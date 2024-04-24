Рынок в движении: представители индустрии о новых партнерствах

РОМАН ИСАЕВ

Глава компании АВК’PRO, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор Comscore в России

Как вы оцениваете новые партнерства между дистрибьюторами и продакшнами, произошедшие за последние два года? Как, по-вашему, это отразится на рынке?

Новые конфигурации в плане взаимодействия и сотрудничества действительно возникли, но мы не можем говорить о том, что были пересмотрены вообще все устоявшиеся партнерства, которые имелись на рынке до ухода Голливуда. К примеру, осталась взаимосвязь ЦПШ и холдинга «Газпром-Медиа». В то же время постоянно происходит калибровка внутри уже новых партнерств. К примеру, коллаборация между «Марс Медиа» и «Атмосферой кино» поначалу выглядела крайне привлекательно, но вот «Марс Медиа» исключили из списка лидеров кинопроизводства, и, видимо, это как-то отразится на их работе. Так или иначе любой дистрибьютор за неимением мощного западного пакета релизов всячески старается заместить его российским контентом и стремится к тому, чтобы качество и уровень отечественных проектов были как можно выше. Чем удачнее в этом направлении будет все складываться, тем быстрее рынок достигнет столь желаемой всеми точки безубыточности – 60 миллиардов рублей валовых сборов в год. Напомню, что в последнем докризисном году, ныне уже столь далеком 2019-м, валовые сборы составили рекордные пока 55 миллиардов рублей. Но с учетом текущего уровня инфляции, роста цен и прочих экономических факторов точкой выживания всего рынка, повторюсь, стоит признать уровень в 60 миллиардов.

Верно ли утверждать, что переход на собственное производство независимых компаний («Наше кино», Russian World Vision и других) является их реакцией на то, что крупные прокатчики собрали себе пакеты из наиболее перспективных продакшнов?

Да, соглашусь. Что касается дистрибьюторов среднего калибра, имеющих меньшую долю на рынке, то им остается только увеличивать число привлеченных релизов, усиливать закупки, усиливать собственный продакшн. Это позволит им стать компаниями полного цикла, замкнуть все финансовые потоки внутри себя. На стороне крупных игроков – рекламная экспертиза, рыночная сила в отношениях с кинотеатрами и проверенные каналы коммуникации со зрителем. Этим они и привлекательны для продюсеров. По этой причине в конкуренции с «новыми мейджорами» независимые игроки вынуждены делать ставку на экспертизу в собственном производстве, качестве своего контента, понимании того, что сейчас нужно зрителю. Это их ключевой козырь. Также мы видели в прошлом году, какие потрясающие результаты отдельным дистрибьюторам дал покупной контент. Это и ЛЕДИ БАГ для «Экспоненты», и ЖАННА ДЮБАРРИ для Russian World Vision. Особенно отрадно, что в последнем случае имел место копродакшн. Тот факт, что в столь непростое время российские продюсеры заходят в производство крупных зарубежных проектов, вызывает искренний восторг и дает надежду на то, что данный формат коллабораций продолжит расширяться и имеет серьезные перспективы.

Насколько передел рынка между производителями и дистрибьюторами важен для кинотеатров?

Демонстраторам важно одно – чтобы у них на экраны каждую неделю выходили интересные зрителю проекты с хорошей рекламной кампанией. В этом случае у массового зрителя не будет утрачиваться привычка ходить в кино, и, соответственно, мы перестанем наблюдать периоды, когда аудитория перестает посещать кинотеатры, как это снова случится предстоящим летом.

Далеко не все компании ориентируются на не самые надежные поступления от кинопроката и предпочитают выстраивать тесные связи с онлайн-площадками и телеканалами. Так ли необходимо каждому продакшну стратегическое партнерство с прокатчиком?

У каждого продакшна своя стратегия реализации прав и монетизации того контента, который он производит. Все зависит от уровня продукта – его качества, на какую аудиторию он рассчитан и каких затрат продюсеру стоило производство фильма или сериала. Есть проекты для платформ и телевидения, которые отбивают свои производственные бюджеты за счет продажи прав, и для таких проектов кинопрокат, если он есть, – вишенка на торте. Но важно все правильно рассчитать, чтобы эта вишенка не прокисла. Если ошибиться в расчетах математики кинотеатрального проката, можно выйти не в плюс, а в минус, причем существенный. Речь о зрительских проектах средней руки для широкого зрителя. Артхаус я вообще сейчас не беру – это отдельная тема и своя экономика. А есть большие проекты с бюджетами на сотни миллионов рублей, если речь о России, и долларов, если мы говорим про глобальный прокат. Такие проекты не смогут никогда отбиться только за счет продаж платформам. Например, можно вспомнить глобальный кейс последнего фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, когда Барбара Брокколи сознательно отказала Apple и Netflix и не приняла их предложения на сотни миллионов долларов. Она не стала лишать зрителей возможности посмотреть приключения Джеймса Бонда на большом экране, для которого создавался этот фильм. В случае подобных, событийных проектов это крайне важно. В России речь, конечно, не о Бонде, а о ХОЛОПЕ, ПОСЛЕДНЕМ БОГАТЫРЕ, ЧЕБУРАШКЕ и прочих аналогах глобальных блокбастеров. Такие франшизы зарабатывают основной массив своих денег именно на кинопрокате. Ни один стриминг не заплатит 400 или 500 миллионов рублей за увод проекта на свою платформу, особенно в столь тяжелых сегодня рыночных реалиях.

Какие у вас прогнозы на дальнейшие движения игроков рынка? Сделки и коллаборации продолжатся или расклад сил уже устоялся?

Гонка за контент будет продолжаться. Стоит признать, что ситуация на рынке, особенно в отношении борьбы за качественный продукт, стала еще более конкурентной, чем она была во времена мейджоров.

Фото: Freepik, личный архив спикеров