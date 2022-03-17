Выручка Cineworld Group за 2021 год составила $1,8 млрд

После убытков 2020-го киносеть получила прибыль в размере $15,8 млн

Cineworld Group, владеющая в США кинотеатрами Regal, отчиталась об итогах деятельности за прошлый год, сообщает Deadline. У крупнейшей в мире киносети наблюдается заметное улучшение финансового положения на фоне восстановления работы кинотеатров и возвращения на большие экраны крупных релизов. По сравнению с 2020 годом выручка выросла сразу 112%, до $1,805 млрд. Компания получила операционную прибыль в размере $15,8 млн, что несмотря на небольшую сумму является большим шагом вперед в сравнении с убытком в $2,258 млрд в 2020 году. В целом группа компаний отметила убыток в объеме $708,3 млн еще до вычета налогов по причине того, что первые три месяца прошлого года кинотеатры вынуждены были стоять закрытыми. Тем не менее, озвученные показатели вселяют надежду в сравнении с потерей более $3 млрд в 2020-м.

Озвученные результаты за календарный год учитывают деятельность на рынках США, Великобритании и других странах, демонстрируя устойчивость текущего состояния компании. Cineworld привлек дополнительно более $424,9 млн и смог получить от государства $203 млн на возмещение налогов. Чистый долг (без учета обязательств по аренде) увеличился на $492,7 млн до $4 837,2 млн. Наиболее успешными для кинопоказа выдался четвертый квартал прошлого года, когда на экраны вышли успешные блокбастеры как ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ и НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

Общемировая посещаемость киносети поднялась на 75,2%, до 95,3 млн человек.

Посещаемость Regal Cinemas в США составила 56,2 млн человек, что сразу на 30,1 млн больше, чем набралось зрителей в 2020-м году. В то же время посещаемость прошлого года в три раза уступает показателю 2019-го, когда кинозалы Regal посетили 177,3 млн человек. В 2021-м площадки сети были закрыты до 2 апреля.

Бокс-офис североамериканских площадок Regal вырос на 123,8% до $627,4 млн. Этому способствовал рост посещаемости на 86,7% и увеличение средней цены билета на 19,9%. Рост стоимости билета был вызван увеличением потребления премиум-форматов в 2021 году в сравнении с 2020-м. В Великобритании общая выручка составила $391,9 млн. В сравнении с пандемическим 2020-м рост составил 126%, но при этом относительно 2019-го отмечается снижение на 46,3%. Другие страны, включая Польшу, Венгрию, Румынию, Чехию, Болгарию и другие страны принесли $236,5 млн (рост в сравнении с прошлым годом – 93%).

Как отмечается в сообщении компании, в январе и феврале наблюдался определенный отток зрителей из-за штамма «омикрон» и отсутствия крупных релизов. В данный момент, в связи появлением на экранах БЭТМЕНА и предстоящих премьерах других многообещающих картин, Cineworld планирует продолжить извлекать выгоду из дальнейшего восстановления рынка при одновременном жестком контроле операционных расходов.

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