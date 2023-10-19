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Netflix сообщил о повышении цен и отчитался о результатах за третий квартал

Автор: Илья Кувшинов

19 октября 2023

Количество подписчиков сервиса увеличилось на 9 млн человек

Слухи оказались правдой – Netflix решил не дожидаться конца забастовки и анонсировал повышение цен в США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Месячная стоимость базового тарифа, который теперь недоступен новым пользователям, в Америке станет дороже на 2 доллара и поднимется до $11,99, а премиум-план – до $22,99 (прошлая цена – $19,99). Премиум-подписка также подорожала на 2 фунта в Великобритании (до £17,99) и на 2 евро во Франции (до 19,99€).

Сообщается, что повышение цен не коснется тарифа с рекламой ($6,99 в США) и стандартного плана ($15,49 в США).

Компания также отчиталась о своих успехах за третий квартал 2023 года. Количество подписчиков сервиса увеличилось на 9 млн человек (во многом это связывают с борьбой с обменом паролями), квартальная выручка достигла $8,5 млрд, а операционная прибыль составила $1,7 млрд.

Netflix прогнозирует, что в четвертом квартале их выручка вырастет до $8,7 млрд, однако операционная прибыль упадет до $956 млн. Также ожидается, что прирост подписчиков будет аналогичен результату третьего квартала – «9 млн человек, плюс-минус несколько миллионов».

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