Российские киноведы и кинокритики подписали открытое письмо в поддержку фильма «Айта»

Копии письма были направлены в Министерство культуры России и Роскомнадзор

13 октября сообщество киноведов и кинокритиков выступило с открытым письмом, в котором выразило протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева АЙТА. Об этом сообщает «ПрофиСинема».

Копии письма, которое подписали 67 киноведов, кинокритиков и киножурналистов были направлены министру культуры РФ Ольге Любимовой и главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Приводим письмо целиком.

«Не дождавшись реакции общественных кинематографических организаций, выражаем протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева АЙТА. Как сообщили представители Роскомнадзора, фильм «содержит деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности». Это не соответствует действительности. В АЙТЕ нет противопоставления разных национальностей, а есть конфликт, вызванный правовым нигилизмом части граждан и их недоверием к полиции, причём в ходе этого конфликта русского полицейского, огульно обвиненного в преступлении, защищают его якутские коллеги. Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России.



Считаем своим гражданским долгом отметить, что безапелляционные отказы в выдаче прокатных удостоверений, как и отзывы ранее выданных удостоверений, стали порочной практикой министерства культуры, которая противоречит 29-й статье Конституции РФ, запрещающей цензуру. Полагаем, что запрет проката возможен исключительно по решению суда, где предоставлено слово обвинителям и защитникам. В данном случае мы, вынужденно взявшие на себя функции защиты, настаиваем, чтобы фильму «Айта» был возвращён документ, предоставляющий ему возможность публичной демонстрации для возрастной аудитории 18+.»

Под письмом подписались:

• Зара Абдуллаева, киновед

• Нина Агишева, кинокритик

• Сергей Анашкин, кинокритик, куратор кинофестивалей

• Любовь Аркус, киновед, редактор, кинодокументалист

• Алексей Артамонов, кинокритик, кинокуратор

• Анжелика Артюх, киновед

• Иван Афанасьев, кинокритик

• Екатерина Барабаш, кинокритик, обозреватель интернет-портала Republic

• Виктория Белопольская, киновед, кинообозреватель журнала «Psychologies»

• Алла Боссарт, критик, журналист

• Жанна Васильева, киножурналист

• Екатерина Визгалова, шеф-редактор портала Кино-театр.ру

• Анастасия Гладильщикова, кинокритик

• Николай Гладких, кинокритик

• Алексей Гусев, киновед, кинокритик, педагог

• Антон Долин*, кинокритик

• Марина Дроздова, кинокритик

• Алексей Дунаевский, киновед

• Нина Дымшиц, киновед

• Татьяна Егорова, музыковед, кинокритик, доктор искусствоведения

• Лариса Калгатина, кинокритик, киновед, редактор

• Никита Карцев, главный редактор журнала «Искусство кино»

• Саша Киселев, кинокритик

• Валерий Кичин, кинокритик

• Александр Колбовский, кинокритик

• Марина Копылова, киножурналист

• Всеволод Коршунов, киновед

• Сергей Кудрявцев, кинокритик, киновед

• Андрей Кулик, кинокритик

• Сергей Лаврентьев, киновед, куратор кинофестивалей

• Владимир Лященко, кинокритик, видеоэссеист

• Евгений Майзель, киновед, лектор, редактор

• Лариса Малюкова, кинокритик

• Евгений Марголит, киновед

• Виктор Матизен, кинокритик, экс-президент гильдии киноведов и кинокритиков, кинообозреватель «ЛГ»

• Вера Мусатова, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков, руководитель пресс-службы фестиваля «Киношок»

• Татьяна Муштакова, член Гильдии киноведов и кинокритиков

• Лилия Немченко, киновед

• Наталья Нусинова, киновед, доктор искусствоведения

• Леонид Павлючик, кинокритик, журналист

• Борис Пинский, журналист

• Андрей Плахов, кинокритик, кинообозреватель «Ъ», почётный президент ФИПРЕССИ

• Наталья Примакова, тележурналист

• Марина Порк, киножурналист

• Александр Прохоров, профессор киноколледжа «William & Mary»

• Дина Радбель, журналист, кинокритик, портал о культуре Ревизор.ru

• Нина Ромодановская, главный редактор портала Профисинема, доцент ВГИК

• Дмитрий Савельев, кинокритик

• Александр Савенков, кинокритик

• Жанна Сергеева, кинокритик

• Татьяна Сергеенко, член Гильдии киноведов и кинокритиков

• Никита Смирнов, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ

• Даниил Смолев, киновед

• Алена Солнцева, кинокритик

• Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс»

• Диляра Тасбулатова, кинокритик

• Екатерина Тарханова, кинокритик

• Елена Уварова, кинокритик, редактор

• Светлана Хохрякова, кинокритик

• Нина Цыркун, кинокритик, киновед

• Константин Шавловский, кинокритик

• Ольга Шервуд, кинокритик

• Павел Шведов, киновед

• Андрей Шемякин, киновед, кинодокументалист

• Вячеслав Шмыров, киновед, руководитель киноклуба Ельцин-Центра

• Давид Шнейдеров, киножурналист, телерадиоведущий

• Александр Шпагин, кинокритик

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов

Фото: кадр из фильма АЙТА