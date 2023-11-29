Минкультуры назвало причину отзыва прокатного удостоверения у «Айты»

Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала ситуацию с недавним отзывом прокатного удостоверения у фильма АЙТА Степана Бурнашева в ходе правительственного часа в Госдуме. Об этом сообщают РИА Новости.

«По поводу фильма АЙТА было очень много обращений со стороны граждан. Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию. Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики – межнациональной розни в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема… Когда фильм появился на онлайн-платформе, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях… Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение», – заявила Любимова.

Напомним, что ранее Министерство культуры выдало картине прокатное удостоверение 10 февраля 2022 года, присвоив ей возрастной рейтинг 16+.

АЙТА вышла в российский прокат 30 марта в 215 кинотеатрах и стала самым кассовым якутским фильмом в истории – ее общие сборы составили внушительные 26,4 млн рублей.

Фото: кадр из фильма АЙТА