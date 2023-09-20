Уэс Андерсон снял еще три короткометражных фильма для Netflix

По словам режиссера, все они – экранизации рассказов Роальда Даля

Благодаря недавнему интервью Deadline стало известно, что Уэс Андерсон сделал для Netflix не один, а целых четыре короткометражных фильма по рассказам Роальда Даля.

Первый из них, ранее анонсированная лента «Чудесная история Генри Шугара» c Бенедиктом Камбербатчем, появится на стриминговом сервисе уже 27 сентября.

«Я много лет хотел экранизировать «Генри Шугара». Это отдельный короткометражный фильм, который в какой-то степени и стал причиной, почему мы сделали сразу несколько картин. Все они сняты по рассказам Даля и будут выпущены одна за другой (ну или как Netflix решит)», – отметил Андерсон.

Режиссер также поделился подробностями о каждой из короткометражек.

Главную роль в 13-минутной экранизации «Крысолова» сыграл Рэйф Файнс, которому, как можно догадаться из названия, досталась партия мастера по части уничтожения крыс. В ролях второго плана задействованы Ричард Айоади и Руперт Френд.

В центре повествования рассказа «Яд» оказывается молодой человек, обнаруживающий у себя в кровати ядовитую змею. Здесь главные роли достались Бенедикту Камбербатчу, Деву Пателю и Бену Кингсли.

В «Лебеде» рассказывается о хилом подростке, которому хулиганы привязали отрезанные крылья убитого лебедя. По словам Андерсона, в его адаптации почти все экранное время пришлось на Руперта Френда.

Сейчас постановщик готовится к запуску полнометражного проекта с Бенисио дель Торо в главной роли.

Фото: кадр из фильма «Чудесная история Генри Шугара»