Цифровой релиз «Барби» отложен на более позднее время
Автор: Илья Кувшинов
25 августа 2023
Из-за этого картина не сможет выйти в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах 9 сентября
Кассовые успехи БАРБИ не дадут ленте дебютировать в онлайн-кинотеатрах в запланированную дату: по информации портала WhenToStream, следящего за новинками зарубежных видеосервисов, цифровой релиз ленты по миру Греты Гервиг отложен на более позднее время.
Ранее сообщалось, что фильм появится на официальных сервисах с 5 сентября, но теперь называется другая дата – 12 сентября.
Из-за этого БАРБИ не сможет выйти в России в намеченную дату в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах – по информации представителей отечественного рынка, пиратский прокат фильма в России теперь начнется с 16 сентября.
Фото: кадр из фильма БАРБИ
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