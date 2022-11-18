Компания «Атмосфера Кино» объявила о партнерстве с крупнейшей частной киносетью Беларуси

Silver Screen и кинопространство mooon покажут релизы российского дистрибьютора

Кинопрокатная компания «Атмосфера Кино» и сеть mooon и Silver Screen объявили о начале сотрудничества. В рамках договоренностей сеть частных белорусских кинотеатров Silver Screen и созданное ею кинопространство mooon займется показом фильмов «Атмосферы Кино» в стране.

Первыми релизами, которые белорусские зрители увидят на больших экранах, станут анимационный проект ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (в прокате с 8 декабря), блокбастер МИРА (премьера 22 декабря), комедия КЛИПМЕЙКЕРЫ (в кино с 5 января).

Silver Screen является крупнейшей частной киносетью в Беларуси, мультиплексы которой находятся в Минске и Гродно и насчитывают четыре современных кинопространства. Всего на сеть приходятся 23 зала общей вместимостью 2,5 тысячи мест. Директор по репертуарному планированию Silver Screen Марина Поляков ранее рассказала в интервью БК, что в начале августа киносеть запустила шестизальное кинопространство под новым брендом mooon в торговом центре Palazzo в Минске.