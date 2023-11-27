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Сэм Рэйми может снять обе части новых «Мстителей»

Автор: Илья Кувшинов

27 ноября 2023

Инсайдеры утверждают, что режиссер является фаворитом студии на должность

Не исключено, что Marvel нашла замену ушедшему Дестину Дэниелу Креттону в режиссерское кресло новых МСТИТЕЛЕЙ. По слухам, фаворитом студии на должность постановщика сразу двух картин – ДИНАСТИИ КАНГА и СЕКРЕТНЫХ ВОЙН – является Сэм Рэйми.

Это уже не первый раз, когда кандидатура режиссера упоминается в связи с грядущей дилогией – разговоры о возможном участии Рэйми начались еще прошлой осенью. Так или иначе, в ближайших планах постановщика – съемки триллера ПРИШЛИТЕ ПОМОЩЬ (Send Help) в начале 2024 года и еще один безымянный хоррор-проект, работа над которым должна начаться в 2025-м.

В числе других претендентов также называются Райан Куглер (ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА) и Джон Уоттс (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ).

Фото: кадр со съемок фильма ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД

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