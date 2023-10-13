Российские киноведы и кинокритики подписали открытое письмо в поддержку фильма «Айта»
Копии письма были направлены в Министерство культуры России и Роскомнадзор
13 октября сообщество киноведов и кинокритиков выступило с открытым письмом, в котором выразило протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева АЙТА. Об этом сообщает «ПрофиСинема».
Копии письма, которое подписали 67 киноведов, кинокритиков и киножурналистов были направлены министру культуры РФ Ольге Любимовой и главе Роскомнадзора Андрею Липову.
Приводим письмо целиком.
«Не дождавшись реакции общественных кинематографических организаций, выражаем протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева АЙТА. Как сообщили представители Роскомнадзора, фильм «содержит деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности». Это не соответствует действительности. В АЙТЕ нет противопоставления разных национальностей, а есть конфликт, вызванный правовым нигилизмом части граждан и их недоверием к полиции, причём в ходе этого конфликта русского полицейского, огульно обвиненного в преступлении, защищают его якутские коллеги. Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России.
Считаем своим гражданским долгом отметить, что безапелляционные отказы в выдаче прокатных удостоверений, как и отзывы ранее выданных удостоверений, стали порочной практикой министерства культуры, которая противоречит 29-й статье Конституции РФ, запрещающей цензуру. Полагаем, что запрет проката возможен исключительно по решению суда, где предоставлено слово обвинителям и защитникам. В данном случае мы, вынужденно взявшие на себя функции защиты, настаиваем, чтобы фильму «Айта» был возвращён документ, предоставляющий ему возможность публичной демонстрации для возрастной аудитории 18+.»
Под письмом подписались:
• Зара Абдуллаева, киновед
• Нина Агишева, кинокритик
• Сергей Анашкин, кинокритик, куратор кинофестивалей
• Любовь Аркус, киновед, редактор, кинодокументалист
• Алексей Артамонов, кинокритик, кинокуратор
• Анжелика Артюх, киновед
• Иван Афанасьев, кинокритик
• Екатерина Барабаш, кинокритик, обозреватель интернет-портала Republic
• Виктория Белопольская, киновед, кинообозреватель журнала «Psychologies»
• Алла Боссарт, критик, журналист
• Жанна Васильева, киножурналист
• Екатерина Визгалова, шеф-редактор портала Кино-театр.ру
• Анастасия Гладильщикова, кинокритик
• Николай Гладких, кинокритик
• Алексей Гусев, киновед, кинокритик, педагог
• Антон Долин*, кинокритик
• Марина Дроздова, кинокритик
• Алексей Дунаевский, киновед
• Нина Дымшиц, киновед
• Татьяна Егорова, музыковед, кинокритик, доктор искусствоведения
• Лариса Калгатина, кинокритик, киновед, редактор
• Никита Карцев, главный редактор журнала «Искусство кино»
• Саша Киселев, кинокритик
• Валерий Кичин, кинокритик
• Александр Колбовский, кинокритик
• Марина Копылова, киножурналист
• Всеволод Коршунов, киновед
• Сергей Кудрявцев, кинокритик, киновед
• Андрей Кулик, кинокритик
• Сергей Лаврентьев, киновед, куратор кинофестивалей
• Владимир Лященко, кинокритик, видеоэссеист
• Евгений Майзель, киновед, лектор, редактор
• Лариса Малюкова, кинокритик
• Евгений Марголит, киновед
• Виктор Матизен, кинокритик, экс-президент гильдии киноведов и кинокритиков, кинообозреватель «ЛГ»
• Вера Мусатова, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков, руководитель пресс-службы фестиваля «Киношок»
• Татьяна Муштакова, член Гильдии киноведов и кинокритиков
• Лилия Немченко, киновед
• Наталья Нусинова, киновед, доктор искусствоведения
• Леонид Павлючик, кинокритик, журналист
• Борис Пинский, журналист
• Андрей Плахов, кинокритик, кинообозреватель «Ъ», почётный президент ФИПРЕССИ
• Наталья Примакова, тележурналист
• Марина Порк, киножурналист
• Александр Прохоров, профессор киноколледжа «William & Mary»
• Дина Радбель, журналист, кинокритик, портал о культуре Ревизор.ru
• Нина Ромодановская, главный редактор портала Профисинема, доцент ВГИК
• Дмитрий Савельев, кинокритик
• Александр Савенков, кинокритик
• Жанна Сергеева, кинокритик
• Татьяна Сергеенко, член Гильдии киноведов и кинокритиков
• Никита Смирнов, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ
• Даниил Смолев, киновед
• Алена Солнцева, кинокритик
• Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс»
• Диляра Тасбулатова, кинокритик
• Екатерина Тарханова, кинокритик
• Елена Уварова, кинокритик, редактор
• Светлана Хохрякова, кинокритик
• Нина Цыркун, кинокритик, киновед
• Константин Шавловский, кинокритик
• Ольга Шервуд, кинокритик
• Павел Шведов, киновед
• Андрей Шемякин, киновед, кинодокументалист
• Вячеслав Шмыров, киновед, руководитель киноклуба Ельцин-Центра
• Давид Шнейдеров, киножурналист, телерадиоведущий
• Александр Шпагин, кинокритик
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
Фото: кадр из фильма АЙТА