Пятая часть «Снежной Королевы» выйдет в кинотеатрах Франции и других странах

Wizart Animation заключила ряд сделок накануне AFM

Wizart Animation перед самым стартом AFM закрыла предварительные продажи для нескольких территорий по пятой части своей флагманской франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, сообщает Variety. Пятый фильм серии, который планируется к выходу в следующем году и фигурирует под названием The Snow Queen and the Princess, был приобретен для дистрибуции во Франции, Турции, Южной Корее.

Права на прокат анимационного проекта в кинотеатрах и на платформах VOD во Франции и других франкоязычных рынках Европы и Африки приобрела компания KLB SAS. Заключенная сделка предполагает выпуск мультфильма в кинотеатрах и на платформах VOD. Ранее KLB SAS выпускала на франкоязычных территориях третью часть франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ОГОНЬ И ЛЕД.

Также Wizart заключила соглашение по новому мультфильму с компанией BG Film. Компания получила права на выпуск The Snow Queen and the Princess в Южной Корее. Предыдущие части франшизы привлекли в кинотеатры страны 1,5 млн зрителей, собрав $9,5 млн. Также BG Film выпустит новинку в Турции, где СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ стала третьим самым кассовым независимым мультфильмом за последние годы.

Кроме того, Wizart заключила пакетную сделку для первых четырех частей франшизы на рынке Скандинавии. Соглашение подписано с норвежским дистрибьютором Manymore. Сделка включает права на Норвегию, Исландию, Швецию, Данию и Финляндию. Примечательно, что оригинальная СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА выйдет в предстоящее Рождество в кинотеатрах Норвегии. Для локализации мультфильма будут привлечены местные звезды озвучки, набравшие поклонников на платформах YouTube и TikTok.

