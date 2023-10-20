«Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским не появится на Kion в запланированную дату

Ранее генеральный продюсер сервиса Игорь Мишин анонсировал выход проекта на 1 ноября

Онлайн-кинотеатр Kion не выпустит 1 ноября свой оригинальный проект – сериал «Бар “Один звонок”» с Данилой Козловским. Вместо этого на сервисе появится остросюжетный детектив «Банда ЗИГ ЗАГ», повествующий о криминальных событиях в блокадном Ленинграде.

Детективный триллер, где Козловский также выступил одним из продюсеров, в сентябре неожиданно пропал из конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» – тогда утверждалось, что проекту не дали прокатное удостоверение, которое в обязательном порядке требуется для демонстрации сериалов в рамках смотра.

Действие «Бара “Один звонок”» разворачивается в вынесенном в название питейном заведении, где любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру в «русскую рулетку». В сериале Сергея Филатова также сыграли Александр Ильин-младший, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Иван Макаревич и многие другие.

Официально Kion не анонсировал дату выхода шоу, однако в июне на презентации новых проектов онлайн-кинотеатра в рамках деловой программы фестиваля «Пилот» генеральный продюсер сервиса Игорь Мишин заявил сериал на 1 ноября.

Напомним, что 1 октября на платформе не появилась «Безбашенная» с Екатериной Варнавой, а вместо нее зрителям был представлен оригинальный проект «Иви» – «Лада Голд».

Фото: кадр из сериала «Бар “Один звонок”»