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Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри

Автор: Илья Кувшинов

1 февраля 2024

Смотр откроется 15 февраля

74-й Берлинский кинофестиваль представил жюри основного конкурса смотра.

Грядущих обладателей Золотого и Серебряного медведей выберут актеры Брэди Корбет и Жасмин Тринка, режиссеры Энн Хуэй, Кристиан Петцольд и Альберт Серра, а также писательница Оксана Забужко. Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Лупита Нионго.

Победителей в секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино, назовут режиссеры Лисандро Алонсо и Дени Коте и сценарист Тизза Кови.

Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента ТАКИЕ МЕЛОЧИ с Киллианом Мерфи в главной роли, а сам фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

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