Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов

Об этом рассказали представители АВК и крупных федеральных киносетей на пресс-конференции

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) надеется, что по итогам 2024 года российским кинотеатрам удастся заработать хотя бы 45 млрд рублей, чтобы существовать без убытков. Об этом заявил член Совета АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев на пресс-конференции представителей крупных федеральных киносетей.

«Та планка, которую мы ставим внутри ассоциации на следующий год – выход на цифру хотя бы 45 млрд рублей, потому что это точка некоторого безубытка для кинотеатров с точки зрения операционной деятельности. У кинотеатров до сих пор огромная кредитная нагрузка, которая накапливалась с «ковидного» года, в прошлом году все было не просто, как мы помним. Поэтому вот из этого всего как-то кинотеатры мечтают в следующем году или выйти, или хотя бы приблизиться к облегчению своего финансового состояния», – заявил он.

Представители крупнейших сетей кинотеатров также выразили мнение, что показатели следующего года должны быть лучше, и заявили, что надеются избежать роста цен на билеты.

«Мы понимаем, что у людей есть какое-то ограниченное количество денег, которое они готовы потратить на развлечения. И здесь очень важно все-таки обратить внимание на то, что сейчас много семейного контента, это значит, что количество денег, которое люди потратят в кинотеатрах на одну покупку, выше. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы сохранить максимально доступную цену билета», – отметила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

Директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова заявила об отсутствии глобального повышения цен на билеты киносети. «Есть стандартное повышение на новогодние праздники, все зависит от региона, города и кинотеатра. Мы наоборот видим по показателям прирост, поэтому естественно будем также сдерживать цены», – подчеркнула она.

Напомним, что ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявлял, что роста цен на билеты в кинотеатрах к Новому году совершенно точно не избежать – он может составить 20-25%. По данным от 3 декабря, общие сборы российских кинотеатров за 2023 год составили 35,6 млрд рублей.

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