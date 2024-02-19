Жюри премии АПКиТ завершило голосование

Лауреаты будут объявлены в ходе торжественной церемонии 26 марта

19 февраля завершился заключительный этап голосования жюри XI Премии АПКиТ.

Таким образом, продюсеры ведущих российских кинокомпаний, телеканалов и видеосервисов, входящих в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения, определили лауреатов профессионального приза.

Всего на участие в конкурсе в этом году было подано 200 премьерных проектов 2023 года – из них в шорт-лист прошли 34 фильма и сериала.



Напомним, что лидером по количеству упоминаний стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» – проект представлен в 15 категориях. Следом за ним идут комедийный сериал «Волшебный участок» и драма «Балет», у которых по 9 номинаций.

Лауреаты будут объявлены в ходе торжественной церемонии, которая состоится 26 марта в Центре международной торговли Москвы.