа пока только присматриваемся. Изучаем светодиодные экраны и прочие интересные вещи, хотя возможности масштабно инвестировать по этому треку, как и у большинства кинотеатров, у нас пока нет. Что мы точно регулярно обновляем – программное обеспечение. Мы постоянно развиваем кассовые программные комплексы и системы лояльности, чтобы они работали безотказно и были интегрированы в облачные сервисы. Это важно еще и потому, что пять миллионов, вложенных в модернизацию одного кинотеатра, дают обновление одной-единственной площадки. Ее посещает двадцать тысяч человек в месяц. Но те же самые деньги, инвестированные в программное обеспечение, улучшают работу более чем трехсот кинотеатров.

Какие риски вы считаете ключевыми для кинопоказа на ближайшее время? Если сформулировать главный вызов текущего момента, что бы вы назвали?

Артем Чулочников: Я бы обратил внимание на то, как сегодня активно растет рынок вторичного кинооборудования. Для ввоза нового оборудования с каждым днем приходится раскошеливаться все больше. Кинотеатры даже не помышляют о чем-то новом, а лишь докупают что-то, что продлевает жизнь проекторам, купленным десять лет назад. К сожалению, техническое обновление сегодня очень замедлилось, и больше всех в этой ситуации страдает зритель. Мне кажется, это мало обсуждается сегодня, особенно в сравнении с тем, как далеко вперед ушли ритейл или ресторанный бизнес, которые продолжают эволюционировать.

Владимир Петелин: В мировом масштабе сегодня все пристально следят за тем, как рынок восстанавливается после нескольких кризисных лет. Рынок вроде бы приблизился к заветной планке 2019 года за счет сборов ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, ОДИССЕИ и других блокбастеров. Но мне кажется, нужно смотреть не назад, а вперед, думать о том, как кинопоказчикам научиться зарабатывать, если в репертуаре не будет суперхитов. Кинотеатрам нужно стать взрослее и перестать перекладывать ответственность на кинопроизводителей. Надо посмотреть на себя и определиться, что мы сами можем делать, чтобы зрители к нам возвращались снова и снова. Не надо дожидаться очередного ХОЛОПА, КОЛОБКА или ПАУКА. Хорошо, когда они есть, но нам пора научиться работать с аудиторией самостоятельно.

Фото: «Премьер Зал»