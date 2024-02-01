Берлинский кинофестиваль объявил состав жюри
Автор: Илья Кувшинов
1 февраля 2024
Смотр откроется 15 февраля
74-й Берлинский кинофестиваль представил жюри основного конкурса смотра.
Грядущих обладателей Золотого и Серебряного медведей выберут актеры Брэди Корбет и Жасмин Тринка, режиссеры Энн Хуэй, Кристиан Петцольд и Альберт Серра, а также писательница Оксана Забужко. Возглавит жюри, как и сообщалось ранее, актриса Лупита Нионго.
Победителей в секции Encounters, которая призвана поддержать новые голоса в кино, назовут режиссеры Лисандро Алонсо и Дени Коте и сценарист Тизза Кови.
Фильмом открытия смотра станет ирландско-бельгийская лента ТАКИЕ МЕЛОЧИ с Киллианом Мерфи в главной роли, а сам фестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
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