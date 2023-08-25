«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года в американском прокате

Картина побила рекорд мультфильма «Братья Супер Марио в кино», заработав $575,4 млн

Как и ожидалось, БАРБИ официально стала самым кассовым фильмом 2023 года в американском прокате, оставив позади анимационную ленту БРАТЬЯ СУПЕРМАРИО В КИНО – по сообщению Deadline, местная касса картины Греты Гервиг сейчас составляет $575,4 млн.

Свой рекорд БАРБИ установила за 34 дня. Для сравнения, прошлогоднему лидеру проката – ленте ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом – потребовалось 40 дней, чтобы добраться до результата в $600 млн. С другой стороны, БРАТЬЯ СУПЕРМАРИО заработали свои $574,2 млн за 138 дней.

На прошлой неделе картина с Марго Робби и Райаном Гослингом стала самым успешным проектом студии Warner Bros. в США, сместив с первого места ленту Кристофера Нолана ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ, и сейчас замахнулась на мировой результат фильма ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II ($1,34 млрд).

Так или иначе, сборы БАРБИ явно продолжат расти – особенно учитывая грядущий сентябрьский релиз с дополнительным сценами в IMAX.

Фото: кадр из фильма БАРБИ