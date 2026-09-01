Киносеть AMC запускает собственную дистрибьюторскую компанию

Leawood Films сосредоточится на уже готовых независимых проектах

Крупнейшая в мире киносеть AMC Theatres займется выпуском независимого кино в США и на международных рынках.

Отмечается, что новый дистрибьютор Leawood Films будет специализироваться «исключительно на фильмах, полностью профинансированных их создателями, или на уже завершенных проектах». Представители компании будут искать проекты на фестивалях и конкурировать за них с независимыми прокатчиками и крупными студиями. При этом пока не раскрывается, получит ли Leawood Films отдельный маркетинговый бюджет.

Консультантами нового направления станут бывший председатель Warner Bros. Motion Picture Group Тоби Эммерих и экс-руководитель маркетинга Apple и Disney Рикки Штраус. Операционную работу возглавит бывший глава по дистрибуции Paramount Кайл Дэвис, который ради этого покинет свой пост в независимой компании Bleecker Street.

Напомним, что AMC уже имеет опыт самостоятельного выпуска кинопроектов – в частности, сеть занималась прокатом музыкальных фильмов TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR и RENAISSANCE Бейонсе.

Фото: официальный сайт AMC Theatres