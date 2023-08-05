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Продолжения «Барби» пока не запланировано

Автор: Илья Кувшинов

5 августа 2023

Ситуацию осложняют забастовки Гильдий и отсутствие контрактов с создателями ленты на сиквел

Фильм БАРБИ, без преувеличения, стал феноменом – как для кинобизнеса, так и для поп-культуры: критики от него в восторге, а сам проект уже на пороге миллиардных сборов по миру. Казалось бы, съемки продолжения неизбежны, однако ответ на этот вопрос не так однозначен, как кажется.

 

The Hollywood Reporter в своем материале отмечает, что картина Греты Гервиг не похожа на другие студийные тентполы – лента вышла в прокат во время совместной забастовки Гильдий актеров и сценаристов, что осложняет какие-либо анонсы о договоренностях с творческой командой или же актерским составом. Стоит также добавить, что контракты с ними были подписаны только на один фильм, что идет вразрез с обычной студийной практикой.

 

Исполнительница главной роли Марго Робби выступила одним из продюсеров БАРБИ – в 2014 году актриса основала производственную компанию LuckyChap Entertainment вместе со своим супругом Томом Экерли – и может вернуться в продюсерское кресло, если захочет. Несмотря на то, что гонорар актрисы за первый фильм официально неизвестен (по прошлогодней информации Variety, Робби получила $12,5 млн), новая сделка влетит Warner Bros. в копеечку: как подчеркивают знающие люди, на столе переговоров могут оказаться даже отчисления от мерчендайза.

 

Ситуацию с Райаном Гослингом осложняет тот факт, что он известен своей нелюбовью к франшизам – актеру часто предлагали крупные студийные проекты, основанные на популярной интеллектуальной собственности, но его позиция «никаких сиквелов» останавливала разговоры о возможной сделке на полпути.

 

Инсайдеры также утверждают, что Warner Bros. пыталась сделать предложение на тему сиквела режиссеру Грете Гервиг за несколько месяцев до релиза БАРБИ, но ее агенты в United Talent Agency отложили любые разговоры со студией до выхода картины на экраны. То же самое касается и со-автора ленты (по совместительству, гражданского мужа Гервиг), инди-режиссера Ноа Баумбаха.

 

Напомним, что уже в это воскресенье история о самой известной в мире кукле и ее бойфренде Кене должна преодолеть миллиардный рубеж в мировом прокате.

 

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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