«Иное кино» и Arna Media перевыпустят культовые фильмы на российские экраны

В числе ближайших проектов – «Семь психопатов», «Апокалипис» и «Голод»

Кинокомпании «Иноекино» и Arna Media заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого в российский прокат будут перевыпущены картины из библиотеки Arna Media.

Первый фильм, который вернется на экраны — СЕМЬ ПСИХОПАТОВ Мартина МакДоны. Старт повторного проката запланирован на 19 октября. В числе грядущих проектов – АПОКАЛИПСИС Мэла Гибсона, ГОЛОД Стива МакКуина, ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ Роджера Камбла и многое другое.

Президент Arna Media Надежда Мотина ранее рассказала в эксклюзивном интервью БК, что компания продолжит выпускать фильмы на территории СНГ – в частности, будет развивать направление переизданий.

Фото: кадр из фильма СЕМЬ ПСИХОПАТОВ