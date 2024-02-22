Новые «Мстители» сменят название

Marvel рассчитывает отстраниться от неудачного антагониста и скандалов с Джонатаном Мейджорсом

The Hollywood Reporter выпустил большой материал, посвященный тому, как Marvel пытается восстановить свои былые позиции на рынке.

Одним из пунктов будущей стратегии студии, как и предполагалось ранее, окажется избавление от Канга Завоевателя, который должен был стать главным антагонистом текущей фазы вселенной. Напомним, что исполнитель роли Канга Джонатан Мейджорс был уволен Marvel в декабре прошлого года – тогда актера признали виновным в нападении третьей степени и преследовании в отношении его бывшей девушки.

Ожидается, что студия планирует либо полностью убрать Канга из грядущих историй, или же свести его участие в повествовании к минимуму. Инсайдеры утверждают, что переработка сценариев грядущих МСТИТЕЛЕЙ и других картин, где был задействован персонаж, началась сразу же после объявления приговора Мейджорсу.

Также появилось подтверждение прошлогодних слухов насчет того, что Marvel сменит подзаголовок МСТИТЕЛЕЙ: ДИНАСТИИ КАНГА – новое название пока не разглашается. Выход картины запланирован на 1 мая 2026 года. Тем не менее, источники утверждают, что студия начала предпринимать шаги по минимизации персонажа Мейджорса сразу после провала ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ: КВАНТОМАНИИ в прокате.

Среди других инсайдов, о которых зашла речь в материале: Эрик Пирсон, работавший над третьим ТОРОМ и ЧЕРНОЙ ВДОВОЙ, дорабатывает сценарий новой ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ, а со-шоураннер «Медведя» Джоанна Кало напишет новую версию сценария ГРОМОВЕРЖЦЕВ.

Съемки командной картины начнутся в марте в Атланте. По информации источника, читавшего прошлые варианты сценария, в центре повествования окажутся злодеи и антигерои MCU, отправляющиеся на миссию, которая должна была закончиться их смертью. Главные роли в проекте исполнят Флоренс Пью, Себастьан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Джулия Луи-Дрейфус и Харрисон Форд.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ