Cineworld Group привлекла $200 млн дополнительных средств

Cineworld Group, владеющая в США кинотеатрами Regal, привлекла дополнительные средства в размере $200 млн, сообщает Screen Daily. Срок погашения кредита наступит в мае 2024 года. Средства поступили от группы давно знакомых кредиторов, с которыми компания сотрудничает с прошлого года.

Компания также смогла скорректировать ряд условий по своим долговым обязательствам, в том числе снизить нормативный показатель ликвидности и ослабить ограничения на использование наличных средств. Предполагается, что данные шаги успокоят инвесторов и другие заинтересованные стороны после многомесячного локдауна, поставившего жизнеспособность киносети под большой вопрос.

Генеральный директор Cineworld Муки Грейдингер отметил в специальном заявлении, что дополнительно привлеченные средства обеспечат компании операционную гибкость в момент, когда кинотеатры наконец начали свою работу. В то же время киносеть продолжает внимательно отслеживать влияние пандемии на функционирование кинопоказа. Отдельное беспокойство у руководства вызывает беспрецедентное скопление многообещающих голливудских релизов во второй половине текущего года, особенно в его четвертом квартале.

В ноябре прошлого года компании удалось получить трехлетний безналичный кредит в размере $450 млн. В марте 2021 Cineworld Group привлекла через конвертируемые облигации $213 млн. В мае компания также смогла получить компенсацию в размере $203 млн благодаря специальной правительственной программе поддержки US CARES Act. Все эти меры позволят киносети продолжить процесс восстановления. Ситуация на рынке ощутимо улучшилась с апреля текущего года, когда в США и Канаде начали открываться кинотеатры. С июня у Cineworld Group начали работу и принимают гостей все ее площадки.

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30.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Screen Daily