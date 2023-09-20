top banner

Уэс Андерсон снял еще три короткометражных фильма для Netflix

Автор: Илья Кувшинов

20 сентября 2023

По словам режиссера, все они – экранизации рассказов Роальда Даля

Благодаря недавнему интервью Deadline стало известно, что Уэс Андерсон сделал для Netflix не один, а целых четыре короткометражных фильма по рассказам Роальда Даля.

Первый из них, ранее анонсированная лента «Чудесная история Генри Шугара» c Бенедиктом Камбербатчем, появится на стриминговом сервисе уже 27 сентября.

«Я много лет хотел экранизировать «Генри Шугара». Это отдельный короткометражный фильм, который в какой-то степени и стал причиной, почему мы сделали сразу несколько картин. Все они сняты по рассказам Даля и будут выпущены одна за другой (ну или как Netflix решит)», – отметил Андерсон.

Режиссер также поделился подробностями о каждой из короткометражек.

Главную роль в 13-минутной экранизации «Крысолова» сыграл Рэйф Файнс, которому, как можно догадаться из названия, досталась партия мастера по части уничтожения крыс. В ролях второго плана задействованы Ричард Айоади и Руперт Френд.

В центре повествования рассказа «Яд» оказывается молодой человек, обнаруживающий у себя в кровати ядовитую змею. Здесь главные роли достались Бенедикту Камбербатчу, Деву Пателю и Бену Кингсли.

В «Лебеде» рассказывается о хилом подростке, которому хулиганы привязали отрезанные крылья убитого лебедя. По словам Андерсона, в его адаптации почти все экранное время пришлось на Руперта Френда.

Сейчас постановщик готовится к запуску полнометражного проекта с Бенисио дель Торо в главной роли.

Фото: кадр из фильма «Чудесная история Генри Шугара»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат
Подробнее
«Плюс Студия» представила новинки сезона 2023-2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «После. Навсегда» захватывает прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Касса России: лидером проката стал пиратский релиз «Барби»
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября
Подробнее
Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года
Подробнее
Автор проекта «ещенепознер» снял фильм с Иваном Ургантом
Подробнее
Все материалы БК о «Новом сезоне 2023»
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 сентября
Подробнее
Disney приостанавливает эксклюзивные контракты с продюсерами и актерами из-за забастовок
Подробнее
Касса четверга: лидером стала мелодрама «После. Навсегда»
Подробнее
Фонд поддержки регионального кинематографа представил проект «Киноакселератор»
Подробнее
Сервис Max оказался лидером по числу закрытых сериалов
Подробнее
«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории
Подробнее
Специалисты Marvel по визуальным эффектам единогласно проголосовали за вступление в профсоюз
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» в самом разгаре
Подробнее