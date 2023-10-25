Apple TV+ повышает цены на подписку

Стоимость сервиса в США составит $9,99 в месяц

Apple присоединилась к числу стриминговых сервисов, решивших поднять цены на подписку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Месячная стоимость подписки в США вырастет с $6,99 до $9,99, а годовая поднимется с $69 до $99. Корпорация также повысит цены на единую подписку Apple One. Ожидается, что подорожание произойдет и на международных территориях, включая Россию, однако данных пока нет.

Напомним, что на прошлой неделе о повышении стоимости своего базового тарифа в США, Великобритании и Франции сообщил Netflix.

Стоит отметить, что, в отличие от многих других стримингов, Apple TV+ не имеет тарифа с рекламой. Инсайдеры пока не знают, приведет ли внушительное повышение цен к появлению подобной опции.